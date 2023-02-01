2023/02/01,
歐洲

IMF預測英國經濟負成長比俄羅斯還糟，《BBC》分析脫歐仍對英國造成一定的影響

IMF預測英國經濟負成長比俄羅斯還糟，《BBC》分析脫歐仍對英國造成一定的影響
《BBC》指出，脫歐為英國帶來負面效應｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國對價格仍然居高不下的液化天然氣高度依賴，將使生活成本大幅增加，這是IMF預估英國經濟今年負成長的主要原因。英國脫歐後，COVID-19及烏俄戰爭緊接而至，雖然很難將英國經濟衰退全部歸咎於脫歐，但數據顯示，脫歐仍對英國經濟造成了一定的影響。

根據《BBC》報導，國際貨幣基金組織（IMF）表示，由於能源價格高漲、房貸增加、持續的勞動力短缺以及通貨膨脹，英國經濟在今（2023）年將萎縮0.6％。英國是所有已開發國家和新興經濟體中，唯一一個遭預測經濟負成長的國家，表現甚至糟於正在接受國際制裁的俄羅斯。

國際貨幣基金組織經濟顧問兼研究部主任古蘭莎（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，雖然2022年英國的經濟成長率為4.1％，是歐洲增長最快的國家之一，優於歐元區的3.5％，以及整個歐盟的3.6％。然而，英國對價格仍然居高不下的液化天然氣高度依賴，將使生活成本大幅增加，這是IMF預估英國今年經濟負成長的主要原因。

對此，英國影子內閣財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）直言：「這些數據顯示英國嚴重落後於我們的同儕。」

今年是英國正式脫歐的第3年，從IMF的預測看來，脫歐並沒有為英國帶來正面效益。

根據《BBC》另一則報導，在英國脫歐後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）及烏俄戰爭緊接而至，嚴重打擊各國經濟，雖然我們很難將英國經濟衰退全部歸咎於脫歐，但數據顯示，脫歐仍對英國經濟造成了一定的影響。

國際貿易

歐盟是英國最大的貿易夥伴，與歐盟的貿易總合達到5500億英鎊。隨著英國2021年退出單一市場和關稅同盟，所有與歐盟進行貿易的英國公司都面臨適應新法規、新合約的挑戰，也引發外界擔憂。

英國對歐盟的出口量自脫歐後便有所下降。根據官方數據，一旦英國能夠解決脫歐初期的面臨的難題，貿易量就會恢復到COVID-19之前的水平。但研究數據顯示，若英國沒有脫歐，貿易量可能會回升更多。

英國商會最近對500家公司進行調查，超過一半的公司表示他們仍在努力應對新法規。繁鎖、龐大的行政程序阻礙了中小型出口商的發展。一項針對海關分類的調查指出，英國出口的商品種類自英國脫歐後便有所減少。

進口的狀況與出口類似，雖然英國的進口量已經回到COVID-19之前的水準，但倫敦經濟學院（London School of Economics）的學者指出，歐盟進口的食品，如番茄與馬鈴薯，在2020、2021年大規模通貨膨漲還沒出現前，其價格就已經上漲了6％。

此外，大多數國家在COVID-19疫情逐漸降溫後，國際貿易量都獲得大幅回升，但英國貿易回升的幅度明顯低於多數國家。英國國際貿易成長量，在經濟成長率中的佔比逐漸降低，顯示國際貿易逐漸無助於英國經濟成長。

回頭看英國脫歐前承諾要成為「世界的英國」的誓言，該國目前並沒有達標。

貿易協定

英國自脫歐後，與多國重新達成了71項貿易協定，報導表示此為非常迅速的進展。然而，絕大多數的協定都只是複製英國還在歐盟時與各國簽署的協議，且與許多重要國家的談判，都存在效益有限或者是進度落後的問題。

英國目前已經與澳洲和紐西蘭簽署了新協定，但這些協定在推動貿易成長上，都被評估僅能帶來有限的幫助，且還需要很多年的時間才會看見效益。此外，英國與印度和跨太平洋夥伴關係協議 （Trans-Pacific Partnership）的談判也仍在進行中，且談判花費的時間比歷屆政府預估的還長。

至於在與美國和中國等大國的貿易協定談判上，英國距離達成協議仍然遙遙無期。

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2020年12月30日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）、歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel，右）簽署英國脫歐後的貿易協議｜Photo Credit: GettyImages

投資量

各國企業在英國的工廠、培訓、設備和技術上投資多寡，也深受英國與歐盟關係的影響。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）指出，投資可以推動經濟成長。但自脫歐公投以來，由於企業仍對英國的經濟前景不樂觀，因此英國投資量停滯不前。許多機構，包括國際貨幣基金組織都表示，英國脫歐後的不確定性，包括懸而未決的北愛爾蘭議定書問題，使許多投資者卻步。

英國智庫「UK In A Changing Europe」就分析，若英國沒有脫歐，其投資量可能比現在高出25％。

就業市場

英國脫歐，並引入基於積分制的移民法規，使各國勞動力進入英國市場更加困難。許多人都對此現象表示不滿，其中甚至包括支持脫歐的組織與公司。

時裝連鎖店Next的執行長沃爾夫森勳（Lord Wolfson），和酒吧公司威瑟斯本（Wetherspoons）的老闆馬丁（Tim Martin）都支持英國脫歐，但他們都認為，英國應該開放讓更多外國移工進入就業市場。

英國智庫歐洲改革中心（Centre for European Reform）和UK In A Changing Europe的一項研究顯示，英國因為脫歐，其勞動供給減少了33萬人。雖然只佔英國勞動力總數的1％，但交通業、服務業和零售業等行業都出現嚴重的勞動力短缺問題。勞動力短缺進一步使物價上升，也使金融業受到打擊，根據英國下議院的一份報告，金融業自英國脫歐後減少了7000個工作機會。

英國下一步該怎麼走？

英國政府監管機關預算責任辦公室（the Office for Budget Responsibility）總結，英國脫歐使該國現在的經濟成長率，比原本能達到的成長率低4％。儘管對於許多選民而言，英國脫歐更多是為了解決主權問題而非經濟問題，但英國政府仍有許多挑戰需要克服。除了北愛爾蘭議定書以外，還有金融業、漁業和電動汽車零組件等行業的安排與合作，都是政府日後的難題。


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