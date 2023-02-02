緬甸軍政府再次宣布延長「緊急狀態」半年，原預訂8月舉辦的選舉恐難以實現

文：木風

緬甸軍政府週三（2月1日）宣布再次延長已經持續兩年的國家緊急狀態。此舉可能會影響到原定今年8月舉行全國大選的計劃。

緬甸官方媒體《MRTV》廣播電視台報導說，緬甸國防與安全委員會周二在首都內比都開會決定將國家緊急狀態再延長六個月，延長的理由是，國家局勢仍不正常，需要更多的時間為舉行一次和平與穩定的選舉做準備。

緬甸國防與安全委員會名義上是一個按照憲法成立的行政機構，但實際上為軍方控制。軍政府沒有確定舉行選舉的具體日期，但緬甸國防軍總司令敏昂萊曾經暗示，選舉可能在8月舉行。

緬甸憲法規定，國家緊急狀態最多可持續兩年，首次期限為一年，然後每半年可延長一次。去年8月，軍政府已經將緊急狀態延長過一次，期限也是六個月。

緬甸法律規定，政府要在緊急狀態結束後六個月內舉行大選。上次的延期在今年1月31日到期。按照原計劃，選舉應該在半年後，也就是今年8月舉行大選。但軍政府再次延長緊急狀態就將意味著大選將推遲到明年2月舉行。

美國、英國、澳大利亞和加拿大周二宣布對緬甸進行新的制裁，包括對緬甸的能源官員和軍政府成員等採取的抵制措施。

兩年前的今天（2月1日），緬甸軍政府發動政變，扣押了民選政府總統溫敏和國務資政翁山蘇姬，以及執政黨全國民主聯盟的部分高級官員，隨後宣布國家進入緊急狀態。

Photo Credit: GettyImages 2023年2月1日，在緬甸駐曼谷大使館外的示威活動中，抗議者舉著被拘留的翁山蘇姬的照片，以紀念緬甸政變兩週年。 據聯合國稱，緬甸軍政府對異見人士的血腥鎮壓，已造成約2800多人遇害，有數千人被捕。

軍政府推翻民選政府的理由是大選中發生大規模舞弊行為，因此宣布選舉結果無效。翁山蘇姬領導的民盟在那次選舉中取得了壓倒性勝利。

在政變後的兩年裡，緬甸全國各地成立了數百個民兵組織，與軍政府展開武裝鬥爭。他們中大多與流亡的民族團結政府和與軍方有長期作戰經驗的少數族裔武裝團體結盟，共同打擊緬甸軍政府的部隊。

公開數據顯示，在2022年最後三個月，緬甸就爆發了770場戰鬥和860多次爆炸或遙控攻擊。英國國際戰略研究所的最新數據顯示，僅十月份就發生了大約500次攻擊或武裝衝突。

數據顯示，大部分戰鬥依然集中在曼德勒西北部的馬圭和實皆等乾旱地區，東北部的克欽邦和撣邦以及與泰國接壤的東部邊境地區也爆發局部的激烈戰鬥。

聯合國表示，政變以來，緬甸有120萬人流離失所，有七萬多人逃離緬甸。聯合國指控緬甸軍政府犯有戰爭罪和反人類罪。

華盛頓威爾遜中心研究員、緬甸塔昂政治研究所（Tagaung Institute of Political Studies）負責人葉妙海（Ye Myo Hein）說，「抵抗運動更有能力對抗軍政府的統治。」

《美聯社》說，緬甸軍政府在上次延長緊急狀態六個月到期的日子再次宣布延期，就等於是公開承認自己為壓制反對派的努力已經失敗。

Photo Credit: GettyImages 1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。

依據憲法規定，如果要舉行選舉，軍政府必須在選舉六個月前，將其承擔的政府功能轉移給兼任國防與安全委員會主席的緬甸總統。原來的副總統敏瑞是代總統。敏瑞是軍方的盟友。

批評人士說，由於缺乏自由媒體，而且民盟領導人不是被關在監獄就是流亡，因此軍方安排的選舉，既不會自由也不會公平。翁山蘇姬目前正在服刑，當局以各種指控判處她33年的監禁。

上週，軍政府頒布了新的法律，給反對黨註冊增加了不少困難，使之很難在大選中對軍方支持的候選人構成挑戰。

Photo Credit: GettyImages 2月1日，支持緬甸民主和全國民主聯盟的抗議者在緬甸駐曼谷大使館，腳踩在敏昂萊的肖像上以表達對政變至今的憤怒。

本文經美國之音授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒