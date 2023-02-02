2023/02/02,
印太

緬甸軍政府再次宣布延長「緊急狀態」半年，原預訂8月舉辦的選舉恐難以實現

緬甸軍政府再次宣布延長「緊急狀態」半年，原預訂8月舉辦的選舉恐難以實現
1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

緬甸官方媒體《MRTV》廣播電視台報導說，緬甸國防與安全委員會周二在首都內比都開會決定將國家緊急狀態再延長六個月，延長的理由是，國家局勢仍不正常，需要更多的時間為舉行一次和平與穩定的選舉做準備。 緬甸法律規定，政府要在緊急狀態結束後六個月內舉行大選。上次的延期在今年1月31日到期。按照原計劃，選舉應該在半年後，也就是今年8月舉行大選。但軍政府再次延長緊急狀態就將意味著大選將推遲到明年2月舉行。

文：木風

緬甸軍政府週三（2月1日）宣布再次延長已經持續兩年的國家緊急狀態。此舉可能會影響到原定今年8月舉行全國大選的計劃。

緬甸官方媒體《MRTV》廣播電視台報導說，緬甸國防與安全委員會周二在首都內比都開會決定將國家緊急狀態再延長六個月，延長的理由是，國家局勢仍不正常，需要更多的時間為舉行一次和平與穩定的選舉做準備。

緬甸國防與安全委員會名義上是一個按照憲法成立的行政機構，但實際上為軍方控制。軍政府沒有確定舉行選舉的具體日期，但緬甸國防軍總司令敏昂萊曾經暗示，選舉可能在8月舉行。

緬甸憲法規定，國家緊急狀態最多可持續兩年，首次期限為一年，然後每半年可延長一次。去年8月，軍政府已經將緊急狀態延長過一次，期限也是六個月。

緬甸法律規定，政府要在緊急狀態結束後六個月內舉行大選。上次的延期在今年1月31日到期。按照原計劃，選舉應該在半年後，也就是今年8月舉行大選。但軍政府再次延長緊急狀態就將意味著大選將推遲到明年2月舉行。

美國、英國、澳大利亞和加拿大周二宣布對緬甸進行新的制裁，包括對緬甸的能源官員和軍政府成員等採取的抵制措施。

兩年前的今天（2月1日），緬甸軍政府發動政變，扣押了民選政府總統溫敏和國務資政翁山蘇姬，以及執政黨全國民主聯盟的部分高級官員，隨後宣布國家進入緊急狀態。

GettyImages-1246708984
Photo Credit: GettyImages
2023年2月1日，在緬甸駐曼谷大使館外的示威活動中，抗議者舉著被拘留的翁山蘇姬的照片，以紀念緬甸政變兩週年。 據聯合國稱，緬甸軍政府對異見人士的血腥鎮壓，已造成約2800多人遇害，有數千人被捕。

軍政府推翻民選政府的理由是大選中發生大規模舞弊行為，因此宣布選舉結果無效。翁山蘇姬領導的民盟在那次選舉中取得了壓倒性勝利。

在政變後的兩年裡，緬甸全國各地成立了數百個民兵組織，與軍政府展開武裝鬥爭。他們中大多與流亡的民族團結政府和與軍方有長期作戰經驗的少數族裔武裝團體結盟，共同打擊緬甸軍政府的部隊。

公開數據顯示，在2022年最後三個月，緬甸就爆發了770場戰鬥和860多次爆炸或遙控攻擊。英國國際戰略研究所的最新數據顯示，僅十月份就發生了大約500次攻擊或武裝衝突。

數據顯示，大部分戰鬥依然集中在曼德勒西北部的馬圭和實皆等乾旱地區，東北部的克欽邦和撣邦以及與泰國接壤的東部邊境地區也爆發局部的激烈戰鬥。

聯合國表示，政變以來，緬甸有120萬人流離失所，有七萬多人逃離緬甸。聯合國指控緬甸軍政府犯有戰爭罪和反人類罪。

華盛頓威爾遜中心研究員、緬甸塔昂政治研究所（Tagaung Institute of Political Studies）負責人葉妙海（Ye Myo Hein）說，「抵抗運動更有能力對抗軍政府的統治。」

《美聯社》說，緬甸軍政府在上次延長緊急狀態六個月到期的日子再次宣布延期，就等於是公開承認自己為壓制反對派的努力已經失敗。

GettyImages-1245976319
Photo Credit: GettyImages
1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。

依據憲法規定，如果要舉行選舉，軍政府必須在選舉六個月前，將其承擔的政府功能轉移給兼任國防與安全委員會主席的緬甸總統。原來的副總統敏瑞是代總統。敏瑞是軍方的盟友。

批評人士說，由於缺乏自由媒體，而且民盟領導人不是被關在監獄就是流亡，因此軍方安排的選舉，既不會自由也不會公平。翁山蘇姬目前正在服刑，當局以各種指控判處她33年的監禁。

上週，軍政府頒布了新的法律，給反對黨註冊增加了不少困難，使之很難在大選中對軍方支持的候選人構成挑戰。

GettyImages-1246710351
Photo Credit: GettyImages
2月1日，支持緬甸民主和全國民主聯盟的抗議者在緬甸駐曼谷大使館，腳踩在敏昂萊的肖像上以表達對政變至今的憤怒。

本文經美國之音授權刊登，原文請見此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。