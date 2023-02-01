2023/02/01,
經濟

中國半導體公司發布2022年財報，超過80家過半虧損，最慘業者淨利年減611%

中國半導體公司發布2022年財報，超過80家過半虧損，最慘業者淨利年減611%
Photo Credit: 中央社

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台積電（TSMC）近日股價一度創下波段新高，而中國的半導體卻面臨強大的去庫存壓力，凸顯兩岸產業情況的不同；而隨市況越來越差，有更多中企先預告虧損幅度恐比想像的還大。

美中對抗以晶片為核心的戰爭已經打響。近日中國半導體遇到了巨大的逆境，除了受到美方箝制無法發展先進製程的晶片以外，成熟及落後製程的晶片還面臨庫存高漲的問題，目前已有過半數業者虧損，其中最慘業者年減幅度恐達611.11%

中國80家半導體業者「過半虧損」

根據中國媒體《第一財經》報導指出，近日有超過80家半導體公司陸續發布2022年財報，大環境不佳，加上疫情、供應鏈等問題。以上市公司而言，25家半導體業者，竟有17家淨利為負值，4家首次虧損，12家淨利暴跌超過100%。

報導稱，最慘烈的公司包含博通集成、天嶽先進和匯頂科技，淨利下跌幅度最大，分別是528%，305.67%和204.66%。撇除上市公司，80家業者預告虧損的家數超過半數達41家，主要重災區都是和手機、筆電等消費性產品有關。

資深投資人黃伯堃指出，疫情期間消費性電子需求已經被填滿，2022年全球通貨膨脹嚴重，又加上俄烏戰爭爆發，美國聯準會（Fed）犧牲短期經濟打通膨，導致消費者購買力道縮減，致使各類電子產品、零組件堆滿倉庫。

針對中國半導體業者大規模虧損的情況，中國的長城證券指出，重災公司之一的博通集成，目前產品包括5.8G產品、Wi-Fi產品、藍牙數傳、通用無線、對講機、廣播收發、藍牙音頻、無線麥克風等。

其次，匯頂科技是以指紋識別晶片和觸控晶片為主要業務，這也凸顯了中國終端市場包含物聯網及汽車電子等領域，也有衰退的趨勢。匯頂科技表示，目前公司產品大部分依賴於智慧型手機市場。

最後，天嶽先進則是生產第三代半導體的公司。它們強調，公司新建廠房造成不利影響，而主要產品結構調整緩慢，加上招聘人員數量、研發等支出未能即時應變，最終產能快速下滑，才影響營業收入和綜合毛利率等下降。

仍有未爆彈，敏芯微電子先預告恐年減達611.11%

就中國市場而言，大環境巨變，又受到房地產崩跌所擾，經濟開始下滑，卻在遇到疫情爆發，經濟雪上加霜，種種成為了中國半導體業者爆虧的原因。黃伯堃談到，中企技術不如台積電、聯電，多以中低階產品為銷售主力，因此產能轉換上受限，成為最大的受災戶。

此外，中國半導體還有許多未爆彈，例如微電子機械系統（MEMS）10強企業蘇州敏芯微電子發布業績預告先坦承，因為疫情、地緣政治影響，終端消費性產品大幅下滑，行業競爭加劇，而前些年，公司本來預期需求仍高，大規模進行產能擴張，卻未能獲得相應收益才導致虧損。

敏芯微電子預計，2022年淨利為負人民幣63.5至48.5億元之間，相較於上年淨利減少區間為人民幣60.9至75.9億元，相較於同期，最高恐年減達611.11%。值得注意的是，本次年度虧損均扣除中國政府補助。

黃伯堃分析，從本次中國半導體業的虧損，可以了解台灣業者的競爭力，撇除龍頭台積電，二、三線業者仍保持一定水準，顯現台灣產業聚落完整，在成本、物流和人力相當完善，因此面對景氣急轉直下之情況，尚可靈活的調動產能。

最後，芯謀研究總監王笑龍指出，2023上半年相比去年同期普遍下滑，但對於未來不必過於悲觀，電動車的快速發展，將會推動需求，而國家的基礎建設也會帶動數據中心、車充換電等設施大量設置。

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核稿編輯：翁世航


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