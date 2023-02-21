【書評】《禮物的美學》：禮物作為「流動的心意」，串起了整個社會的責任與義務

《禮物的美學》，是我在很多很多年以前，在書店結識的書。當時的我對書中的專有名詞和理論不甚認識，但那時的我對藝術產業有著執著，因此硬著頭皮將其讀完。讀完才發現，雖然本書在出版時被印上藝術經濟理論，但其實關聯著墨不深。通篇書籍所著重的核心概念，反而是「禮物」的概念。

這次之所以重新將本書拾起閱讀，還是因為前陣子與Platform-a合作，撰寫了篇〈送藝術品給媽媽〉的文章。讓我憶起曾經有本關於禮物的書籍。這才決定將其重讀一次，希望能激發更多靈感。

《禮物的美學》其論述的基礎，建立在法國社會學家馬賽爾・莫斯（Marcel Mauss）在1925年寫過的一篇短文《禮物》。本書作者路易士・海德（Lewis Hyde）在本書開頭的幾個篇章中，都引用了莫斯的故事和理論。而奠基於此之上，後續才有關於禮物社群、高利貸、藝術禮物等篇章。並最後於1983年出版《禮物的美學》。

莫斯《禮物》的理論，主要點出在舊社會以禮物交換的形式，建立了所謂「全面性的報稱體系觀念」。此觀念包含了禮物的給予、接受、回報等等行為，並且禮物於交換時彼此不同當事人所需承擔的責任義務。有趣的是禮物通常是自然或他人的饋贈，而這份贈禮通常也附帶著罪，若受禮者不懂得分享或回報，則通常在各文化的社會中都將會遭到非議或詆毀。

海德從印地安的文化開始談起。在部分印地安人的文化中，招待遠道而來的客人，會與客人共享一管菸草，並將那精緻無倫的菸斗送給客人。而當這位客人於下次聚會中成為主人時，則必須以同樣的方式招待客人，並將那菸斗轉送出去。就算不轉送菸斗，也必須轉送具備價值相近的其他事物。在這套論述中，最重要的核心便屬「禮物必須保持流動」。禮物並非是停滯的財產，而是流動的心意。

如果換一種方式來形容流動，便是禮物必須被消滅。作者於本書中舉出的眾多神話或童話故事中，將禮物慷慨送出的人，最後都因為這份善因而得到更巨大的善果，而這份善的循環持續不斷，生生不息。作者在往後的幾個章節，鋪寫了這份禮物可以是第一隻回歸的鮭魚，或其他來自朋友甚至是大自然的贈禮。

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本書提出的另一個重要概念，便是「高利貸」。在法律尚未明確區分利息高低之前，任何的利息都被稱作高利貸。古代的無息借貸，就能稱作是份給朋友的禮物。不過在希伯來人的律法中，卻有著兩道明確的規定

《聖經・申命記23：19》：你借給弟兄的，凡是錢財或糧食，無論甚麼可生利的物，都不可取利。

《聖經・申命記23：20》：借給外邦人可以取利，只是借給你弟兄不可取利；這樣，耶和華你神必在你所去得為業的地上，和你手裡所辦的一切事上，賜福與你。

這兩條法律，明確畫出「禮物」和「高利貸」的界線。在界線內屬於禮物相互施惠的社會，而在界線之外，則像極了我們如今的資本主義市場社會。

所有社會，不論是部落或現代社會，都有互惠關係的層級，以組織和表現各種相關性程度或社會距離。市場社會特別的地方在於它需要強調在天平中間的平衡互惠。而因為如此，大眾社會的公民既沒有共同的信仰，也沒有共同的利害關係，非親非故的，他們卻能夠協力維持商業的繁榮。如果沒有平衡互惠，人們在交易裡會被導向親族或衝突，因而無所適從。

以往出現在團體邊緣的倫理，如今出現在自我的邊緣，讓基本上自律的個體能夠與他人互動。合宜的利益給予現代的自我一層半滲透的薄膜，讓我們可以表現和處理那些每天與我們共餐的人們的相對的陌生。如果沒有利息或古代所謂的高利貸，市場社會將無法發揮功能。

至於本書最核心的藝術經濟部分。作者用那最經典的詞彙「Gift」作引，可同時翻譯為禮物或天賦的「Gift」，在此處被巧妙地運用。首先天賦被認定為造物主的贈禮。而正如前文所述，收受禮物者若無轉送出去，將遭受罪惡或詛咒襲身。換作當代社會，就像是有天賦者總渴求伯樂，或懷才不遇、有才無命等等境遇。

這份歷經試煉後所展現出的天賦（Gift），也是作為一份送給文明的禮物（Gift）。也就是說藝術品，包含文學、畫作、雕塑、音樂等形式，是創作者將天賦（Gift）轉贈的禮物（Gift）。相較於資本市場機械化的商品生產，藝術品更加純粹，也更趨近於禮物的本質。而藝術品作為禮物，沒有人能真正擁有禮物，所有人都只能擔負暫時保管的責任，直到下一個主人出現。

這概念讓我想到百達翡麗（Patek Philippe）最著名的標語「沒有人能真正擁有百達翡麗，只不過是替下一代保管而已。」。

最後，《禮物的美學》整本書讀起來其實並不複雜，部分篇章甚至顯得囉嗦和無聊。至關緊要的核心概念，則是來自莫斯《禮物》。因此若要給齋友們建議，我會認為只需要理解禮物循環、天賦、高利貸等概念就足夠了。其他的內容強烈建議省下功夫。

雖說談及本書眾多匱乏以及缺失之處，但本書依舊能引發讀者們思考，何謂禮物的本質。因此儘管批評不少，但本書還是值得一讀的。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航