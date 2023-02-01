台海危機升溫，逃生滑梯、無人機、戰機受市場矚目，「軍工類股」股價穩步走高

隨中國文攻武嚇不斷，台灣的國防意識受到重視，投資人開始注意相關軍工類股。這當中包含：災後救生為核心的八貫（CATHAY）；遙控起家發展無人載具的雷虎（Thunder Tiger TTBio）；及軍用飛機研發製造的漢翔（AIDC），它們股價穩步走高，成為台灣發展軍工產業的關鍵。

八貫主打航太、海的災後救援

近年來美中對抗加劇，台海成為世界矚目的火藥庫之一，隨著中國軍機繞台日益頻繁，軍火工業是當前重要的發展項目，而台灣軍工類股也成股市亮點。

其中，作為全球數一數二的航太逃生滑梯布料提供商八貫公布，2022年12月營收達到新台幣2.54億元（下同），創下單月歷史新高，2021年營收達到26.01億元，年增高達25.8%。

八貫總部位於宜蘭，主要從事高端醫療、救生、航太機能性布料及成品組件之製造及銷售，對於災難戰後等救援工作具指標性，其產品應用面向廣泛，從航太、航海救生，醫療應用、戶外用品及工業防護均有涉略。

日前八貫董事長劉宗熹強調，八貫以航太救生為核心且是寡占利基市場，逃生滑梯、救生衣陸續出貨，未來放量供給指日可待，未來還將逐步向外發展露營、醫療等領域。

由遙控起家，雷虎搖身成無人機大廠

此外，無線電遙控模型行業的雷虎也受到投資人青睞，2022年以來股價呈趨勢向上，2月1日再受到追買股價走高7.86%，交易量突破近日新高，達到8433張。

雷虎成立於1979年，一直深耕於無線遙控技術，2015年推出具有監視能力的無人載具開始提供跨領域的不同客戶使用，除了陸地也擴及航空、電信及海洋領域。

近年來，雷虎出動無人機協助民安防災演練，並且和經濟部合作打造抗7級風雨的無人機協助遠洋漁業的漁民安全。雷虎強調，和中華電信共同設計了Thunder Tiger CX-180直升機無人機系統。它們可以在災後作為臨時電信，利用遙控直升機發布訊號，強化網路覆蓋，使救災得以更順利。

目前，雷虎還打入國際無人機供應鏈，與日本航太科技發展公司「ADJ」簽署合作意向書，發展全球軍工及商用無人機的航太級油電混合動力（hybrid）系統。

軍機頂梁柱，漢翔2026交付空軍共66架飛機

另一方面，軍用飛機之研發製造漢翔股價也相對強勢，自2021年股價低點27.85元，緩步走升至1日34.55元，成交量將較於前些年均有大幅度成長。

漢翔緣起於航空工業發展中心的國營事業機構，後改制為經濟部所屬之「漢翔航空工業股份有限公司」。改制後的漢翔以市場為導向，朝向企業化、民營化及國際化方向發展，經營策略也從軍用航空轉型為軍民通用。

近年漢翔為落實國防自主，2019年12月與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議；2020年8月成立F-16維修中心，並成為擁有軍用飛機之研發製造、全機系統整合、民用飛機之區段研發、零組件製造與組裝、後勤支援與飛航服務等多元企業。

漢翔強調，因應區域政治情勢緊張，2023年台灣國防預算高達新台幣3900餘 億元，加計特別預算，整體規模超過5000億元，商機相當可觀。它們預計2026年前交付空軍共66架飛機。

最後，漢翔指出，隨著交機數增加，逐漸成形新式「高教機機隊」，未來積極爭取相關後勤維保商機，形成軍機國產與軍機維保一條龍，在最短的時間內提供空軍最優質的服務，在台海局勢緊張之際，成為國家空防戰力堅強的後盾。

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核稿編輯：翁世航