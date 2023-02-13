阿蘭柯爾本《時間、欲望與恐懼》：女傭之考古學， 與資產階級之遐想
我們想讓你知道的是
當代感官史巨擘阿蘭・柯爾本「最偉大的小書」。十三篇精妙論文，述說歡悅與血腥共舞的十九世紀法國常民生活萬象。從歡場、劇場、洗衣場到斷頭臺，欲望與恐懼在時間中流轉搖擺！
文：阿蘭・柯爾本（Alain Corbin）
女傭之考古學， 與資產階級之遐想
女傭究竟擁有何等誘惑力，使得社會歷史學家為其如此痴迷？不到一年之間，三本重要著作，皆聚焦於該主題。在近期一本目前唯有校內讀者方可閱覽的博士論文中，吉恩——皮埃爾．夏林選擇以相當程度的篇幅來討論這主題。學界對女傭這主題產生興趣，這並非僅限於法國學者；一九七六年，美國歷史學家泰瑞莎．麥克布萊德便已向專家們指出研究當時家庭幫傭處境的重要性。
難道史學領域的讀者們已經厭倦大工廠與小作坊，而各種各樣的流浪者與邊緣人已經不受青睞？我們是否應該認為，如今這股女傭熱潮，僅僅只是因為，直到此時，我們都將她們遺忘在她們的小角落——廚房旁邊做粗活用的小間？如此解釋，似乎過於粗淺。若學界對於女傭如此關注，這是由於一批女性決定推動一場關於女傭的考古學，以求藉此像驅魔一樣驅逐那些打從孩提時期便深入內心的、令人無法忍受的紀律規範；而那些年屆高齡的資產階級男性，則是以一種由罪惡感所織就的懷舊情感，來談論他們青春歲月的殘篇斷簡。
十九世紀末，是另一個深受蠱惑的年代。直到德雷福事件時期之前，家庭幫傭與僕人從未引起這麼多的討論。在文學理論家尚．波希（Jean Borie）稱為「單身漢文學」的作品中，女傭身影無所不在。她們進入了莊嚴民法的列舉範疇，成為了深具戲劇性的主題。精神分析的言論自身，滿是關於女性家傭的佐證。
然而，眾人如此頻繁談論的這群女子，卻被迫保持最全然的緘默。她們失去了身分，消融在雇用她們的家庭之中。皮埃爾．吉哈爾與居伊．提利耶認為，連結女傭與雇主一家的束縛，是一種近乎封建制度的關係。反正，她們也沒有時間述說自己的故事，在家務即將泰勒化的那個時代，她們的時間愈來愈被嚴格控管。
若資產階級的言談總孜孜不倦地反覆引證這主題，首先是因為女傭使他們心安，她們象徵了社會秩序的恆久穩定。女傭是細心周到的哨兵，她們守護雇主一家面對外來威脅。女傭與僕從們於是晉升為守護者，看管一套他們早已完美掌握的規範準則。若有需要，他們將會曉得提醒放肆隨便的主人遵守規則。這些宛如慈母的「鵜鶘女傭」是經常咕噥抱怨的貞潔淑女，她們肩負傳承傳授的重責大任，負責維護這一家不同世代之間的連結。當她們為這一家的父親闔上雙眼時，僅透過她們存在於此的事實，便能彰顯一件事：維持這個家庭、使之得以壯大興旺的種種價值，將能延續下去。
女傭的存在，是社會階級的明證。貶低女傭，一方面能夠確認小資產階級的權威，同時亦能合理化他們的權力；信賴女傭，運用一種微妙的家長作風，則可化解來自無產階級的威脅。忠心耿耿的女傭，是一場變形記的成果。她體現了經過調教的順從人民，因主子們的日常接觸而馴化。站在孩子身後看他們閱讀《傻大姊》，是件令人心安的事。
僅僅如此，並無法完全解釋上述對於女傭這份異乎尋常的奇特著迷。時至今日，我們僅能隱約一窺她們在資產階級青年的成長過程中，所扮演的至關重要的角色。女傭在某一方面取代了冷漠而神祕的母親，打破了伊底帕斯三角關係的美妙和諧；女傭傳承給孩子的，是一種模糊錯亂的體能教養，這和他的背景相互衝突，今後將不斷縈繞這孩子的心頭。
在他的襁褓時期，竭盡全力照料他最初需求的，是一名來自莫旺地區（Morvan）的保姆；當他患上麻疹或百日咳時，是一名女僕為他治療；帶他去公園玩遊戲的，亦是女傭。「自浴室門上的鑰匙孔，至女僕違犯禁令的祕密戀情，都向這孩子展示一種由性的觀點出發的女性形象。」
女傭是孩子最初牙牙學語的祈求對象，她們滋養了孩子們的童年幻想。孩子眼見女傭生活在自己的家庭日常之中、再看她們在父親家屋之外生活，這使他們意識到他者的存在，進而體會社會的分裂對立，並發現束縛各種人際關係的鉸鍊是如何多樣化，而這將造成日後的一道裂縫，形成人稱維多利亞式的性欲雙重標準。
美好年代對女傭如此魂牽夢縈的原因之一，是她們的矛盾性，因為人們猜想她們是危險的（或許這是他們如此著迷的主要原因）。女傭來自外地，她們那既礙人又笨重的身軀，透過她們的言談與氣味，將充滿異地氛圍的、異乎尋常的大地氣息，帶入資產階級文質彬彬的城市生活當中（安妮．馬當——富吉耶寫道：僅僅透過她們的職務，便足以辦到這一點）。人們將髒亂與惡臭丟給她們，若家庭是一具身體，她們肩負的便是腎臟的任務。她們使人不舒服，甚至讓人覺得噁心——這噁心是雇主所有關於器官的反感，更甚者，是所有關於排泄的厭惡。
女傭引人懷疑，她們是無產階級的特洛伊木馬，將街頭逐漸升溫的災禍引入家屋。醫師們反覆地說：梅毒螺旋體與科赫桿菌，乃是透過女傭傳入上流家庭之中。注意家裡的女兒，女傭會把她變成同性戀！女傭還會引誘兒子墮落，或許還會生下一個私生子，搗亂一家的基因傳承。即使女傭並非全是罪犯（關於這主題，雷蒙．德．希蓋赫寫了本巨著），但這些女傭（或家傭當中的謀反分子）知道如何以放縱的浪費來毀滅最穩固的財產。有需要的時候，她們會征服正在年華老去的未婚少爺的床笫，甚至篡奪新婚床，這些成為情婦的女傭們，藉此實踐她們暗地籌備的偉大復仇。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。