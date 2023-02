《緬甸，最後一搏》：我們不能再接受過奴隸的日子，靠軍事獨裁政權留下的殘渣碎屑活著

文:作者: 斐德希克‧德波米(Frédéric Debomy)

圖:柳廣成

編按:本文漫畫摘錄自《緬甸,最後一搏 Myanmar: the last stand》,經慢工出版授權刊登

書籍介紹

本文摘錄自《緬甸,最後一搏 Myanmar: the last stand》,慢工出版

作者: 斐德希克‧德波米(Frédéric Debomy)

他們瞄準頭部

殊不知

革命在人心中

──緬甸詩人克席

★法籍緬甸觀察家德波米 X《被消失的香港》作者柳廣成

★台、港、法跨國合作,圖文敘述緬甸軍事政變始末

★在亞洲的反極權狂潮中,展現奶茶聯盟的無國界精神

★一場Now or Never的最後一搏,Is everything will be ok?

現代緬甸爭取自由之路,宛如一部週更的民主警世寓言,脫離殖民、獨立、政變內戰、民主乍現,直至再次爆發軍事政變,翁山蘇姬被捕入獄… …

亞洲近年不斷爆發對極權的反抗,台海局勢也不斷升溫中,讓我們用一本漫畫看懂緬甸現代民主抗爭,受強權脅迫、孤立無援下,緬甸人為何勇敢對抗,為自由而戰,族群從分裂到團結,從抗爭手段看見如何從日常回應非常。

《緬甸,最後一搏》(中英雙語),由在法國長期關注緬甸,同時身兼紀實漫畫編劇的斐德希克‧德波米(Frédéric Debomy)、香港漫畫家柳廣成共同製作,故事以單篇為段,堆砌出緬甸人的抗爭現況,而擅長以鉛筆繪製漫畫的柳廣成,細膩筆觸更突顯衝突中,人物的張力與動感,讓讀者彷彿親臨關鍵現場。

本書在緬甸軍事政變2週年推出,企圖打破國界,召喚關心民主自由的讀者,藉由閱讀,縮短距離,持續聲援奶茶聯盟夥伴,並以漫畫串聯抵抗強權的自由區域,展現小國小民的好國好民精神。

*詩人克席,已在2021年5月9日死於拘留所期間所受酷刑。

