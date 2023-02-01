2023/02/01,
社會

隔離設施鬆綁，啟德「方艙」或改建成青年宿舍

隔離設施鬆綁，啟德「方艙」或改建成青年宿舍
青衣方艙醫院｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

報導引述消息透露，政府計畫把啟德「方艙」改建為青年宿舍，因為啟德「方艙」有獨立廁所，又接近市區，條件較其他「方艙」為佳，較為可行。

（中央社）隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸過去，據報導，港府有意將包括位於九龍啟德的「方艙」等部分隔離設施改建成為青年宿舍。

《星島日報》報導中表示，當局已取消向新冠病毒確診者發出隔離令，社區隔離設施基本上已完成歷史任務，政府正研究改變部分設施用途，其中位於啟德跑道區的部分「方艙」單位，有機會改建為青年宿舍，以滿足青年住屋需要。

目前香港有8個社區隔離設施，當中只有最早啟用的竹篙灣隔離中心仍然開放，其他位於青衣、粉嶺、新田等「方艙」，已轉為備用狀態。

啟德「方艙」為臨時組裝單位，約有3000個房間，樓高4層，設有升降機；每個單位有獨立廁所，附有電視機等。

報導引述消息透露，政府計畫把啟德「方艙」改建為青年宿舍，因為啟德「方艙」有獨立廁所，又接近市區，條件較其他「方艙」為佳，具可行性。

香港地小人稠，住屋一直是大問題，也是歷任行政長官主要解決的難題。2019年「反送中」運動爆發，大批年輕人參加示威，期間有分析指出，年輕人無法購房，也是他們對社會產生不滿的原因之一。

「反送中」之後，港府顯然更急於解決年輕人的住屋問題。

新聞來源：疫情漸去 香港啟德方艙擬改建青年宿舍

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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