《高財商女子養成術》：發現和伴侶的金錢觀有很大分歧，只能選擇分手嗎？

文：大竹乃梨子

就算談戀愛，也要提高財商

戀愛的形態因人而異。

如果你期望的是雙方加深信任、共同成長，最終能夠共度一生的戀愛形態，就有必要提前認清雙方在金錢觀方面的匹配度。

金錢觀的表現形式極其簡單，一個人使用金錢的方式就能體現出一個人的金錢觀。

把錢用在什麼地方，能夠如實地反映出一個人對生命中的各種事物的真實排序，從而反映出他的價值觀。

僅僅關注現有收入的多少是不夠的，了解對方在日常生活中把錢用在什麼地方是看清一個人金錢觀的要訣。

然後再與自己的金錢觀進行比較，或多或少會發現一些不同之處。

比如獎金的使用方式，你提議兩個人去旅遊，男友卻說：「算了吧，我想買之前一直想買的音響設備，還是不要去旅遊了」

男朋友說：「我想報一個課程去考證明，學費需要2萬元」，而你下意識地回答：「這也太貴了吧，還是存起來更好」

約會的時候去看電影，距離電影開場還有一個小時，男朋友提議：「電影院附近有一家氣氛很不錯的咖啡廳，我們坐計程車去喝個東西吧」，而你卻說：「坐計程車太浪費錢了，我們慢慢走過去吧」

上面這些兩個人合不來的情況，其實都是金錢觀不一致造成的，雙方對於把錢用在何處的價值觀並不相同。

這種金錢觀的匹配度也是建立伴侶關係時的重要因素。

因為把錢用在什麼地方的價值觀，直接影響著一個人選擇生活方式的人生觀。

因此，當你想要與對方構建並保持長久的戀愛關係時，我強烈建議大家能夠有意識地觀察雙方在金錢觀上的匹配度。

相信一定會有人問：「萬一發現我深愛的男友和我的金錢觀有著很大的分歧，我們就只能選擇分手了嗎？」

我的答案是：「不，未必如此」。

如果你想要一直和他在一起，可以努力地使你們兩個人的金錢觀達成一致。

如果真的特別喜歡對方，自然也能心甘情願地調整自己以符合對方的價值觀。

舉個例子，男朋友的花錢判斷基準非常高。

這裡的「高」說的不是收入高，而是判斷什麼重要時刻需要花錢。

他並不是揮霍無度的人，而是能夠在關鍵時刻毫不吝嗇地拿出錢的男性。

他會在旅遊的時候慷慨出錢去體驗獨一無二的高級料理，或者買一支能夠使用很久的鋼筆，甚至為了提升自我而購買大量書籍，報名參加昂貴的課程⋯⋯多多學習對方這種對於重視事物毫不動搖的態度，你自己使用金錢的方法也會有所進步。

當然也有相反的例子。

對方用錢的方式並不穩定，還經常衝動消費。

這時，如果讓對方看到你使用金錢的方法，或許可以引導對方改善自己的用錢方式。

當然，一定要注意自己的花錢原則不要被對方影響。

此處的關鍵字仍是雙向思維。

請站在對方的立場上，想一想「為什麼他想花錢在這上面呢？」

我們回到前面說的看電影時坐計程車去喝咖啡的例子，花錢坐計程車能為他帶來什麼呢？

他一定是想帶你到有氣氛的咖啡廳，和你度過幸福的兩人時光。

以他在日常生活中的價值觀來看，用金錢購買時間是非常合理的行為。

此外，金錢觀不一致很容易使你對對方產生不滿的情緒，但對方可能同樣也對你感到不滿。

時常以客觀的角度來看待問題，思考「他是怎麼看待我的金錢觀的呢？」你的行為就很有可能會改變。

從對方的金錢觀中學習對方對待金錢的方式，同時磨鍊自己的財商。

以這種意識建立起兩個人的伴侶關係，不僅能從整體上提高自己在日常生活中與金錢打交道的能力，還能提升你的個人高度。

陷入熱戀的時機，也是磨鍊財商的時機。

如果能夠收穫一段使自我成長、使人生受益的戀愛，自然是再好不過的事情了。

書籍介紹

本文摘錄自《高財商女子養成術：26個生活小習慣培養理財意識，讓你擁有富人思維！》，幸福出版

作者：大竹乃梨子

譯者：劉力瑋

女人學會管錢賺錢最關鍵的一本書，從改變小習慣開始擁有富人思維！好好與金錢打交道，才能消除對錢的不安感，活出真我、享受人生！

單身、婚後、養育子女、老後、保險、買房置產、投資理財、自我提升都適用。不想被金錢左右、渴望享受人生的你；想遠離金錢焦慮、處之泰然的你；想要經濟獨立及身心獨立的你，本書幫助你了解如何讓金錢成為加分利器，根據不同的人生階段制定適合的財務計劃並有效累積財富，由內而外地成就女性魅力！

本書將幫助你──────

///合理對待金錢以活出真實自我，並且自由享受人生！

///除了自己的金錢，也要用心對待別人的金錢！

///不輕易被世俗眼光左右，設定自己的判斷標準！

///不侷限於眼前的金錢，為未來的自己進行投資！

///從長遠角度思考，如何讓你由內而外煥發光彩的用錢方法！

書中輕鬆易讀的文字和直白的觀念，陪不同年齡層的女性建立對於金錢及時間的敏感度、培養雙向思考的能力，並將不良習慣瘦身，是讓人生與儲蓄都變得富有的起點；如此在面對未來的不確定性時，內心仍有足夠的底氣去應對生活的變動，成就有魅力、不迷茫的自己！

Photo Credit：幸福

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航