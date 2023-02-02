《緬甸，最後一搏》：我們不能再接受過奴隸的日子，靠軍事獨裁政權留下的殘渣碎屑活著
我們想讓你知道的是
敏哥奈是緬甸最著名的民主運動人物之一，長年遭軍方警察逮捕，過著躲藏的生活。 經歷過1988年民主運動、2007年番紅花革命的敏哥奈，多次被捕和獲釋，2021年再次發生軍事政變後他改變策略，不再組織示威遊行，轉而與其他人呼籲公務員罷工，並呼籲人民拒買軍方企業的產品。
文：作者： 斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）
圖：柳廣成
編按：本文漫畫摘錄自《緬甸，最後一搏 Myanmar: the last stand》，經慢工出版授權刊登
書籍介紹
本文摘錄自《緬甸，最後一搏 Myanmar: the last stand》，慢工出版
作者： 斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）
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他們瞄準頭部
殊不知
革命在人心中
──緬甸詩人克席
★法籍緬甸觀察家德波米 X《被消失的香港》作者柳廣成
★台、港、法跨國合作，圖文敘述緬甸軍事政變始末
★在亞洲的反極權狂潮中，展現奶茶聯盟的無國界精神
★一場Now or Never的最後一搏，Is everything will be ok?
現代緬甸爭取自由之路，宛如一部週更的民主警世寓言，脫離殖民、獨立、政變內戰、民主乍現，直至再次爆發軍事政變，翁山蘇姬被捕入獄… …
亞洲近年不斷爆發對極權的反抗，台海局勢也不斷升溫中，讓我們用一本漫畫看懂緬甸現代民主抗爭，受強權脅迫、孤立無援下，緬甸人為何勇敢對抗，為自由而戰，族群從分裂到團結，從抗爭手段看見如何從日常回應非常。
《緬甸，最後一搏》（中英雙語），由在法國長期關注緬甸，同時身兼紀實漫畫編劇的斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）、香港漫畫家柳廣成共同製作，故事以單篇為段，堆砌出緬甸人的抗爭現況，而擅長以鉛筆繪製漫畫的柳廣成，細膩筆觸更突顯衝突中，人物的張力與動感，讓讀者彷彿親臨關鍵現場。
本書在緬甸軍事政變2週年推出，企圖打破國界，召喚關心民主自由的讀者，藉由閱讀，縮短距離，持續聲援奶茶聯盟夥伴，並以漫畫串聯抵抗強權的自由區域，展現小國小民的好國好民精神。
＊詩人克席，已在2021年5月9日死於拘留所期間所受酷刑。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。