小賈斯汀2億美元出售〈Baby〉等290首歌曲版權，為何Hipgnosis願花重金購買知名歌手的音樂版權？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國黑石集團（Blackstone Group）旗下投資的公司「Hipgnosis Songs Capital」於2023年1月24日發出聲明表示，加拿大人氣歌手小賈斯汀（Justin Bieber）近日已將他於2021年12月31日之前發行的歌曲版權販售給Hipgnosis。

根據〈美聯社〉（Associated Press）報導，在這次交易中，Hipgnosis共買入290首小賈斯汀的歌曲版權、詞曲創作所有權、鄰接權（Neighboring Right），以及母帶股權。

此結果意味著，小賈斯汀的成名曲〈Baby〉、早期發行的單曲〈Beauty and a Beat〉，以及2021年發行的第六張錄音室專輯《JUSTICE》中所收錄的〈Peaches〉等熱門歌曲，現在皆歸Hipgnosis所有。

不過，美國音樂媒體網站《全球音樂商業網》（Music Business Worldwide）則表示，小賈斯汀所屬的環球音樂（Universal）集團仍能持有他的母帶，同時也有權繼續管控小賈斯汀的音樂曲庫。

雖然在此次的版權出售中，Hipgnosis並沒有公布交易條款及相關細節，但據美國音樂暨娛樂雜誌《告示牌》（Billboard）指出，這筆交易的價值恐高達2億美元（約台幣61億元／約港幣15.7億元），此為小賈斯汀這一世代的藝人裡，所出現的最高額版權交易，同時亦是Hipgnosis至今為止最大筆的收購案。

小賈斯汀是首位被Hipgnosis買入歌曲版權的藝人嗎？

據《全球音樂商業網》揭露，自2022年起，Hipgnosis至少花費3億美元大量收購多位音樂人的歌曲版權，其中包括從美國男子團體「超級男孩」（NSYNC）出道的創作歌手賈斯汀（Justin Timberlake）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、加拿大女歌手費塔朵（Nelly Furtado）、加拿大音樂人李歐納・柯恩（Leonard Cohen），以及美國鄉村歌手肯尼・切斯尼（Kenny Chesney）。