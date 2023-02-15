《史上最大投資機會》：在你憤怒地燒掉這本書來取暖之前，請允許我為鈾辯護
我們想讓你知道的是
經濟、政治、職場、社會都不再像以前一樣。我們面臨人類史上最大的經濟斷層與財富移轉潮。新冠疫情並非造成當前危機的原因，它只是加速了危機的爆發。作者已經有五本《明鏡》暢銷書的紀錄，在本書中揭示如何為自己善用此次危機帶來的獨特機運，並預示接下來還可能發生的動盪，讓讀者在心理和財務上提早做好準備。
文：馬克・弗利德里希（Marc Friedrich）
工業金屬
雖然貴金屬最受投資者關注，但它們並不是原物料市場上唯一有利可圖的投資機會。工業金屬具備「最樂觀情況」（Bull Case）的態勢相當清楚：
- 從歷史上看，通貨膨脹和寬鬆的貨幣政策往往推動原物料價格上漲。
- 刺激方案和基礎設施支出特別對工業金屬極為有利。如果各國啟動重大基礎設施項目以提振經濟，將需要大量工業金屬。
- 如前所述，有強烈的論據支持工業金屬。它們在許多目前正大力推廣的未來技術中是無可替代的。
如前所述，對工業金屬的需求將會經歷一次大繁榮。原物料巨頭嘉能可（Glencore）也持相同看法。在其最新的展望中，該集團做出大膽的預測。
它預計到2050年，對銅和鋅的需求將增加一倍，對鎳和鈷的需求甚至會增加四倍。嘉能可執行長伊凡．格拉森博格（Ivan Glasenberg）表示， 從2021到2050年，每年須多開採100萬噸的銅。這可能對行業構成重大挑戰，因為2010至2019年間，每年僅能增加50萬噸的產量。對於鋅來說，這些數字同樣令人印象深刻。根據嘉能可的資料，到2050年，需求將從1,390萬噸上升到2,880萬噸。為因應此需求量，年產量必須增加50萬噸，而不是目前的26萬噸。
不過，只有時間才能證明這些數字是否會如預期般那樣成真。當然，我們不能把作為原物料生產商的嘉能可的評估視為一個完全獨立的投資訊息來源，但其他各方也提出許多類似的數字和估計。綠色革命期待不再使用石油，但實際上它也只是用其他原物料來取代石油。人類對能量的渴望是巨大的，在每一次進行技術革新時，都需要大量的原物料。
銅
銅由於應用範圍廣泛，是所有工業金屬中最著名的金屬。因為銅能夠預測全球經濟的轉折點，它通常被認為是經濟學博士。銅的應用領域遍及經濟的所有部門，因此，對銅的需求往往是全球經濟發展的最佳指標。在過去的幾個月裡，銅的價格已經歷了歷史上最陡峭和最快速的一次上漲。銅博士是試圖藉此警告我們即將到來的通貨膨脹浪潮嗎？
供應和需求
過去三十年來，新發現的大型銅礦約二百二十處。然而，儘管進行了大規模的勘探工作，在過去十年中僅發現十六個新的重要銅礦床，而自2015年以來僅發現一個。標準普爾全球（S&P Global Market）的凱文．墨菲斯（Kevin Murphys）表示，2010至2019年這段時間將成為歷史上開發新的銅礦藏最黑暗的十年。
簡而言之，有跡象顯示，我們無法用新的產量來滿足對銅不斷成長的需求，這將自動導致價格上漲。即使發現了新的銅礦，開發和建設新礦區也需要數年時間。另外，許多新的潛在採礦計畫都位於政治不穩定地區的遙遠區域。根據原物料巨頭嘉能可提供的資料，現有二百多個銅礦產區將於2035年關閉，這使得新的銅礦場極具價值。從長遠來看，必須要有新礦場才能恢復供需平衡。銅價的急遽上漲導致廠商開採銅含量相對較低的礦床，以獲取經濟上的利益。然而，在中短期內，電動汽車和其他「綠色」技術的旺盛需求可能會造成供應短缺。
可能的投資標的
請注意，所有可能投資標的之介紹都僅僅是現況的概述，實際情況可能會迅速改變。應多吸收各方資訊，在購買股票之前自己要做好功課。
- 股票：費利浦．麥克莫蘭銅金公司（Freeport McMoran，ISIN: US 35671 D8570）、南方銅業公司（ Souther n Copper， ISIN: US84265V1052）。
- ETF： Global X銅礦ETF（ Global X Copper Mines， ISIN: US37954Y8306），極佳的銅礦ETF。
鎳
鎳主要用於高品質的不銹鋼合金。然而，其應用領域正日益擴大，包括電動汽車中的電池。根據彭博社的預測，到2025年，21% 的鎳總需求可能來自這個產業。此一分析是建立在技術大趨勢的基礎上，不過其中隱藏了許多陷阱。這也是鎳的潛在風險。如果未來的電池不是以鎳，而是以其他原物料為基礎，那麼鎳的未來將會更悲觀。
鈷亦是如此，它也是一種原物料，其未來的價格走勢很大程度上取決於電池的成分。鈷基本上是作為銅和鎳的副產品開採。全球鈷礦開採大部分集中在剛果民主共和國（Demokratische Republik Kongo），該國鈷儲量約占全球的一半。剛果不確定的政治局勢使得電池製造商逐漸放棄鈷，而用其他原物料代替。此項策略是否會成功，以及鈷，特別是鎳在未來是否仍無可取代，尚待觀察。
可能的投資標的
- 股票：諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel，ISIN: US55315J1025）、嘉能可（ISIN: JE00B4T3BW64）。
錫
錫是一種相當不為人知的原物料，經常被投資者忽視，儘管其應用越來越廣泛。這可能與錫市場的規模有關。每年僅開採約30萬噸的錫，使其成為世界上最小的原物料市場之一。如果與其他原物料比較，這個數量相當於銅的一週開採量。儘管如此，市場對錫的需求可能會增加。
自2006年以來，因為歐盟和日本都禁止在電子設備中使用鉛，所以錫成為頭號替代品。然而，不僅在法規上錫已占據優勢，它還被大量用於銲錫連接、第四次工業革命及所謂「物聯網」（Internet of Things）上，隨著各種機器間越來越多的訊息傳遞，需要錫將這些裝置連結在一起。此外，錫也用於太陽能電池板、電池及網路基地台。據推測，它幾乎對所有新的綠色科技都是不可或缺的。
2021年初，錫經歷了過去三十年來最大價格漲幅其中的一次，因此證實了需求增加的論點。錫面臨的挑戰之一是全球開採環境的疑慮。今天幾乎一半的錫是在中國開採，此外還有印尼、緬甸、玻利維亞、祕魯和剛果等國家，這些國家往往不是政治最穩定的地區，緬甸最近的軍事政變就清楚地表明了這一點。由於政治不穩定，可能會反覆出現生產停頓，造成錫價急遽上升。
另一方面，投資者面臨的挑戰是幾乎找不到在安全環境中營運的公司。可能的投資標的：由於許多錫礦場的政治局勢，我們不提供相關建議，因為對我們來說這裡的風險似乎過大。投資政治不穩定的地區，必須進行更密切觀察和不斷重新評估。如果你對錫礦這個話題感興趣，我們請你自己深入研究，並自行決定。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。