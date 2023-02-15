《史上最大投資機會》：在你憤怒地燒掉這本書來取暖之前，請允許我為鈾辯護

文：馬克・弗利德里希（Marc Friedrich）

工業金屬

雖然貴金屬最受投資者關注，但它們並不是原物料市場上唯一有利可圖的投資機會。工業金屬具備「最樂觀情況」（Bull Case）的態勢相當清楚：

從歷史上看，通貨膨脹和寬鬆的貨幣政策往往推動原物料價格上漲。

刺激方案和基礎設施支出特別對工業金屬極為有利。如果各國啟動重大基礎設施項目以提振經濟，將需要大量工業金屬。

如前所述，有強烈的論據支持工業金屬。它們在許多目前正大力推廣的未來技術中是無可替代的。

如前所述，對工業金屬的需求將會經歷一次大繁榮。原物料巨頭嘉能可（Glencore）也持相同看法。在其最新的展望中，該集團做出大膽的預測。

它預計到2050年，對銅和鋅的需求將增加一倍，對鎳和鈷的需求甚至會增加四倍。嘉能可執行長伊凡．格拉森博格（Ivan Glasenberg）表示， 從2021到2050年，每年須多開採100萬噸的銅。這可能對行業構成重大挑戰，因為2010至2019年間，每年僅能增加50萬噸的產量。對於鋅來說，這些數字同樣令人印象深刻。根據嘉能可的資料，到2050年，需求將從1,390萬噸上升到2,880萬噸。為因應此需求量，年產量必須增加50萬噸，而不是目前的26萬噸。

不過，只有時間才能證明這些數字是否會如預期般那樣成真。當然，我們不能把作為原物料生產商的嘉能可的評估視為一個完全獨立的投資訊息來源，但其他各方也提出許多類似的數字和估計。綠色革命期待不再使用石油，但實際上它也只是用其他原物料來取代石油。人類對能量的渴望是巨大的，在每一次進行技術革新時，都需要大量的原物料。

Photo Credit: 商周出版

銅

銅由於應用範圍廣泛，是所有工業金屬中最著名的金屬。因為銅能夠預測全球經濟的轉折點，它通常被認為是經濟學博士。銅的應用領域遍及經濟的所有部門，因此，對銅的需求往往是全球經濟發展的最佳指標。在過去的幾個月裡，銅的價格已經歷了歷史上最陡峭和最快速的一次上漲。銅博士是試圖藉此警告我們即將到來的通貨膨脹浪潮嗎？

供應和需求

過去三十年來，新發現的大型銅礦約二百二十處。然而，儘管進行了大規模的勘探工作，在過去十年中僅發現十六個新的重要銅礦床，而自2015年以來僅發現一個。標準普爾全球（S&P Global Market）的凱文．墨菲斯（Kevin Murphys）表示，2010至2019年這段時間將成為歷史上開發新的銅礦藏最黑暗的十年。

簡而言之，有跡象顯示，我們無法用新的產量來滿足對銅不斷成長的需求，這將自動導致價格上漲。即使發現了新的銅礦，開發和建設新礦區也需要數年時間。另外，許多新的潛在採礦計畫都位於政治不穩定地區的遙遠區域。根據原物料巨頭嘉能可提供的資料，現有二百多個銅礦產區將於2035年關閉，這使得新的銅礦場極具價值。從長遠來看，必須要有新礦場才能恢復供需平衡。銅價的急遽上漲導致廠商開採銅含量相對較低的礦床，以獲取經濟上的利益。然而，在中短期內，電動汽車和其他「綠色」技術的旺盛需求可能會造成供應短缺。

Photo Credit: 商周出版

可能的投資標的

請注意，所有可能投資標的之介紹都僅僅是現況的概述，實際情況可能會迅速改變。應多吸收各方資訊，在購買股票之前自己要做好功課。

股票：費利浦．麥克莫蘭銅金公司（Freeport McMoran，ISIN: US 35671 D8570）、南方銅業公司（ Souther n Copper， ISIN: US84265V1052）。

ETF： Global X銅礦ETF（ Global X Copper Mines， ISIN: US37954Y8306），極佳的銅礦ETF。

鎳

鎳主要用於高品質的不銹鋼合金。然而，其應用領域正日益擴大，包括電動汽車中的電池。根據彭博社的預測，到2025年，21% 的鎳總需求可能來自這個產業。此一分析是建立在技術大趨勢的基礎上，不過其中隱藏了許多陷阱。這也是鎳的潛在風險。如果未來的電池不是以鎳，而是以其他原物料為基礎，那麼鎳的未來將會更悲觀。

鈷亦是如此，它也是一種原物料，其未來的價格走勢很大程度上取決於電池的成分。鈷基本上是作為銅和鎳的副產品開採。全球鈷礦開採大部分集中在剛果民主共和國（Demokratische Republik Kongo），該國鈷儲量約占全球的一半。剛果不確定的政治局勢使得電池製造商逐漸放棄鈷，而用其他原物料代替。此項策略是否會成功，以及鈷，特別是鎳在未來是否仍無可取代，尚待觀察。

可能的投資標的

股票：諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel，ISIN: US55315J1025）、嘉能可（ISIN: JE00B4T3BW64）。

錫

錫是一種相當不為人知的原物料，經常被投資者忽視，儘管其應用越來越廣泛。這可能與錫市場的規模有關。每年僅開採約30萬噸的錫，使其成為世界上最小的原物料市場之一。如果與其他原物料比較，這個數量相當於銅的一週開採量。儘管如此，市場對錫的需求可能會增加。

自2006年以來，因為歐盟和日本都禁止在電子設備中使用鉛，所以錫成為頭號替代品。然而，不僅在法規上錫已占據優勢，它還被大量用於銲錫連接、第四次工業革命及所謂「物聯網」（Internet of Things）上，隨著各種機器間越來越多的訊息傳遞，需要錫將這些裝置連結在一起。此外，錫也用於太陽能電池板、電池及網路基地台。據推測，它幾乎對所有新的綠色科技都是不可或缺的。

2021年初，錫經歷了過去三十年來最大價格漲幅其中的一次，因此證實了需求增加的論點。錫面臨的挑戰之一是全球開採環境的疑慮。今天幾乎一半的錫是在中國開採，此外還有印尼、緬甸、玻利維亞、祕魯和剛果等國家，這些國家往往不是政治最穩定的地區，緬甸最近的軍事政變就清楚地表明了這一點。由於政治不穩定，可能會反覆出現生產停頓，造成錫價急遽上升。

另一方面，投資者面臨的挑戰是幾乎找不到在安全環境中營運的公司。可能的投資標的：由於許多錫礦場的政治局勢，我們不提供相關建議，因為對我們來說這裡的風險似乎過大。投資政治不穩定的地區，必須進行更密切觀察和不斷重新評估。如果你對錫礦這個話題感興趣，我們請你自己深入研究，並自行決定。