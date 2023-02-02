TNL+ 2023/02/02,
音樂

小賈斯汀2億美元出售〈Baby〉等290首歌曲版權，為何Hipgnosis願花重金購買知名歌手的音樂版權？

小賈斯汀2億美元出售〈Baby〉等290首歌曲版權，為何Hipgnosis願花重金購買知名歌手的音樂版權？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國際油價和黃金的價格，容易受外在環境因素影響，然而歌曲所受的衝擊微乎其微，投資方可透過這些銷量甚佳的歌曲，在日趨普及的串流媒體平台裡獲得穩定的版稅收益，這也是Hipgnosis大量購入小賈斯汀等知名音樂人作品版權的原因之一。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國黑石集團（Blackstone Group）旗下投資的公司「Hipgnosis Songs Capital」於2023年1月24日發出聲明表示，加拿大人氣歌手小賈斯汀（Justin Bieber）近日已將他於2021年12月31日之前發行的歌曲版權販售給Hipgnosis。

根據〈美聯社〉（Associated Press）報導，在這次交易中，Hipgnosis共買入290首小賈斯汀的歌曲版權、詞曲創作所有權、鄰接權（Neighboring Right），以及母帶股權。

此結果意味著，小賈斯汀的成名曲〈Baby〉、早期發行的單曲〈Beauty and a Beat〉，以及2021年發行的第六張錄音室專輯《JUSTICE》中所收錄的〈Peaches〉等熱門歌曲，現在皆歸Hipgnosis所有。

不過，美國音樂媒體網站《全球音樂商業網》（Music Business Worldwide）則表示，小賈斯汀所屬的環球音樂（Universal）集團仍能持有他的母帶，同時也有權繼續管控小賈斯汀的音樂曲庫。

雖然在此次的版權出售中，Hipgnosis並沒有公布交易條款及相關細節，但據美國音樂暨娛樂雜誌《告示牌》（Billboard）指出，這筆交易的價值恐高達2億美元（約台幣61億元／約港幣15.7億元），此為小賈斯汀這一世代的藝人裡，所出現的最高額版權交易，同時亦是Hipgnosis至今為止最大筆的收購案。

小賈斯汀是首位被Hipgnosis買入歌曲版權的藝人嗎？

據《全球音樂商業網》揭露，自2022年起，Hipgnosis至少花費3億美元大量收購多位音樂人的歌曲版權，其中包括從美國男子團體「超級男孩」（NSYNC）出道的創作歌手賈斯汀（Justin Timberlake）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、加拿大女歌手費塔朵（Nelly Furtado）、加拿大音樂人李歐納・柯恩（Leonard Cohen），以及美國鄉村歌手肯尼・切斯尼（Kenny Chesney）。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。