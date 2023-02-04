給十九歲來到德國的你

在網上時有搞笑發問，英文稱為「troll questions」。

其中有人在《Quora》問到，19歲的人和18歲的人談戀愛，在德國是否犯法。有德國人直接回答「no」，言簡意賅地展明了德國人斬釘截鐵的直接溝通模式，毫不婉轉，與英國和日本人完全不同。

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最近在香港熱話的電影《給十九歲的我》，就是環繞這個年紀的紀錄片，記載一些女生的成長歷程。19歲時完成中學，初升大學的年紀。近年，很多留德的人都是18歲考畢文憑試，花一年學習德文，19歲時飛來德國，開展生命新一章的。

19歲的人，第一次到世界另一端的大國生活，會有甚麼感受呢？我初來德國時20出頭，比這些青年大數年，已會基本德文，也有許多不習慣之處。何況這些離開學校不久的人，決意踏上征途，選取非英語國家繼續學業，無論成敗，本身就是值得尊敬的事。

十年前的歌德德文班上，19歲很大機會是全班最年輕的。近年應該有轉變，越來越多人學德文，十七八歲者比比皆是。

19歲的年紀，就是所謂「Coming of Age」，從少年成為成人的轉折點，德文稱為「Erwachsensein」。在這個點上，遠赴人生路不熟的日耳曼國家，是學習作成人的好地方。無論是先讀類似Foundation的先修班再上大學、直接進入大學，還是去當技術學徒，都是不同層面的增廣見聞。從飛機降落慕尼黑的一剎，這個「Coming of Age」的過程就正式開始了。這一年，會有很多事發生，也會遇上許多苦與樂，但回頭再看，總令人懷緬和回味。

同一年紀的德國人，很多都剛考過大學入學試，並選擇先休學，或是工作，或是當義工，又或是去外地體驗一年，20歲時才上大學。19歲的香港人遇上同齡的德國人，前者初來德國探索未知的一切，後者則離開舒適環境，開展新旅程。一進一退，大家或在德國的土地上錯過對方。遇上的，或多是20出頭，休學過後回來開始學業。大家分享著別國文化的洗禮，港人從外地而來，德國人則剛去過外地。兩者都用著外地得來的經驗，為新生活下著腳。