不顧北京反對！捷克眾議長艾達莫娃3/25率團訪台，稱台灣是「重要夥伴和投資者」

Rozumím, že Čína má k mému hovoru s Tchaj-wanem výhrady. My jsme ale suverénní země a děláme to, co považujeme za správné. Tchaj-wan je demokratická země a my s ním sdílíme hodnoty, ale i významné obchodní vztahy, což je zcela v souladu se schválenou koncepcí zahraniční politiky.