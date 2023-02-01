加拿大卑詩省實施為期三年的毒品除罪計劃，期望減少民眾藥物濫用引發的羞恥感

隨著加拿大藥物濫用的情形逐年攀升，加拿大政府2022年決定於今（2023）年1月底起，在卑詩省實施有毒藥品除罪計畫，期望消除濫用者遭定罪的擔憂，以更健康的方式協助吸毒者康復。但該計畫也引發不同論點的爭議，有人認為該計畫是解決毒品問題的一大進展，也有人認為除罪化難以產生重大影響。

藥物濫用情形漸增，加拿大決定將有毒藥品除罪化

據《CBC》統計，2016年起加拿大全國有2萬6690人疑似服用過多鴉片類毒品導致死亡，其中卑詩省就佔了9400多人，而2021年死亡的人數甚至高達2224人。

報導中也指出，鴉片類止痛劑芬太尼在過去10年內快速流傳於加拿大境內，從原本2012年217個案件，到2021年已經增長至1萬6000件，漲幅超過7000％。

另外，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行的第一年，因鴉片類死亡的人數就增加了95％，顯然藥物濫用已經成為加拿大另一場更難對付的公衛難題。

對此，加拿大聯邦政府在2022年5月底決定實施為期3年的有毒藥品除罪化計畫，從2023年1月31日起至2026年1月31日，加拿大西部卑詩省（British Columbia）18歲以上的成年人，被允許持有少量毒品（2.5克以下），其中包含鴉片類藥物（opioids）、古柯鹼（cocaine）、冰毒（methamphetamine）以及搖頭丸（MDMA）等四類。

有毒藥品除罪計畫旨在減少羞恥心

在計畫施行期間，持有少量的毒品將不須承擔刑事責任，不過這並不表示持有非法毒品屬於合法行為，《CBC》就引述聯邦心理健康和避癮部長班奈特（Carolyn Bennett）說法，除罪化不代表是合法化，但卻是重大改革的第一步。

報導中提到，該計畫將有利於改變民眾對有毒藥品成癮的看法，其目標是為了減少藥物濫用引發的羞恥感。

此外，毒品的除罪計畫也能讓吸毒者更願意尋求幫助，卑詩省心理健康和避癮部部長馬爾科姆森（Sheila Malcolmson）解釋：「被定罪的恐懼會讓許多人選擇隱藏自己的毒癮，尤其在各地都發生非法藥物濫用的情況下，讓民眾單獨吸毒可能會造成更多人孤獨的死去。」

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）也發文表示，許多人因害怕遭受汙名化或被定罪而決定私下注射藥物，這反而增加了用藥上的風險，「這就是為什麼加拿大政府決定將藥物視為健康問題，而非犯罪行為。」

1/3 Many have struggled with mental health and well-being during the pandemic. Unfortunately, there has also been a worsening of the overdose crisis in many areas of Canada. New approaches are needed to prevent overdoses and save lives. https://t.co/jwFJDustXn pic.twitter.com/velNCrmUOd — Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) May 31, 2022

部分人認為重點應放在有毒藥品的供應上

不過也有人認為除罪化仍難以針對有毒藥品濫用提供有效解方，《CBC》報導指出，加拿大藥物聯盟執行主任麥花臣（Donald MacPhe）表示，雖然卑詩省部分民眾會從中受益，但事實上溫哥華警方早已通融很多毒品持有者，因此該計畫很難產生重大影響，「重點根本放在錯誤的地方。」

報導中指出，倡議者一直以來都呼籲官方，應該提供安全及受監管的藥物供應，讓使用者能有合法的藥物來源，例如：醫用級海洛因，而不是讓民眾從非法市場獲取有毒藥品。

麥花臣也認為，為人們提供毒品的替代品才是重點所在，「提供替代品的行動必須立刻展開，並與除罪化同時並行，才能產生有效的成果。」

此外，麥花臣也認為該計畫只在卑詩省推行是一種「歧視性」的行為，明明過度服用有毒藥物的問題發生在全國各地，但卻只有卑詩省因該計畫受益，其他省分的民眾完全享受不到好處，麥花臣認為相當令人遺憾。

薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）的社會福利機構「Prairie Harm Reduction」執行董事德蒙（Kayla DeMong）也表示，雖然除罪化克服了一個世紀以來「高度歧視性」的毒品政策，不過仍難以解決藥物過量使用的危機，「我真正希望的是，能為吸毒者提供更好的支持和資源，並減少刑事責任。」

販售、運輸毒品仍違法，除罪計畫只是第一步

事實上，該計畫只規定持有2.5克以下有毒藥品除罪化，任何販售或飯運毒品仍然屬於違法行為，必須面臨刑事責任。

另外，在學校、托兒所或機場持有非法藥品仍然屬於非法行為，包括溫哥華及多個城市仍有禁止在城市設施或購物中心、咖啡廳等地使用有毒物藥品的法規存在，因此只有在私人區域使用的民眾才能享有法規的豁免權。

《路透社》也引述多倫多大學教授施瓦茨（Robert Schwartz）說法，他認為該計畫相當值得讚許，不過在解決毒品問題方面仍有許多未盡之處，「我們對這些有毒藥品的問題是，大量的非法供應造成巨大損失，若要真正解決問題，就需要一個全面的公共衛生方案，而除罪化只是其中的第一步。」

許多健康專家也認為，除罪化將鼓勵使用有毒藥品的民眾在更安全的地方服用藥品，在那裡他們就能獲得更多的醫療協助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺