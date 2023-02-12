2023/02/12,
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IMF「世界經濟展望」報告：2023年世界不會衰退，中國、印度貢獻最大

IMF「世界經濟展望」報告：2023年世界不會衰退，中國、印度貢獻最大
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國際貨幣基金組織在最新一期的世界經濟展望中，解除了除英國以外的國家今年將出現經濟衰退的警報。中國告別清零政策後今年的增長預期上升至5.2％。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

國際貨幣基金組織（IMF）週二（1月31日）更新了「世界經濟展望」報告，將今年的全球經濟增速上調為2.9％，上調幅度為0.2％。同時，該組織對中國2023年的經濟增長預期從4.4％提升至5.2％。高於這個增長預期的國家只有印度（6.1％）。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）在新加坡的記者會上表示，印度與中國一起將佔到2023年全球經濟增長的一半，而美國和歐元區加起來只佔到十分之一。他說，中國的重新開放將促進經濟活動，但這發生在全球經濟放緩的背景下。

IMF的報告重複了這一結論，報告寫道，中國2022年爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴重阻礙了經濟活動，而最近的重新開放則為經濟超預期復甦鋪平了道路。不過，與2022年的預測值（3.4％）相比，2023年全球經濟增長繼續放緩至2.9％，但情形有向好趨勢。

古蘭沙說，IMF不再預期全球GDP在今年出現萎縮，「我們正在離開全球衰退警戒線」。但目前存在的風險是各國央行為打擊通膨而升息，以及俄烏戰爭給全球經濟帶來重創，而中國的新冠疫情是否得到控制也是風險因素之一。

俄羅斯、歐盟與英國

報告還寫道，在制裁以及其它不利因素影響下，俄羅斯經濟表現出比預期更強的韌性，預測今年俄羅斯的經濟增長為0.3％，而在去年10月時，IMF曾做出下降2.3％的預測。俄羅斯的經濟總量在2022年下降了2.2％。

根據現有數據，德國和義大利等歐洲國家，今年不會出現經濟萎縮，歐元區的整體經濟雖然受到俄烏戰爭影響，但表現出頑強的韌性。

英國的情況則不是這樣，IMF預計英國今年經濟總量將下降0.6％，從而向下修正了0.3％。英國也是發達國家中今年唯一被預測出現經濟負增長的國家。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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