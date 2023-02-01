2023/02/01,
社會

外媒稱iRent用戶資料疑外洩，數位部火速出手、台北市監理所派員辦理行政檢查

外媒稱iRent用戶資料疑外洩，數位部火速出手、台北市監理所派員辦理行政檢查
圖為iRent共享機車。｜ Photo Credit: iRent

我們想讓你知道的是

外媒《TechCrunch》日前報導，一名安全研究員發現台灣租車公司iRent的資料庫，有用戶資料外洩的疑慮。我國數位部得知後火速切斷外部連結，和雲行動服務則表示，已在第一時間處理，會加強資料庫的安全防護。台北市監理站今日也派員檢查，若發現違規行為且未在期限內改善，最高可裁處20萬元罰鍰。

（中央社）外媒揭露，和泰車旗下共享汽機車服務iRent出現用戶個資外洩的風險。數位部表示，因屬民間企業資安事件，已經轉由台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）協助處理，讓資料庫無法造訪。

根據外國科技媒體《TechCrunch》在1月31日報導，一名安全研究員在和泰汽車擁有的雲端伺服器上，發現了一個資料庫，其中包含iRent的客戶名字、手機號碼、電子信箱、家庭住址、駕照照片與經特殊處理的卡片支付相關資訊。資料庫沒有密碼保護，任何人只要知道IP位址都可以查看iRent客戶資料。

《TechCrunch》證實了研究員提到的相關訊息後，寄出多封信件給和泰汽車但未獲得回應，後來聯繫台灣的數位發展部後，已把資料庫標記，在1小時內，已讓iRent資料庫無法造訪。和泰汽車後來回覆已阻斷IP的外部連接，也會通知受影響的客戶。

數位部政務次長李懷仁今（1）日對此表示，部長唐鳳在年假期間收到外媒來信詢問關於和泰汽車的會員資料問題，因屬民間企業資安事件，唐鳳第一時間將此事轉由數位部所轄財團法人台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）」協助處理，讓資料庫無法造訪。

根據網站資訊，TWCERT／CC在數位部指導下，推動企業資安事件通報協處、產品資安漏洞通報、惡意檔案檢測服務及舉辦資安推廣宣導活動等重點工作，並透過與國內外資安組織、學研機構、民間社群、政府單位及私人企業間資安情資共享，提升整體資安聯防能量。

另外，和泰車旗下和雲行動服務則發表聲明表示，針對新聞媒體提及iRent資料庫部分資料存在外洩風險，和雲資訊部門早已於第一時間處理，並加強資料庫安全防護。

和雲也對相關系統進行了全方位的審查，並釐清了實際可能受影響的範圍。資訊部門定期都有針對主機系統做弱點及滲透掃描，iRent App也定期有進行源碼掃描，交易過程全程採用SSL安全加密。

《聯合新聞網》引述公路總局說法，台北市監理所已經於今天下午派員辦理行政檢查，並查明和雲是否有依據《汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法》訂定相關的安全維護計畫。

此外，如果發現違反《個資法》將要求公司限期改善，未改正得按次處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。公路總局也同時要求和雲強化個人資料安全檔案的維護措施，以保障消費者個資權益，完成後再以適當方式通知當事人。

另外，《TechCrunch》也指出，和雲的數據庫從2022年5月就開始洩露了將近有4.2 TB的資料，目前尚不清楚是否有其他人發現數據庫的缺漏。

和雲行動服務股份有限公司並非第一個外洩用戶個資的汽車租賃公司，事實上早在2017年，美國汽車租借公司赫茲租車（Hertz）就因洩漏3萬6000名用戶資料，遭法國國家數據保護機構（CNIL）罰款4萬歐元。

而當時造成資料外洩的主因是，負責設計赫茲法國網站的第三方服務商編寫的編碼錯誤，導致用戶資訊能輕易的在線上獲取。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。