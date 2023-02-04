給十九歲來到德國的你
我們想讓你知道的是
19歲的香港人遇上同齡的德國人，前者初來德國探索未知的一切，後者則離開舒適環境，開展新旅程。一進一退，大家或在德國的土地上錯過對方。
在網上時有搞笑發問，英文稱為「troll questions」。
其中有人在《Quora》問到，19歲的人和18歲的人談戀愛，在德國是否犯法。有德國人直接回答「no」，言簡意賅地展明了德國人斬釘截鐵的直接溝通模式，毫不婉轉，與英國和日本人完全不同。
最近在香港熱話的電影《給十九歲的我》，就是環繞這個年紀的紀錄片，記載一些女生的成長歷程。19歲時完成中學，初升大學的年紀。近年，很多留德的人都是18歲考畢文憑試，花一年學習德文，19歲時飛來德國，開展生命新一章的。
19歲的人，第一次到世界另一端的大國生活，會有甚麼感受呢？我初來德國時20出頭，比這些青年大數年，已會基本德文，也有許多不習慣之處。何況這些離開學校不久的人，決意踏上征途，選取非英語國家繼續學業，無論成敗，本身就是值得尊敬的事。
十年前的歌德德文班上，19歲很大機會是全班最年輕的。近年應該有轉變，越來越多人學德文，十七八歲者比比皆是。
19歲的年紀，就是所謂「Coming of Age」，從少年成為成人的轉折點，德文稱為「Erwachsensein」。在這個點上，遠赴人生路不熟的日耳曼國家，是學習作成人的好地方。無論是先讀類似Foundation的先修班再上大學、直接進入大學，還是去當技術學徒，都是不同層面的增廣見聞。從飛機降落慕尼黑的一剎，這個「Coming of Age」的過程就正式開始了。這一年，會有很多事發生，也會遇上許多苦與樂，但回頭再看，總令人懷緬和回味。
同一年紀的德國人，很多都剛考過大學入學試，並選擇先休學，或是工作，或是當義工，又或是去外地體驗一年，20歲時才上大學。19歲的香港人遇上同齡的德國人，前者初來德國探索未知的一切，後者則離開舒適環境，開展新旅程。一進一退，大家或在德國的土地上錯過對方。遇上的，或多是20出頭，休學過後回來開始學業。大家分享著別國文化的洗禮，港人從外地而來，德國人則剛去過外地。兩者都用著外地得來的經驗，為新生活下著腳。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。