不顧北京反對！捷克眾議長艾達莫娃3/25率團訪台，稱台灣是「重要夥伴和投資者」

繼總統蔡英文與捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）週一通話後，外交部長吳釗燮今日（2月1日）再與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）視訊通話，針對艾達莫娃議長本年3月率團訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。

外交部表示，吳部長與艾達莫娃議長通話約20分鐘，雙方除討論艾達莫娃訪台一事，也就我國國立故宮博物院與捷克國家博物館舉行互展事宜、產業合作及應對威權主義複合式威脅等議題深入交換意見。

艾達莫娃也於通話後於推特發文，證實與「台灣外交部長」吳釗燮會談，雙方談及艾達莫娃的亞洲行，屆時她將訪問韓國和台灣。艾達莫娃強調，台灣是高科技領域的重要夥伴和投資者，現在是進一步深化經濟合作的絕佳機會。

Jednání s tchaj-wanským ministrem zahraničí Josephem Wu. Hovořili jsme o mé plánované cestě do Asie, kdy navštívím Jižní Koreu a právě Tchaj-wan.



🇹🇼 je důležitý partner a investor v oblasti špičkových technologií - velká příležitost pro ještě hlubší ekonomickou spolupráci. pic.twitter.com/PpYeMtH7My — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 1, 2023

根據捷克台灣商會（ Czech Taiwanese Business Chamber）公開議程，艾達莫娃訪團將於3月25日抵台，3月27到29日將在台灣參與各種商務活動，包括舉行「第18屆台捷經濟會議」，舉行台捷中心開幕典禮，參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式，以及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。

訪團將於3月29日前往韓國首爾，並於4月1日返回布拉格。

艾達莫娃是捷克「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）的主席，該黨隸屬的中間偏右聯盟在2021年10月大選贏得選戰，選後她以執政黨主席身分獲選為議長。去年7月，立法院院長游錫堃一行人到訪捷克，艾達莫娃與參議院長韋德齊（Miloš Vystrčil）也親自接待，當時是捷克眾議院首度接待台灣立法院院長。

Photo Credit: 外交部 立法院長游錫堃2022年於捷克會晤艾達莫娃眾議長。

根據捷克媒體，艾達莫娃與吳釗燮會談後表示，「我向（吳）部長保證，系統性的支持尊重人權和自由民主原則的夥伴，是我們國會外交的優先事項之一。我很高興在多年缺乏協調後，所有捷克國會成員最終將再次團結起來。」

中國多次阻撓無效，捷克準總統：主權國家做自認正確的事

台捷關係友好， 準總統帕維爾在與總統蔡英文通話前曾受中國 「多次勸阻和交涉」，不過帕維爾並未因此動搖，並於二人通話後隔日於推特再度發文，表示能理解中國對他與台灣展開談話持保留態度，但 帕維爾強調，「我們是一個主權國家，我們做自己認為正確的事。 台灣是一個民主國家，我們與它共享相同價值，並有著重要的貿易關係，這完全符合公認的外交理念。」

Rozumím, že Čína má k mému hovoru s Tchaj-wanem výhrady. My jsme ale suverénní země a děláme to, co považujeme za správné. Tchaj-wan je demokratická země a my s ním sdílíme hodnoty, ale i významné obchodní vztahy, což je zcela v souladu se schválenou koncepcí zahraniční politiky. — Petr Pavel (@general_pavel) January 31, 2023

台捷總統通話引發 中國強烈不滿，中國外交部發言人毛寧31日表示，捷克當選總統帕維爾執意同蔡英文通電話，同台灣當局開展官方往來，嚴重干涉中國內政，公然違背捷方作出的堅持一個中國原則的政治承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。

歐盟目前正密切關注中國是否如報復立陶宛一樣，對捷克施加報復。

捷克準總統帕維爾的友台立場，標誌著捷克正從前總統齊曼（Milos Zeman）的親中立場，轉向與台灣建立更密切的關係。

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核稿編輯：羅元祺