何戎《幸福馬拉松》：夫妻吵架，千萬要避免這五句摧毀關係的核彈級話語
我們想讓你知道的是
為什麼我會說這五句話都具有核彈的威脅性？因為當我們對另一半說出這些話時，很可能會引發對方的激烈反擊，就像是兩個擁有核武的國家，都按下了發射核彈的按鈕一樣，彼此防護，最終玉石俱焚，落得兩敗俱傷！所以，千萬別小看這五句話的殺傷力！
文：何戎
五句摧毀關係的核彈級話語
古人說：「禍從口出。」這句話也適用於婚姻。即便當下我們是說者無心，但如果聽者有意，這些具有殺傷力又已經說出口的話，就像覆水難收，甚至如同核彈一般，足以摧毁夫妻的感情與關係。
夫妻相處難免意見相左起爭執，在氣頭上時會忍不住說些不好聽的話，但是有五句話一定要千萬避免，因為這五句話可是具備核彈級毀滅性的力道！
不可說的第一句：你就跟你爸／媽一樣糟糕！
其實還有一句類似的，就是「你們家都是一個樣」，類似這樣的話語不但否定了你的另一半，更連帶否定了另一半的父母和家人。
我們每個人都來自不同的家庭，難免會受到父母親的影響，但是在成長的過程中，我們會學習修正自己，會希望汲取父母的優點，摒棄父母的缺點。我想大家都不喜歡自己的家庭被另一半批評，所以當聽到自己的家人，尤其又是自己的父母，被另一半連帶批評，通常理智就很容易斷線！
不可說的第二句：你一輩子都改不了！
這句話基本上就好像判了另一半死刑一樣，是一句放棄希望，令人徹底絕望的話。人，確實很難改變，但有些小地方或習慣，我覺得還是有機會可以透過時間慢慢調整，有時甚至可能會出現令人意想不到的奇蹟。但當我們已經判定對方一輩子就這樣了，那就真的別期望他們能做什麼調整。當另一半覺得你已經放棄他了，多半就會朝向自我放棄，但是這樣的結果對於兩人關係和婚姻，完全沒有任何幫助。
不可說的第三句話是：我真是倒了八輩子的楣才娶／嫁了妳／你！
這句話其實帶有很深的後悔之意，而且有一種完全否定另一半的意思，代表當初在決定結婚時，你沒有想清楚，或許認識對方不清，或是即便想清楚，現在卻對當年的決定感到後悔不已。而且這句話在否定另一半的同時，也等於否定了你自己的眼光。
不可說的第四句：那個誰誰誰都比你強！
這句話的殺傷力也很強，因為人都不喜歡被比較，尤其是在婚姻中，當你拿自己的另一半去跟別人相比，你會發現永遠比不完，因為你看到的只是表面，也許別人也羨慕著你的另一半呢。這句話尤其會讓你的另一半感到尊嚴被傷害。
第五句：那不然就離婚啊！
這句聽起來像是殺手鐧，不過建議不要常用，最好一次都不要說出口。大家都聽過「狼來了」的故事，一旦常常說，說久了，等到另一半認真起來，當成一回事，仔細考慮後決定分開，到那個時候要後悔，可能已經來不及了！畢竟，常常把離婚掛在嘴邊，會讓另一半誤以為婚姻對你來說，並不是很重要。我更建議，這句話一次都不要說出口，婚姻是神聖的，不要拿離婚來當吵架的利器。
前面這五句話都充滿了否定對方的負面能量，具有核彈等級的威力，若在兩人發生衝突時，常常拿出來說，反而會適得其反，對於夫妻關係的殺傷力也很強大。為什麼我會說這五句話都具有核彈的威脅性？因為當我們對另一半說出這些話時，很可能會引發對方的激烈反擊，就像是兩個擁有核武的國家，都按下了發射核彈的按鈕一樣，彼此防護，最終玉石俱焚，落得兩敗俱傷！
所以，千萬別小看這五句話的殺傷力！
看完後的小小練習
你覺得還有哪些狠話，是在衝突時會造成雙方關係更惡劣的話語？寫下來，提醒自己，在吵架時，這些話千萬不可說出口。
書籍介紹
本文摘錄自《幸福馬拉松：關於愛與婚姻的練習》，商周出版
作者：何戎
結婚，不是從此過著美滿日子的句點，而是幸福的起跑點。本書是資深媒體人何戎將他自己二十多年在婚姻中學習到的經驗分享給讀者。
作者覺得婚姻就像一場馬拉松，在每一段路程都有不同的應對跑法，沒有想像中簡單，偶爾也會覺得疲累不已，甚至一度想放棄，但堅持下去，就能抵達終點。跑步過程中的領受和學習，讓一切辛苦與勞累都值得，就像婚姻，要維繫經營也很辛苦，但終點的美好更令人感到珍惜與甜蜜。
在婚姻中許多年的夫妻大多會有這種感覺，相處越久，摩擦越多，甚至痛苦到不想再走下去，同樣，「放棄」是最簡單的，但如果可以熬過這段撞牆期，就會像馬拉松一樣漸入佳境的抵達終點。
婚姻和跑馬還有一個很類似點，就是「伴」，需要一起陪跑的伴，也需要隨時在旁加油的伴。一個人長跑，很容易輕易放棄，但若有人陪跑，遇到撞牆期，互相打氣，互相等待，不知不覺地就完成了這段長路。如果，兩個人都跑不下去了，此時身邊的「加油團」就發揮很大的效果，他們的關心和鼓勵，都會給予我們撐下去的信心。婚姻發生問題，周遭親友的陪伴與支持，也總能適時幫我們度過關卡。
何戎從男性的角度出發，在書中分享了夫妻的相處之道，像是財務、信任、家事分工、生活作息等等，也談及他們與孩子之間的教養，讓女性讀者更多暸解原來男人是這樣想的，也讓男性讀者更暸解該如何「安太座」以保家庭和諧。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。