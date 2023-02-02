菲律賓家務勞工科威特遇害：「世上難道沒有一個安全的地方，讓菲傭能安心工作嗎？」

今年1月23日，一名35歲菲律賓家務勞工拉納拉（Jullebee Ranara）燒焦的遺體在科威特沙漠中被發現，兇手是科威特雇主17歲的兒子，此消息震驚 整個菲律賓社會，政府當局、公民團體和 拉納拉 的親人都呼籲要伸張正義。

目前拉納拉的遺體已在1月 27日運回菲律賓，遣返費用是由雇主承擔，1月 30日，菲律賓總統小馬可仕親自向遇害的拉納拉家人表示哀悼，並向他們保證政府會提供援助，包括為她的孩子提供獎學金。

小馬可仕接受媒體採訪時表示：「我只是想向他們的家人表示同情，並向他們保證可能需要的所有援助。」他也表示，拉納拉的家人已獲得菲律賓海外工人福利管理局（OWWA）的協助。

「我們正在準備獎學金。她的孩子還小，最年長的孩子只有13歲，所以他們可以好好學習。 以及所有其他福利、保險，我們將確保支付這些費用。這就是我們正為他們做的事。」小馬可仕也指出目前也安排了與科威特的雙邊會議，以研究該如何加強過去的協議，在未來以避免這樣的悲劇再次發生，他表示：「我們希望這種情況永遠不會再發生在我們任何同胞身上。」

Photo Credit: GettyImages 位於馬尼拉郊區拉斯皮納斯市，在科威特遇害的菲律賓家務勞工拉納拉（Jullebee Ranara）住所外懸掛著弔唁花圈。照片攝於1月 31日。

菲律賓家務勞工在海外遇害，拉納拉並不是唯一的案例，2018年，同樣是赴科威特工作的菲律賓家務勞工德瑪菲利斯（Joanna Demafelis）被發現陳屍在雇主家中的冰箱，屍體已放在冰箱中長達兩年，兇手是德瑪菲利斯的雇主夫婦，來自敘利亞的Mouna Ali Hassoun和黎巴嫩的Nader Essam Assaf。

Photo Credit: GettyImages 2018年2月17日，菲律賓家務勞工德瑪菲利斯的親屬，舉著要求聲張正義的橫幅海報，等待德瑪菲利斯屍體運抵馬尼拉機場。

德瑪菲利斯事件爆發後，當時的菲律賓總統杜特蒂曾 猛烈抨擊科威特，甚至質疑科威特的文化和價值觀 ，同年， 菲律賓勞工和就業部 （DOLE）於2月12日發布全面禁令，禁止海外菲勞在科威特工作，2月底， 德瑪菲利斯的雇主 在敘利亞首都大馬士革被捕並被判處死刑， 菲科兩國並簽署保障勞工的協議，內容包括 ：

雇主必須為菲律賓勞工提供食物、住房和衣服，並登記在醫療保險系統中。

雇主不能沒收菲律賓勞工的護照和其他旅行證件。

必須允許菲律賓勞工使用手機。

有違反合同或虐待記錄的雇主將被取消招聘勞工的資格。

雇主必須協助以勞工的名義開設銀行賬戶，並允許勞工有合理的機會將其月薪匯至菲律賓。

菲律賓勞工將可使用科威特國內勞工部的服務來解決糾紛。

將勞工轉移到另一個雇主應徵得菲律賓勞工的同意或菲律賓海外勞工局的與允許。

菲律賓必須確保家政工人接受家務勞動培訓和認證，並接受有關科威特法律和習俗的指導。

Photo Credit: GettyImages 2018年2月17日。菲律賓家務勞工德瑪菲利斯的遺體被送回馬尼拉機場，德瑪菲利斯的母親看到女兒的棺木後嚎啕大哭。

而在2019年，又有2名菲律賓家務勞工達亞（Constancia Lago Dayag）和比亞文德（Jeanelyn Padernal Villavende）在科威特慘死於雇主手中，馬尼拉當局因而在2020年初再度暫停輸出勞工至科威特，直到比亞文德的雇主遭起訴後才取消。

此外，在新加坡也有菲律賓家務工受虐待的事件傳出，在Gemma Cruz Araneta發表的專文〈 拉納拉 ，被殘忍殺害的受害者〉中指出：

「在文明的新加坡，當時身體健康的菲律賓女傭從這對夫婦手中被救出來時體重只有44磅，這對夫婦讓她挨餓和過度勞累。她的雇主被送入監獄。同樣也是在新加坡，Thelma Oyason Gamidan被餓了15個月，被迫睡在儲藏室裡。 大多數現代奴役和人口販賣的受害者都與世隔絕，完全無法與家人或大使館工作人員聯繫，因為他們的護照和手機都被沒收。 最近，一群年輕的菲律賓人成為犯罪集團的獵物，該集團將他們偷運到緬甸和柬埔寨，從事線上詐騙行動。可悲的是，在香港，19世紀菲律賓革命者避難的地方，我們的家庭傭工繼續受到虐待，在報紙、漫畫中被諷刺，在電視和喜劇中被嘲笑。世界上難道就沒有一個安全的地方讓菲傭可以安全安心地工作嗎？」

拉納拉遇害事件引起菲律賓國內的憤慨和關注，不過因認為 科威特當局會願意就勞工改革進行對話， 菲律賓移工部長奧普萊（Susan Ople） 並未向海灣國家實施海外勞工的禁令； 奧普萊表示，2021年菲律賓女性勞動參與率僅39%，這就是為什麼很多人出國當家務勞工，「因為在我們國家，女性很難找到體面和合適的工作，尤其是偏遠地區女性。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒