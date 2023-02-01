不顧北京反對！捷克眾議長艾達莫娃3/25率團訪台，稱台灣是「重要夥伴和投資者」
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台捷關係友好，準總統帕維爾在與總統蔡英文通話前曾受中國「多次勸阻和交涉」，不過帕維爾並未因此動搖，並於二人通話後隔日於推特再度發文，表示能理解中國對他與台灣展開談話持保留態度，但帕維爾強調，「我們是一個主權國家，我們做自己認為正確的事。台灣是一個民主國家，我們與它共享相同價值，有重要的貿易關係，這完全符合公認的外交理念。」
繼總統蔡英文與捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）週一通話後，外交部長吳釗燮今日（2月1日）再與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）視訊通話，針對艾達莫娃議長本年3月率團訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。
外交部表示，吳部長與艾達莫娃議長通話約20分鐘，雙方除討論艾達莫娃訪台一事，也就我國國立故宮博物院與捷克國家博物館舉行互展事宜、產業合作及應對威權主義複合式威脅等議題深入交換意見。
艾達莫娃也於通話後於推特發文，證實與「台灣外交部長」吳釗燮會談，雙方談及艾達莫娃的亞洲行，屆時她將訪問韓國和台灣。艾達莫娃強調，台灣是高科技領域的重要夥伴和投資者，現在是進一步深化經濟合作的絕佳機會。
根據捷克台灣商會（ Czech Taiwanese Business Chamber）公開議程，艾達莫娃訪團將於3月25日抵台，3月27到29日將在台灣參與各種商務活動，包括舉行「第18屆台捷經濟會議」，舉行台捷中心開幕典禮，參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式，以及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。
訪團將於3月29日前往韓國首爾，並於4月1日返回布拉格。
艾達莫娃是捷克「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）的主席，該黨隸屬的中間偏右聯盟在2021年10月大選贏得選戰，選後她以執政黨主席身分獲選為議長。去年7月，立法院院長游錫堃一行人到訪捷克，艾達莫娃與參議院長韋德齊（Miloš Vystrčil）也親自接待，當時是捷克眾議院首度接待台灣立法院院長。
根據捷克媒體，艾達莫娃與吳釗燮會談後表示，「我向（吳）部長保證，系統性的支持尊重人權和自由民主原則的夥伴，是我們國會外交的優先事項之一。我很高興在多年缺乏協調後，所有捷克國會成員最終將再次團結起來。」
中國多次阻撓無效，捷克準總統：主權國家做自認正確的事
台捷關係友好，準總統帕維爾在與總統蔡英文通話前曾受中國「多次勸阻和交涉」，不過帕維爾並未因此動搖，並於二人通話後隔日於推特再度發文，表示能理解中國對他與台灣展開談話持保留態度，但帕維爾強調，「我們是一個主權國家，我們做自己認為正確的事。台灣是一個民主國家，我們與它共享相同價值，並有著重要的貿易關係，這完全符合公認的外交理念。」
台捷總統通話引發中國強烈不滿，中國外交部發言人毛寧31日表示，捷克當選總統帕維爾執意同蔡英文通電話，同台灣當局開展官方往來，嚴重干涉中國內政，公然違背捷方作出的堅持一個中國原則的政治承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。
歐盟目前正密切關注中國是否如報復立陶宛一樣，對捷克施加報復。
捷克準總統帕維爾的友台立場，標誌著捷克正從前總統齊曼（Milos Zeman）的親中立場，轉向與台灣建立更密切的關係。
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核稿編輯：羅元祺
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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