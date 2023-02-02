有人認為《灌籃高手The First Slam Dunk》的成功是因為「販賣情懷」，對此我無法苟同

文：教育界走跳

今（2023）年新春連假期間，日本知名動漫電影《灌籃高手The First Slam Dunk》票房開出紅盤，累計至今已破3億新台幣，一躍為台灣日本電影票房第二。有人說他販賣青春回憶，有人說它只吸引六、七年級生，說法紛紜。一言以蔽之，覺得是在銷售「懷舊情懷」。對此，我無法苟同，我認為它的成功另有原因。

視角的選擇

電影《灌籃高手The First Slam Dunk》內容補足了動畫當年沒有的「山王之戰」，可以說是動畫版的接續，一圓讀者只能看「靜態」漫畫的缺憾。既然內容與結局都是讀者所知曉的，那麼，難道這真的只是一部販賣青春回憶與熱血給老粉的電影嗎？

我想票房成績，已經給了最佳的回答：「當然不是」。那麼，作者井上雄彥究竟是如何創造出「新」的內容給觀影者與影迷呢？

我以為答案是「視角」。

眾所皆知漫畫《灌籃高手》以櫻木花道為第一男主角，說明如何從一個混混，脫胎換骨為熱愛籃球的高中生，鉅細靡遺敘述其蛻變成長的過程。然而，電影卻以「宮城良田」為主角，換言之，以宮城良田作為第一男主角，貫串整部電影山王之戰的故事。

不能太新

知名寫作教練李洛克《故事行銷》曾提及一個實驗，內容大致如下。

將廣告企劃人員分為ABC三組，並要求他們在時限內完成一份廣告企劃。其中B組人員為此特別上過「創意」課程。C組人員則要求依照「模板」進行企劃，所謂模板是從眾多廣告中歸納出來的共同特色或特徵，簡言之，就是廣告企劃的方法，也可以說是「公式」。

大家猜猜看，誰能在最短時間內完成廣告企劃？我想用一根腳毛思考，都知道C組會最先完成。

不過有趣的事情來了，將ABC三組的作品給觀眾評閱，並詢問哪一組最有創意。答案出乎意料，竟然是用公式寫作的C組。很多作家批評用「公式」教寫作會扼殺創意，這個結果應該狠狠打他們一個耳光。我自己很喜歡用「公式」進行作文教學。可以參看拙文〈用公式寫出文學〉。

這個實驗結果與人氣科普作家萬維鋼《高手思維》所說的一樣，「人們喜歡新的東西，但不能太新」。全新的東西，曲高和寡，沒有基本支持者，太舊的東西，舉世皆知，沒有價值，只有「新＋舊」能讓已知者獲得未知，並讓舊雨拉著新知，贏得口碑，拓展受眾，從而舊粉絲滿意，新粉絲認許。

「山王之戰」的內容與結局是大家所知道的，屬於「舊」。井上雄彥以宮城作為主角，穿插兒時的故事，以及為何打籃球的原因，這是影迷所不知道的，屬於「新」。兩相結合，《灌籃高手The First Slam Dunk》誕生了，別開生面，在票房中殺出一條血路，締造佳績。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

誰來當主角

閱讀至此，讀者或許會有疑問，既然要「新」，扣除櫻木外，其他人不也可以成為主角，何以選擇宮城，而非萬人迷流川楓，三分射手三井壽，或者隊長赤木剛憲，甚至陵南仙道、翔陽藤真？

首先，三井是很有故事的男人，歷來人物票選上始終位於第一，甚至超越真正的主角櫻木花道。從國中時的天才射手球員，墮落至街頭流氓、地痞，終至「教練，我想打籃球」的浪子回頭，動漫中用了諸多篇幅對其進行刻劃，人物形象栩栩如生，成功烙印在影迷心中。因此以他為主角，恐怕會不夠「新」，招來販賣「懷舊、青春」之譏。

其次，以湘北隊外的其他球員或人物為主角，諸如牧紳一、清田信長、魚柱、仙道、藤真、水戶洋平等。上述人物人氣雖高，以商業考量，或許當置入，但是在以「湘北」為核心敘述故事的《灌籃高手》，對於影迷來說，可能過於「新潮」了，觀影者的接受度有限。另外，他們不在「山王之戰」場上，無法讓觀影者感受到主角內心的澎湃，以及球場上的激烈氛圍。

最後，流川楓與赤目剛憲不也是很好的視角嗎？為何不選擇他們？

不知道大家是否看過《哆啦A夢》與《櫻桃小丸子》這兩部卡通？這兩部卡通我都很喜歡。我記得《哆啦A夢》是六點播出，六點半換播《櫻桃小丸子》。小時候最喜歡的是《哆啦A夢》，常常到了六點半還意猶未盡，覺得幹麻不直接播到七點，有沒有《櫻桃小丸子》都沒差。

但不知道大家是否跟我有同樣的感覺，愈長愈大，反而愈來愈喜歡《櫻桃小丸子》，甚至覺得比《哆啦A夢》耐看。現在遙控器轉到《櫻桃小丸子》反而會駐足停留，《哆啦A夢》則直接跳台。

總以為是長大了，看卡通的口味改變了，並沒有多想，直到這次看完《灌籃高手》後，幡然頓悟。

宮城良田之必要

小時候覺得《哆啦A夢》好看，是因為希望有一個像哆啦A夢一樣的爸爸媽媽、阿公阿嬤、朋友、重要他人，在自己最徬徨無助的時候，總能不吝伸出援手，替我解決。

兒時的自己沒有解決問題的能力，僅能「依賴」他人，總以為世界上會有人替自己解決所有的困境與麻煩，彷彿自己就是世界的主人，大家要圍著我繞啊繞，轉呀轉。

長大後，才發現世界根本不是想像的這樣美好。求學上，成績會輸人家，愛情上，會被橫刀奪愛，職場上，同事能力比你出色。這些困難，沒有哆啦A夢能協助，只能自己去處理、解決。

人際上天真以為只要避開小夫與胖虎就好，就能夠跟每個人和平相處，後來才發現真實的世界是殘酷的，讓人跌跌撞撞，每個人都有自己的脾氣與性格。只能讓自己成為自己的哆啦A夢。