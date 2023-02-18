何戎《幸福馬拉松》：夫妻吵架，千萬要避免這五句摧毀關係的核彈級話語

文：何戎

五句摧毀關係的核彈級話語

古人說：「禍從口出。」這句話也適用於婚姻。即便當下我們是說者無心，但如果聽者有意，這些具有殺傷力又已經說出口的話，就像覆水難收，甚至如同核彈一般，足以摧毁夫妻的感情與關係。

夫妻相處難免意見相左起爭執，在氣頭上時會忍不住說些不好聽的話，但是有五句話一定要千萬避免，因為這五句話可是具備核彈級毀滅性的力道！

不可說的第一句：你就跟你爸／媽一樣糟糕！

其實還有一句類似的，就是「你們家都是一個樣」，類似這樣的話語不但否定了你的另一半，更連帶否定了另一半的父母和家人。

我們每個人都來自不同的家庭，難免會受到父母親的影響，但是在成長的過程中，我們會學習修正自己，會希望汲取父母的優點，摒棄父母的缺點。我想大家都不喜歡自己的家庭被另一半批評，所以當聽到自己的家人，尤其又是自己的父母，被另一半連帶批評，通常理智就很容易斷線！

不可說的第二句：你一輩子都改不了！

這句話基本上就好像判了另一半死刑一樣，是一句放棄希望，令人徹底絕望的話。人，確實很難改變，但有些小地方或習慣，我覺得還是有機會可以透過時間慢慢調整，有時甚至可能會出現令人意想不到的奇蹟。但當我們已經判定對方一輩子就這樣了，那就真的別期望他們能做什麼調整。當另一半覺得你已經放棄他了，多半就會朝向自我放棄，但是這樣的結果對於兩人關係和婚姻，完全沒有任何幫助。

不可說的第三句話是：我真是倒了八輩子的楣才娶／嫁了妳／你！

這句話其實帶有很深的後悔之意，而且有一種完全否定另一半的意思，代表當初在決定結婚時，你沒有想清楚，或許認識對方不清，或是即便想清楚，現在卻對當年的決定感到後悔不已。而且這句話在否定另一半的同時，也等於否定了你自己的眼光。

不可說的第四句：那個誰誰誰都比你強！

這句話的殺傷力也很強，因為人都不喜歡被比較，尤其是在婚姻中，當你拿自己的另一半去跟別人相比，你會發現永遠比不完，因為你看到的只是表面，也許別人也羨慕著你的另一半呢。這句話尤其會讓你的另一半感到尊嚴被傷害。

第五句：那不然就離婚啊！

這句聽起來像是殺手鐧，不過建議不要常用，最好一次都不要說出口。大家都聽過「狼來了」的故事，一旦常常說，說久了，等到另一半認真起來，當成一回事，仔細考慮後決定分開，到那個時候要後悔，可能已經來不及了！畢竟，常常把離婚掛在嘴邊，會讓另一半誤以為婚姻對你來說，並不是很重要。我更建議，這句話一次都不要說出口，婚姻是神聖的，不要拿離婚來當吵架的利器。

前面這五句話都充滿了否定對方的負面能量，具有核彈等級的威力，若在兩人發生衝突時，常常拿出來說，反而會適得其反，對於夫妻關係的殺傷力也很強大。為什麼我會說這五句話都具有核彈的威脅性？因為當我們對另一半說出這些話時，很可能會引發對方的激烈反擊，就像是兩個擁有核武的國家，都按下了發射核彈的按鈕一樣，彼此防護，最終玉石俱焚，落得兩敗俱傷！

所以，千萬別小看這五句話的殺傷力！

看完後的小小練習

你覺得還有哪些狠話，是在衝突時會造成雙方關係更惡劣的話語？寫下來，提醒自己，在吵架時，這些話千萬不可說出口。

書籍介紹

本文摘錄自《幸福馬拉松：關於愛與婚姻的練習》，商周出版

作者：何戎

結婚，不是從此過著美滿日子的句點，而是幸福的起跑點。本書是資深媒體人何戎將他自己二十多年在婚姻中學習到的經驗分享給讀者。

作者覺得婚姻就像一場馬拉松，在每一段路程都有不同的應對跑法，沒有想像中簡單，偶爾也會覺得疲累不已，甚至一度想放棄，但堅持下去，就能抵達終點。跑步過程中的領受和學習，讓一切辛苦與勞累都值得，就像婚姻，要維繫經營也很辛苦，但終點的美好更令人感到珍惜與甜蜜。

在婚姻中許多年的夫妻大多會有這種感覺，相處越久，摩擦越多，甚至痛苦到不想再走下去，同樣，「放棄」是最簡單的，但如果可以熬過這段撞牆期，就會像馬拉松一樣漸入佳境的抵達終點。

婚姻和跑馬還有一個很類似點，就是「伴」，需要一起陪跑的伴，也需要隨時在旁加油的伴。一個人長跑，很容易輕易放棄，但若有人陪跑，遇到撞牆期，互相打氣，互相等待，不知不覺地就完成了這段長路。如果，兩個人都跑不下去了，此時身邊的「加油團」就發揮很大的效果，他們的關心和鼓勵，都會給予我們撐下去的信心。婚姻發生問題，周遭親友的陪伴與支持，也總能適時幫我們度過關卡。

何戎從男性的角度出發，在書中分享了夫妻的相處之道，像是財務、信任、家事分工、生活作息等等，也談及他們與孩子之間的教養，讓女性讀者更多暸解原來男人是這樣想的，也讓男性讀者更暸解該如何「安太座」以保家庭和諧。

Photo Credit：商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航