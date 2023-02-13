阿蘭柯爾本《時間、欲望與恐懼》：女傭之考古學， 與資產階級之遐想

文：阿蘭・柯爾本（Alain Corbin）

女傭之考古學， 與資產階級之遐想

女傭究竟擁有何等誘惑力，使得社會歷史學家為其如此痴迷？不到一年之間，三本重要著作，皆聚焦於該主題。在近期一本目前唯有校內讀者方可閱覽的博士論文中，吉恩——皮埃爾．夏林選擇以相當程度的篇幅來討論這主題。學界對女傭這主題產生興趣，這並非僅限於法國學者；一九七六年，美國歷史學家泰瑞莎．麥克布萊德便已向專家們指出研究當時家庭幫傭處境的重要性。

難道史學領域的讀者們已經厭倦大工廠與小作坊，而各種各樣的流浪者與邊緣人已經不受青睞？我們是否應該認為，如今這股女傭熱潮，僅僅只是因為，直到此時，我們都將她們遺忘在她們的小角落——廚房旁邊做粗活用的小間？如此解釋，似乎過於粗淺。若學界對於女傭如此關注，這是由於一批女性決定推動一場關於女傭的考古學，以求藉此像驅魔一樣驅逐那些打從孩提時期便深入內心的、令人無法忍受的紀律規範；而那些年屆高齡的資產階級男性，則是以一種由罪惡感所織就的懷舊情感，來談論他們青春歲月的殘篇斷簡。

十九世紀末，是另一個深受蠱惑的年代。直到德雷福事件時期之前，家庭幫傭與僕人從未引起這麼多的討論。在文學理論家尚．波希（Jean Borie）稱為「單身漢文學」的作品中，女傭身影無所不在。她們進入了莊嚴民法的列舉範疇，成為了深具戲劇性的主題。精神分析的言論自身，滿是關於女性家傭的佐證。

然而，眾人如此頻繁談論的這群女子，卻被迫保持最全然的緘默。她們失去了身分，消融在雇用她們的家庭之中。皮埃爾．吉哈爾與居伊．提利耶認為，連結女傭與雇主一家的束縛，是一種近乎封建制度的關係。反正，她們也沒有時間述說自己的故事，在家務即將泰勒化的那個時代，她們的時間愈來愈被嚴格控管。

若資產階級的言談總孜孜不倦地反覆引證這主題，首先是因為女傭使他們心安，她們象徵了社會秩序的恆久穩定。女傭是細心周到的哨兵，她們守護雇主一家面對外來威脅。女傭與僕從們於是晉升為守護者，看管一套他們早已完美掌握的規範準則。若有需要，他們將會曉得提醒放肆隨便的主人遵守規則。這些宛如慈母的「鵜鶘女傭」是經常咕噥抱怨的貞潔淑女，她們肩負傳承傳授的重責大任，負責維護這一家不同世代之間的連結。當她們為這一家的父親闔上雙眼時，僅透過她們存在於此的事實，便能彰顯一件事：維持這個家庭、使之得以壯大興旺的種種價值，將能延續下去。

女傭的存在，是社會階級的明證。貶低女傭，一方面能夠確認小資產階級的權威，同時亦能合理化他們的權力；信賴女傭，運用一種微妙的家長作風，則可化解來自無產階級的威脅。忠心耿耿的女傭，是一場變形記的成果。她體現了經過調教的順從人民，因主子們的日常接觸而馴化。站在孩子身後看他們閱讀《傻大姊》，是件令人心安的事。

僅僅如此，並無法完全解釋上述對於女傭這份異乎尋常的奇特著迷。時至今日，我們僅能隱約一窺她們在資產階級青年的成長過程中，所扮演的至關重要的角色。女傭在某一方面取代了冷漠而神祕的母親，打破了伊底帕斯三角關係的美妙和諧；女傭傳承給孩子的，是一種模糊錯亂的體能教養，這和他的背景相互衝突，今後將不斷縈繞這孩子的心頭。

在他的襁褓時期，竭盡全力照料他最初需求的，是一名來自莫旺地區（Morvan）的保姆；當他患上麻疹或百日咳時，是一名女僕為他治療；帶他去公園玩遊戲的，亦是女傭。「自浴室門上的鑰匙孔，至女僕違犯禁令的祕密戀情，都向這孩子展示一種由性的觀點出發的女性形象。」

女傭是孩子最初牙牙學語的祈求對象，她們滋養了孩子們的童年幻想。孩子眼見女傭生活在自己的家庭日常之中、再看她們在父親家屋之外生活，這使他們意識到他者的存在，進而體會社會的分裂對立，並發現束縛各種人際關係的鉸鍊是如何多樣化，而這將造成日後的一道裂縫，形成人稱維多利亞式的性欲雙重標準。

美好年代對女傭如此魂牽夢縈的原因之一，是她們的矛盾性，因為人們猜想她們是危險的（或許這是他們如此著迷的主要原因）。女傭來自外地，她們那既礙人又笨重的身軀，透過她們的言談與氣味，將充滿異地氛圍的、異乎尋常的大地氣息，帶入資產階級文質彬彬的城市生活當中（安妮．馬當——富吉耶寫道：僅僅透過她們的職務，便足以辦到這一點）。人們將髒亂與惡臭丟給她們，若家庭是一具身體，她們肩負的便是腎臟的任務。她們使人不舒服，甚至讓人覺得噁心——這噁心是雇主所有關於器官的反感，更甚者，是所有關於排泄的厭惡。

女傭引人懷疑，她們是無產階級的特洛伊木馬，將街頭逐漸升溫的災禍引入家屋。醫師們反覆地說：梅毒螺旋體與科赫桿菌，乃是透過女傭傳入上流家庭之中。注意家裡的女兒，女傭會把她變成同性戀！女傭還會引誘兒子墮落，或許還會生下一個私生子，搗亂一家的基因傳承。即使女傭並非全是罪犯（關於這主題，雷蒙．德．希蓋赫寫了本巨著），但這些女傭（或家傭當中的謀反分子）知道如何以放縱的浪費來毀滅最穩固的財產。有需要的時候，她們會征服正在年華老去的未婚少爺的床笫，甚至篡奪新婚床，這些成為情婦的女傭們，藉此實踐她們暗地籌備的偉大復仇。