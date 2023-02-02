《緬甸，最後一搏》：我們不能再接受過奴隸的日子，靠軍事獨裁政權留下的殘渣碎屑活著

文：作者： 斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）

圖：柳廣成

編按：本文漫畫摘錄自《緬甸，最後一搏 Myanmar: the last stand》，經慢工出版授權刊登

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

Photo Credit：慢工出版

書籍介紹

本文摘錄自《緬甸，最後一搏 Myanmar: the last stand》，慢工出版

作者： 斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）

* Readmoo讀墨電子書

* Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

* 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

他們瞄準頭部

殊不知

革命在人心中

──緬甸詩人克席

★法籍緬甸觀察家德波米 X《被消失的香港》作者柳廣成

★台、港、法跨國合作，圖文敘述緬甸軍事政變始末

★在亞洲的反極權狂潮中，展現奶茶聯盟的無國界精神

★一場Now or Never的最後一搏，Is everything will be ok?

現代緬甸爭取自由之路，宛如一部週更的民主警世寓言，脫離殖民、獨立、政變內戰、民主乍現，直至再次爆發軍事政變，翁山蘇姬被捕入獄… …

亞洲近年不斷爆發對極權的反抗，台海局勢也不斷升溫中，讓我們用一本漫畫看懂緬甸現代民主抗爭，受強權脅迫、孤立無援下，緬甸人為何勇敢對抗，為自由而戰，族群從分裂到團結，從抗爭手段看見如何從日常回應非常。

《緬甸，最後一搏》（中英雙語），由在法國長期關注緬甸，同時身兼紀實漫畫編劇的斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）、香港漫畫家柳廣成共同製作，故事以單篇為段，堆砌出緬甸人的抗爭現況，而擅長以鉛筆繪製漫畫的柳廣成，細膩筆觸更突顯衝突中，人物的張力與動感，讓讀者彷彿親臨關鍵現場。

本書在緬甸軍事政變2週年推出，企圖打破國界，召喚關心民主自由的讀者，藉由閱讀，縮短距離，持續聲援奶茶聯盟夥伴，並以漫畫串聯抵抗強權的自由區域，展現小國小民的好國好民精神。

＊詩人克席，已在2021年5月9日死於拘留所期間所受酷刑。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元