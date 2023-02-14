2023/02/14,
健康

「退化性膝關節炎」如何挑選護膝才有保護效果？醫師呼籲多做三件事預防膝蓋退化

「退化性膝關節炎」如何挑選護膝才有保護效果？醫師呼籲多做三件事預防膝蓋退化
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我們想讓你知道的是

市面上的護膝產品琳瑯滿目，究竟該如何挑選才能有效預防膝蓋退化？透過打玻尿酸、穿著護膝輔助，對於膝關節退化而言確實有一定助益。不過，平時還是要注意飲食控制，並透過固定的運動措施減重維持身材，才是治標又能治本的不二法門。

退化性膝關節炎好不了，如何挑選護膝才有保護效果？

長者的膝蓋關節開始出現退化，甚至罹患「退化性膝關節炎」，該如何挑選適當的護具，才能達到保護關節的目的？人一博愛復健科診所院長李炎諭醫師於社群分享，曾有一名老年患者膝蓋反覆疼痛2年，即使採取注射也無法完全康復。經評估後該患者除了關節軟骨退化，還合併滑液膜發炎的狀況。

李炎諭醫師指出，關於膝蓋關節方面的治療可謂日新月異，從早期的類固醇注射，到後來的玻尿酸、震波與增生療法效果都不俗。而根據近期的統合分析研究顯示，「護膝」對於膝蓋關節能起到輔助的效果，以該老年患者的狀況來說，可以透過穿戴具束緊膝關節效果的一般護膝即可。

不過，市面上的護膝產品琳瑯滿目，究竟該如何挑選才能有效預防膝蓋退化？李炎諭醫師列舉如下：

  1. 一般護膝：重量較輕、富有彈性，可包覆整個膝蓋。無魔鬼氈，適用於輕度的退化性關節炎。
  2. 有邊條護膝：適用於內外側副韌帶受傷、肌腱受傷後穿戴。
  3. 髕骨開洞護膝：適用於實行高強度運動，或者患有髕骨、股骨疼痛症候群之患者穿戴，其富有魔鬼氈，可調整鬆緊程度。
  4. 髕韌帶束帶：適用於有跑者膝、跳躍膝等個案穿戴。

李炎諭醫師也叮囑患者，透過打玻尿酸、穿著護膝輔助，對於膝關節退化而言確實有一定助益。不過，平時還是要注意飲食控制，並透過固定的運動措施減重維持身材，才是治標又能治本的不二法門。

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退化性膝關節炎如何診斷？膝蓋長出「異物」要注意

若經由身體檢查發現膝蓋出現「骨刺」，就可能是退化性膝關節炎的徵兆？李炎諭醫師表示，一般而言，膝蓋退化性關節炎的定義為軟骨退化磨損、長骨刺、肌肉無力導致膝關節疼痛、腫脹、變形，甚至出現積水、不良於行的狀況。臨床診斷上，若患者出現膝蓋疼痛加上Ｘ光看到骨刺，並符合以下任何一項條件即可診斷：50歲以上、膝蓋有聲音、晨間僵硬少於30分鐘等等。

李炎諭醫師表示，退化性關節炎分級如下：

  • 第一級：X光檢查發現不明顯骨刺。
  • 第二級：出現明顯骨刺，但關節狹窄狀況不明顯。
  • 第三級：多處明顯骨刺、明顯關節狹窄，並合併輕微硬骨硬化磨損。
  • 第四級：骨刺變得更大、關節狹窄嚴重，硬骨明顯硬化且關節面出現嚴重的磨損與變形。
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別以為穿戴護具就沒事，醫籲多做三件事預防膝蓋退化

罹患退化性膝關節炎，除了穿著護膝保護膝蓋，還可以採取哪些措施？李炎諭醫師指出，提到退化性關節炎的保守治療，適當的運動與減重，並搭配伸展練習（每日伸展三次、一次30秒）是必要的，切勿因為膝蓋受傷而荒廢訓練。不過，建議民眾仍以醫師建議之訓練內容為主。

此外，患者也可以與醫師討論採取徒手治療、儀器治療、注射治療等等措施，情節嚴重者則可考慮進行手術。總的而言，李炎諭醫師建議民眾，若因年齡、運動傷害而出現膝蓋疼痛、不適等狀況，應立即至復健科或骨科進行治療，以免症狀惡化而影響生活品質。

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參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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