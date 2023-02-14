張夏準《餐桌上的經濟學》序：我試著用食物的故事談經濟學，讓這門學科變得更容易下嚥
我們想讓你知道的是
這不是一本「食物經濟學」，食物只是「開胃前菜」。經濟學者張夏準以食物為線索，證明「生產自動化」、「股份有限公司」、「初生產業保護論」等全都關乎食衣住行；它們不但影響人的經濟行為，更形塑了價值判斷與公共政策。
文：張夏準（Ha-Joon Chang）
序：大蒜――英國從保守飲食轉為接納大蒜，經濟學呢？
（前略）
被吸入黑洞的經濟學世界
當我的飲食宇宙正以光速擴張時，我的另一個宇宙——經濟學——卻被吸入黑洞之中。一直到一九七○年代，經濟學充斥著各種多元的學派，每個學派的眼界和研究方法都不一樣，這裡只列出最重要的幾個：古典學派、馬克思主義、新古典學派、凱因斯主義、發展學派、奧地利學派、熊彼得主義、制度學派、行為學派等 [1]。這些學派不只同時並存，還往來密切。有時候，它們會拚個你死我活，像是一九二○和一九三○年代的奧地利學派和馬克思主義，或是一九六○和一九七○年代的凱因斯主義和新古典學派；其他時候，彼此的互動則比較溫和良性。
透過辯論以及世界各地不同政府進行的政策實驗，每個學派都不得不調整自己的論點。學派之間會互相借用不同的觀點，雖然常常沒有說出引自哪裡；有的經濟學家甚至試圖融合不同的理論。一九七○年代以前的經濟學界滿像今天的英國飲食，有很多不同的菜色，各有優缺點，爭相博取人們的注意力。每一個學派都對自己的傳統感到驕傲，但同時也必須向彼此學習，過程中發生許多刻意或不經意的融合。
但從一九八○年代開始，經濟學界變得就像一九九○年代以前的英國飲食：菜單上唯一的菜色就是新古典學派。新古典學派跟其他學派一樣有其優勢，但是也有嚴重的侷限。新古典學派的崛起是一個複雜的故事，這裡無法詳述 [2]。無論如何，新古典學派今天在大部分的國家占盡優勢（日本、巴西算是例外；某種程度來說，義大利和土耳其也是），使得「經濟學」一詞對許多人來說跟「新古典經濟學」畫上等號。
這種知識上的「單一栽種」方式已經限縮這個領域的知識基因庫。今天絕大多數的經濟學家都是新古典學派，他們之中幾乎沒有人承認其他學派的存在，更別提那些學派的優點了。少數承認其他學派的經濟學家則堅稱，其他學派比較低等。他們認為，有些觀點「根本稱不上經濟學」，像是馬克思學派。這些經濟學家聲稱，其他學派曾經持有的少數有用見解，例如熊彼得主義的革新觀點或是行為學派主張人類理性有限的觀點，早就已經融入經濟學的「主流」，也就是新古典經濟學。他們沒有看出這些只是附加上去的，就像Pizzaland的披薩上添加的烤馬鈴薯 [3]。
有的讀者可能會問：我為什麼要管這些學者有沒有變得思想狹隘、進行知識的「單一栽種」？我的答案是，經濟學並不像學北歐語或試圖找到數百光年外的類地球行星。經濟學對我們生活的影響直接且巨大。
我們都知道，經濟理論會影響政府在稅賦、福利支出、利率和勞工市場規範方面的政策，而這些政策又會影響我們的工作機會、工作條件、薪資和房貸、學貸的還款壓力，進而影響個人的經濟狀況。然而，經濟理論也會形塑一個經濟體長遠的共同前景，因為這些理論會影響相關政策，決定這個經濟體有多大的能力可投入高產值產業、進行創新，並在發展的同時顧及環境永續。但，經濟學甚至不只會影響個人層面或集體層面的經濟變因，它還會改變我們這個人本身。
經濟學透過兩種方式影響我們每一個人。首先，經濟學會創造一些想法。不同的經濟理論會對人類本質做出不同的假定，因此盛行的經濟理論會影響人們認定的「人類本質」。新古典經濟學假定人是自私的，因此其盛行使得利己在過去幾十年來變成很正常的行為。做出利他舉動的人不是被笑「魯蛇」，就是被懷疑別有用心、帶著自私的動機。假如行為學派或制度學派的經濟理論當道，我們會認為人類的動機很複雜，利己只是其中之一。
在這些觀點中，不同的社會體制可能帶來不同的動機，甚至連形塑動機的方式也不一樣。換句話說，經濟學會影響人們認為什麼才是正常的、人們如何看待彼此、人們為了融入群體會做出什麼行為。
其次，經濟學會影響經濟發展的方式，改變我們的生活和工作，進而塑造我們的樣子。比方說，對於開發中國家該不該用政策干預來推動工業化，不同的經濟理論持有不同的看法。工業化程度不同，則會造就不同類型的人。例如，一個人若住在比較工業化的國家，會比農業社會的人更為守時，因為他們的工作連帶生活的其他部分，都需要根據時間來安排。工業化也催生工會運動，因為大批工人在工廠裡工作，比起農夫更需要彼此密切合作。
這些運動會創造中間偏左的政黨，推動較重視平等的政策，即使工廠消失了，就像過去幾十年發生在大部分富國的狀況一樣，這些政策就算會削弱，也不會就此消失。
我們甚至可以進一步主張，經濟學影響了我們的社會型態。第一，不同經濟理論塑造不同類型的人，因此創造出不同的社會。鼓勵工業化的經濟理論就像上面說的一樣，創造出的社會會有更多力量推動更平等的政策。另外一個例子是，一個社會如果信奉人的出發點幾乎完全是自私的經濟理論，這個社會就比較難進行分工合作。
第二，不同經濟理論對於「經濟學適用領域」的界線，有不同的看法。因此，假如某個經濟理論主張許多人認為的必要服務，像是醫療照護、教育、水電、公共運輸、住宅等，通通都該私有化，那麼它就是主張擴張「一元一票」的市場邏輯，同時壓制「一人一票」的民主邏輯（請見〈辣椒〉和〈萊姆〉）。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
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