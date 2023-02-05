【影評】《飛越杜鵑窩》：柔性暴力，使離去或作為幼體成為唯二的終局

文：曾友俞

在史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）1975年的這部作品《飛越杜鵑窩》中，使得「杜鵑窩」成為精神病院的同義詞，然而同樣經典的是，庫柏力克在1971年的作品《發條橘子》，兩者同樣都提到偏差者（deviant），以及那個時代所風行的矯治主義刑罰，差別在於前者較為溫和，後者較為劇烈。

需要特別注意的是，《發條橘子》的原著Anthony Burgess，在其小說中的序特別指明，著作在到美國出版後被刪減掉第21章，而最後一章正好是全著中的劇情轉捩處，影響整體的文本意義詮釋，然因與本文關聯不大，不另贅述。

在《發條橘子》中的主角艾力克斯瘋狂的行為到處為非作歹，直到被國家機關逮捕，並以撐開眼睛的方式強逼其觀看暴力影片的同時注入藥劑，而使其再接觸到類似的刺激時會產生身體不適，進而抑制其犯罪動機；在《飛越杜鵑窩》中的國家角色則較為溫柔，是以女性護士長的方式呈現，但這也20世紀的國家權力樣貌，以家父長的形象出現，然而權力施展的型態卻是不減反增。

更為可怕的是，過往的國家權力是不加包裝地就是以懲罰之名施展權力，這時所論辯的是，懲罰的正當姓何在。但當國家進化之後，以福利（welfare）之名，包括為了個人健康、安全等目的所為的措施——即便是自由限制、剝奪，也將是將原先裸赤的權力用美麗的衣著給裝飾，進而原先懲罰的「惡」的性格被「善」的外衣給粉飾，而無需去尋求正當化說詞，因為「為了讓他們變好」已成為使目的被正當化的論理。

Photo Credit: 《飛越杜鵑窩》

他們病了，為了他們好，讓他們被治療吧。

由傑克尼克遜（Jack Nicholson）所飾演的主角墨菲爾，就是在屢犯下罪行的情況下被送入這間病院，而在進行評估時有趣的一句話是：「我們要研究你。」（We’re going to study you.）實際上他所犯下的都是輕罪，主要包括暴行（Assault）以及強暴罪，但這部分在電影中有說明是與未成年人性交，且甚至可能是在不具有認知到對方未成年的情況下發生。

這個「研究」（study）意味深長，從傅科（Michel Foucault）在《規訓與懲罰》中，對於監獄的研究提到當代的監禁，實際上是在權力的施展過程中，從人體攫取知識，「權力產生知識...權力與知識是直接相互指涉的；不相應地建構一種知識領域就不可能有權力關係，不預設和建構權力關係也就不會有任何知識」（前述著，頁24-27）。並且，在支配與獲取知識的同時，馴服人體使其被征服。

這種紀律的性格也能在電影中彰顯，例如墨菲爾想要觀看棒球比賽，因此提議甚至發動表決時，護士長拉契特（Ratched）以維持日常作息為由反對，縱使墨菲爾取得參與團體會議的9位「患者」的全體無異議同意，拉契特再以全院共18人為由，僅9人未過半決議不成立否定，而另外的9人則是神智已不清至無法表達任何意思。

但當墨菲爾真找到第10人關鍵的過半票數時，拉契特再以會議結束為由在程序上否定實質的投票。護士長是照料所有「病患」的人物，而她所握有的權力除了包括決定議程之外，甚至也包括議程是否開啟，以及，規則如何被訂立。

簡而言之，同時身兼立法者、行政者、司法者的三位一體身分，而在杜鵑窩這裡，是非常之所，特別時期特別地方使用特別手段，似乎一切都那麼理所當然。

司法電影中的典獄長角色通常是由男性扮演，實際上也確實多由男性所擔任，在監獄的處所明擺著的是要懲罰，需要更加剛烈的形象才能作為支配者。然而，精神病院與監獄唯一的差別只在於「說詞」，實際上都是剝奪自由，實際上都安插了一位管理人員，差別只在於並非典獄長——卻是護士長。而護士多由女性所擔任，電影裡頭也順理成章地如此。但這符實的設定，卻正好表現出福利主義國家的思維中的權力形象：柔性暴力。

此前對於監獄與精神病院都未加區分地討論，實際上也能從我國司法實務中見得上述理由，2020年的大法官解釋第799號主文末段這麼說道：「現行強制治療制度長年運作結果有趨近於刑罰之可能，而悖離與刑罰之執行應明顯區隔之憲法要求，有關機關應自本解釋公布之日起3年內為有效之調整改善，以確保強制治療制度運作之結果，符合憲法明顯區隔要求之意旨。」

換句話說，除了「說詞」的不同之外，其實二者—懲罰與矯治、監獄與病院——的權力施展並沒有什麼不同。

無論是監獄的日程表，還是病院的行程表，都是同樣的在建造「紀律」（discipline），所謂的紀律，根據韋伯在《社會學的基本概念》所述，「『紀律』則是經由反覆練習的態度，使一群特定的人對於命令有著即刻執行、自動與依循固定模式服從的機會。」（前述著，頁91-92），傅柯則是以增加肉體的「柔順性」來定性這個概念。

Photo Credit: 《飛越杜鵑窩》

但墨菲爾是否是罪大惡極之人？任何人都會希望自由，那麼他希望能逃脫這個拘禁他自由之處也是人之常情。但在當權者的眼裡，他卻是「危險的」，因為他不可控。

但墨菲爾在與病院裡的其他人的互動，包括打賭他能做到任何事、與院友賭博、鼓動投票觀看棒球比賽，甚至逃院帶一票院友去海上釣魚。社會的權威機關包括警察或是醫生都緊張地到岸邊，才發現這群「病人」不僅出海還釣了大魚回來。