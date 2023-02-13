《高財商女子養成術》：發現和伴侶的金錢觀有很大分歧，只能選擇分手嗎？
我們想讓你知道的是
金錢觀的表現形式極其簡單，一個人使用金錢的方式就能體現出一個人的金錢觀。把錢用在什麼地方，能夠如實地反映出一個人對生命中的各種事物的真實排序，從而反映出他的價值觀。然而萬一發現我深愛的男友和我的金錢觀有著很大的分歧，我們就只能選擇分手了嗎？
文：大竹乃梨子
就算談戀愛，也要提高財商
戀愛的形態因人而異。
如果你期望的是雙方加深信任、共同成長，最終能夠共度一生的戀愛形態，就有必要提前認清雙方在金錢觀方面的匹配度。
金錢觀的表現形式極其簡單，一個人使用金錢的方式就能體現出一個人的金錢觀。
把錢用在什麼地方，能夠如實地反映出一個人對生命中的各種事物的真實排序，從而反映出他的價值觀。
僅僅關注現有收入的多少是不夠的，了解對方在日常生活中把錢用在什麼地方是看清一個人金錢觀的要訣。
然後再與自己的金錢觀進行比較，或多或少會發現一些不同之處。
- 比如獎金的使用方式，你提議兩個人去旅遊，男友卻說：「算了吧，我想買之前一直想買的音響設備，還是不要去旅遊了」
- 男朋友說：「我想報一個課程去考證明，學費需要2萬元」，而你下意識地回答：「這也太貴了吧，還是存起來更好」
- 約會的時候去看電影，距離電影開場還有一個小時，男朋友提議：「電影院附近有一家氣氛很不錯的咖啡廳，我們坐計程車去喝個東西吧」，而你卻說：「坐計程車太浪費錢了，我們慢慢走過去吧」
上面這些兩個人合不來的情況，其實都是金錢觀不一致造成的，雙方對於把錢用在何處的價值觀並不相同。
這種金錢觀的匹配度也是建立伴侶關係時的重要因素。
因為把錢用在什麼地方的價值觀，直接影響著一個人選擇生活方式的人生觀。
因此，當你想要與對方構建並保持長久的戀愛關係時，我強烈建議大家能夠有意識地觀察雙方在金錢觀上的匹配度。
相信一定會有人問：「萬一發現我深愛的男友和我的金錢觀有著很大的分歧，我們就只能選擇分手了嗎？」
我的答案是：「不，未必如此」。
如果你想要一直和他在一起，可以努力地使你們兩個人的金錢觀達成一致。
如果真的特別喜歡對方，自然也能心甘情願地調整自己以符合對方的價值觀。
舉個例子，男朋友的花錢判斷基準非常高。
這裡的「高」說的不是收入高，而是判斷什麼重要時刻需要花錢。
他並不是揮霍無度的人，而是能夠在關鍵時刻毫不吝嗇地拿出錢的男性。
他會在旅遊的時候慷慨出錢去體驗獨一無二的高級料理，或者買一支能夠使用很久的鋼筆，甚至為了提升自我而購買大量書籍，報名參加昂貴的課程⋯⋯多多學習對方這種對於重視事物毫不動搖的態度，你自己使用金錢的方法也會有所進步。
當然也有相反的例子。
對方用錢的方式並不穩定，還經常衝動消費。
這時，如果讓對方看到你使用金錢的方法，或許可以引導對方改善自己的用錢方式。
當然，一定要注意自己的花錢原則不要被對方影響。
此處的關鍵字仍是雙向思維。
請站在對方的立場上，想一想「為什麼他想花錢在這上面呢？」
我們回到前面說的看電影時坐計程車去喝咖啡的例子，花錢坐計程車能為他帶來什麼呢？
他一定是想帶你到有氣氛的咖啡廳，和你度過幸福的兩人時光。
以他在日常生活中的價值觀來看，用金錢購買時間是非常合理的行為。
此外，金錢觀不一致很容易使你對對方產生不滿的情緒，但對方可能同樣也對你感到不滿。
時常以客觀的角度來看待問題，思考「他是怎麼看待我的金錢觀的呢？」你的行為就很有可能會改變。
從對方的金錢觀中學習對方對待金錢的方式，同時磨鍊自己的財商。
以這種意識建立起兩個人的伴侶關係，不僅能從整體上提高自己在日常生活中與金錢打交道的能力，還能提升你的個人高度。
陷入熱戀的時機，也是磨鍊財商的時機。
如果能夠收穫一段使自我成長、使人生受益的戀愛，自然是再好不過的事情了。
書籍介紹
本文摘錄自《高財商女子養成術：26個生活小習慣培養理財意識，讓你擁有富人思維！》，幸福出版
作者：大竹乃梨子
譯者：劉力瑋
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。