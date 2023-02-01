外媒稱iRent用戶資料疑外洩，數位部火速出手、台北市監理所派員辦理行政檢查
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外媒《TechCrunch》日前報導，一名安全研究員發現台灣租車公司iRent的資料庫，有用戶資料外洩的疑慮。我國數位部得知後火速切斷外部連結，和雲行動服務則表示，已在第一時間處理，會加強資料庫的安全防護。台北市監理站今日也派員檢查，若發現違規行為且未在期限內改善，最高可裁處20萬元罰鍰。
（中央社）外媒揭露，和泰車旗下共享汽機車服務iRent出現用戶個資外洩的風險。數位部表示，因屬民間企業資安事件，已經轉由台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）協助處理，讓資料庫無法造訪。
根據外國科技媒體《TechCrunch》在1月31日報導，一名安全研究員在和泰汽車擁有的雲端伺服器上，發現了一個資料庫，其中包含iRent的客戶名字、手機號碼、電子信箱、家庭住址、駕照照片與經特殊處理的卡片支付相關資訊。資料庫沒有密碼保護，任何人只要知道IP位址都可以查看iRent客戶資料。
《TechCrunch》證實了研究員提到的相關訊息後，寄出多封信件給和泰汽車但未獲得回應，後來聯繫台灣的數位發展部後，已把資料庫標記，在1小時內，已讓iRent資料庫無法造訪。和泰汽車後來回覆已阻斷IP的外部連接，也會通知受影響的客戶。
數位部政務次長李懷仁今（1）日對此表示，部長唐鳳在年假期間收到外媒來信詢問關於和泰汽車的會員資料問題，因屬民間企業資安事件，唐鳳第一時間將此事轉由數位部所轄財團法人台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）」協助處理，讓資料庫無法造訪。
根據網站資訊，TWCERT／CC在數位部指導下，推動企業資安事件通報協處、產品資安漏洞通報、惡意檔案檢測服務及舉辦資安推廣宣導活動等重點工作，並透過與國內外資安組織、學研機構、民間社群、政府單位及私人企業間資安情資共享，提升整體資安聯防能量。
另外，和泰車旗下和雲行動服務則發表聲明表示，針對新聞媒體提及iRent資料庫部分資料存在外洩風險，和雲資訊部門早已於第一時間處理，並加強資料庫安全防護。
和雲也對相關系統進行了全方位的審查，並釐清了實際可能受影響的範圍。資訊部門定期都有針對主機系統做弱點及滲透掃描，iRent App也定期有進行源碼掃描，交易過程全程採用SSL安全加密。
《聯合新聞網》引述公路總局說法，台北市監理所已經於今天下午派員辦理行政檢查，並查明和雲是否有依據《汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法》訂定相關的安全維護計畫。
此外，如果發現違反《個資法》將要求公司限期改善，未改正得按次處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。公路總局也同時要求和雲強化個人資料安全檔案的維護措施，以保障消費者個資權益，完成後再以適當方式通知當事人。
另外，《TechCrunch》也指出，和雲的數據庫從2022年5月就開始洩露了將近有4.2 TB的資料，目前尚不清楚是否有其他人發現數據庫的缺漏。
和雲行動服務股份有限公司並非第一個外洩用戶個資的汽車租賃公司，事實上早在2017年，美國汽車租借公司赫茲租車（Hertz）就因洩漏3萬6000名用戶資料，遭法國國家數據保護機構（CNIL）罰款4萬歐元。
而當時造成資料外洩的主因是，負責設計赫茲法國網站的第三方服務商編寫的編碼錯誤，導致用戶資訊能輕易的在線上獲取。
新聞來源
- iRent用戶個資傳外洩風險 數位部協助處理（中央社）
- 疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了（聯合新聞網）
- Hotai Motor exposed thousands of iRent customer documents（TechCrunch）
延伸閱讀
- 2300萬筆國人個資在論壇兜售，王婉諭：資料完整應不是民間持有
- 從戶政到健保資料外洩案看我國個資保障，唐鳳部長理當不能以一句配合偵辦輕輕帶過
- 健保署前員工涉利用下屬查詢販情報個資，家族帳戶內超過10億，健保署也啟動內部專案調查
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
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