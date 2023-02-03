【影評】《媽的多重宇宙》：重點在「媽」，而不是「多重宇宙」

文：曾友俞

《媽的多重宇宙》在院線上映時，普遍獲得好評來自於內容，唯一的差評在於字幕的「超譯」，有關於此，因為我沒有比較兩種版本所以不便評論，也等到串流上映馬上觀看，只不過或許是期望太高，也讓我沒預想中的那麼滿意。

湯淺政明的《心靈遊戲》主題正是「無限」，表現受法也必然地以蒙太奇的方式，將過去、現在、未來、現實、虛構以及虛構中的現實全部，雜混在一塊，這種混亂卻有秩序的矛盾感，使得矛盾不再是矛盾，二元對立被解消後的暢快，是這部電影的觀後感。

《心靈遊戲》與《媽的多重宇宙》兩部電影相隔的時間大約是20年，但也不是時間在先就必然優於所有，否則這不就像是儒家的師承一般迂腐。但在這幾年間，動漫十分流行的主題「時間重啟」，如果回溯去看會發現，其實早在90年代荒木飛呂彥在《JoJo的奇妙冒險Part4不滅鑽石》早已出現。而《JoJo的奇妙冒險Part4不滅鑽石》的表現遠勝過於現在的大多數作品，同樣的《心靈遊戲》也在這個題材上遠大過於《媽的多重宇宙》。

在《媽的多重宇宙》中的「多重宇宙」只是手法，主題則是親情，也因此多重宇宙的表現方式，必然地會被主題給囿限，所以即便故事設定了「多重宇宙」（multiverse），也只有在電影中出現十指可數的可能性。

這裡另外提一下，固然在電影後段的一個小環節主角秀蓮（Evelyn）有像翻頁一般，快速地帶過那種在多重宇宙中的各個角色，但相較於秀蓮其他角色，以及在主要宇宙中的角色在電影中的份量，簡直是一千比一的比例，因此不計算在前述的可數的範圍。

也正是在那麼多的「有限」對比於那麼少的「無限」之下，要去體驗到那種無限的感覺，是較為困難的了，倒不如說是電影為了給所謂「多重宇宙」的設定給個交代，所以要放這一幕一般還是個比較合理的解釋。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《媽的多重宇宙》劇照

電影的重點不是多重宇宙，而是「媽」。包括與丈夫的戀愛開了間破產又小的洗衣店；包括華人間親子關係中世代隔閡，所產生與女兒的嫌隙；前述親子關係中正好卡在中間的主角秀蓮，也正好是當初不顧父親的意思與丈夫戀愛結婚。這些都是主要宇宙中的情節。

電影中所設定的反派是秀蓮的女兒喬伊（Joy），她是個穿梭過所有宇宙後全知全能的「Jobu Tupaki」，甚至可以說是「超人」。而她之所以能做到這樣的事，在電影中有個Alpha宇宙，該宇宙中的秀蓮因為把秀蓮逼得太緊，使其精神分裂梭所有宇宙獲得所有的人格與能力。

喬伊這個角色的取名，讓我想到杜修蘭在《逆女》中角色的取名正是予其所匱乏的。喬伊正是電影裡頭最痛苦的，最沒有快樂的，無論是在什麼宇宙都相同，無論是分開的宇宙、融合的宇宙她都同樣痛苦。經歷了所有可能之後發現一切都有可能的對反正是：一切都沒有意義，這是相對主義所告訴我們的事情。

我們會發現電影在貶抑的同時也在讚揚，喬伊在Alpha宇宙中，被虎媽秀蓮給逼得太緊造成精神裂開，同時也正是喬伊本身因為被虎媽給督促了超越了自身的潛能。就像秀蓮發現自己在另一個宇宙，如果沒有追尋愛情與威門私奔，而是聽父親的話，那她不只是個功夫高手，還是武打巨星。秀蓮甚至對丈夫威門表達悔恨，如果當初沒有跟你走，沒有你的世界有多好？換句話說，如果我聽爸爸的話現在有多好？

重點在「媽」所代表的家長地位。當喬伊對於世界感到毫無意義地虛無，想要走進貝果中消解自身的存在時，是媽媽的擁抱以及家庭成員（而不是所有人）拉住，才讓她不至於被毀滅在裡頭。

這裡所表彰的，正好是電影裡頭另一個「料理浣熊」的廚師角色橋段所提到的：每個人一個人是都是很沒有用的。這種訴諸群體連帶（solidarity）的讚揚，如同前述地也必然是對個人性的貶抑。

但我們千萬別忘了，正是喬伊在主要宇宙中被否定掉其戀愛自由（與Becky的同性戀），或是在Alpha宇宙中被虎媽秀蓮給壓迫得太過，才造成了所有這一切事件。題外話是，正因為多重宇宙並不是主題，所以能舉得例子實在無法太多。

對於親情的聚焦，尤其是主角秀蓮成為與喬伊同樣萬能的超人之後，一直一直地想去拉近與喬伊的距離，無論是對丈夫威門或是對女兒喬伊，故事中所傳達出的訊息是：即便這是最失敗最糟糕的世界，我還是願意與你們在一起。但這讓我不得不想到伏爾泰批評萊布尼茲所撰寫的《憨第德》，那種對於我們身處的已是最好的世界的樂觀，卻正好就是讓我們安逸於所有苦痛的安慰劑。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《媽的多重宇宙》劇照

電影尾聲有這麼一段對話：「媽，別再說了，你了不起，你想開了，很棒，我真心替你高興。但是我累了，我不想再受傷了，但不知道為什麼我跟你在一起，就只會傷害我們彼此。所以我們就分道揚鑣吧，好嗎？放我一條生路。」

「好。等一下，你的確是變胖了，你也從來不打給我，即使我們用的是家庭方案。（喬伊：什麼？）家人互打不用錢，你有需要才會來看我，你跑去刺青，就算他代表的是我們家，我也不在乎，你明知道我討厭刺青，天下之大，為什麼我會想跟你在這裡耗？對，你說得對，沒道理。（威門：艾芙琳，別說了，夠了；喬伊：讓他把話說完）也許就像你說的，也許還有別的東西，新的發現，會讓我們覺得自己是更渺小的爛貨，可以解釋為什麼你還要排山倒海尋找我。還有，為什麼，不管怎樣，我都還是想跟你在這裡，我永遠，永遠，都會想跟你在這裡。」