台海危機升溫，逃生滑梯、無人機、戰機受市場矚目，「軍工類股」股價穩步走高
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隨著地緣政治改變，兩岸情勢開始升溫，投資人也注意到了軍工類股，近期包含災後救援、無人載具以及航太軍機等產業受到矚目。
隨中國文攻武嚇不斷，台灣的國防意識受到重視，投資人開始注意相關軍工類股。這當中包含：災後救生為核心的八貫（CATHAY）；遙控起家發展無人載具的雷虎（Thunder Tiger TTBio）；及軍用飛機研發製造的漢翔（AIDC），它們股價穩步走高，成為台灣發展軍工產業的關鍵。
八貫主打航太、海的災後救援
近年來美中對抗加劇，台海成為世界矚目的火藥庫之一，隨著中國軍機繞台日益頻繁，軍火工業是當前重要的發展項目，而台灣軍工類股也成股市亮點。
其中，作為全球數一數二的航太逃生滑梯布料提供商八貫公布，2022年12月營收達到新台幣2.54億元（下同），創下單月歷史新高，2021年營收達到26.01億元，年增高達25.8%。
八貫總部位於宜蘭，主要從事高端醫療、救生、航太機能性布料及成品組件之製造及銷售，對於災難戰後等救援工作具指標性，其產品應用面向廣泛，從航太、航海救生，醫療應用、戶外用品及工業防護均有涉略。
日前八貫董事長劉宗熹強調，八貫以航太救生為核心且是寡占利基市場，逃生滑梯、救生衣陸續出貨，未來放量供給指日可待，未來還將逐步向外發展露營、醫療等領域。
由遙控起家，雷虎搖身成無人機大廠
此外，無線電遙控模型行業的雷虎也受到投資人青睞，2022年以來股價呈趨勢向上，2月1日再受到追買股價走高7.86%，交易量突破近日新高，達到8433張。
雷虎成立於1979年，一直深耕於無線遙控技術，2015年推出具有監視能力的無人載具開始提供跨領域的不同客戶使用，除了陸地也擴及航空、電信及海洋領域。
近年來，雷虎出動無人機協助民安防災演練，並且和經濟部合作打造抗7級風雨的無人機協助遠洋漁業的漁民安全。雷虎強調，和中華電信共同設計了Thunder Tiger CX-180直升機無人機系統。它們可以在災後作為臨時電信，利用遙控直升機發布訊號，強化網路覆蓋，使救災得以更順利。
目前，雷虎還打入國際無人機供應鏈，與日本航太科技發展公司「ADJ」簽署合作意向書，發展全球軍工及商用無人機的航太級油電混合動力（hybrid）系統。
軍機頂梁柱，漢翔2026交付空軍共66架飛機
另一方面，軍用飛機之研發製造漢翔股價也相對強勢，自2021年股價低點27.85元，緩步走升至1日34.55元，成交量將較於前些年均有大幅度成長。
漢翔緣起於航空工業發展中心的國營事業機構，後改制為經濟部所屬之「漢翔航空工業股份有限公司」。改制後的漢翔以市場為導向，朝向企業化、民營化及國際化方向發展，經營策略也從軍用航空轉型為軍民通用。
近年漢翔為落實國防自主，2019年12月與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議；2020年8月成立F-16維修中心，並成為擁有軍用飛機之研發製造、全機系統整合、民用飛機之區段研發、零組件製造與組裝、後勤支援與飛航服務等多元企業。
漢翔強調，因應區域政治情勢緊張，2023年台灣國防預算高達新台幣3900餘 億元，加計特別預算，整體規模超過5000億元，商機相當可觀。它們預計2026年前交付空軍共66架飛機。
最後，漢翔指出，隨著交機數增加，逐漸成形新式「高教機機隊」，未來積極爭取相關後勤維保商機，形成軍機國產與軍機維保一條龍，在最短的時間內提供空軍最優質的服務，在台海局勢緊張之際，成為國家空防戰力堅強的後盾。
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核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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