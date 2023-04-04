禁書有著悠久而不光彩的歷史，永遠保持警惕是我們必須為思想活力付出的代價
我們想讓你知道的是
書籍承載知識，而知識就是力量。也正因此，書籍對當權者——政府和自封的領袖之類人物——構成威脅。他們希望壟斷知識並控制公民的思想，而對書籍行使這種權力的最有效方法就是下禁令。
傳說中的西比林神諭說，很久以前，在一個古老的城市，有一個女人向市民高價出售12本書，書的內容涵蓋了世界上所有知識和智慧。他們拒絕了，認為她的要價很荒謬。於是，她立刻燒掉了一半的書，然後提出以雙倍的價格出售剩下的六本書。市民們還是嘲笑她，但這次似乎有點不太確定。她又燒掉三本書，剩下三本價格再翻一倍。人們猶猶豫豫，因為生活艱難，平日裡遇到的麻煩似乎倍增，所以他們再次拒絕了她。最後，只剩下一本書，而市民們終於支付了女人開出的天價。她獨自離去，給那些人留下的只有世界上十二分之一的知識和智慧。
書籍承載知識。它們是思想的傳播者，通過空間和時間傳播自我複製的想法。我們忘了一件事：書頁或屏幕上的那些標記可以讓一個大腦和地球另一端，或這個世紀另一端的一個大腦聯通、交流，那是個怎樣的奇蹟。
史蒂芬・金（Stephen King）說，書籍是「一種獨特的便攜式魔法」——便攜式和魔法同樣重要。一本書可以隨身帶著，可以藏起來；那是你自己的私人知識庫。（我兒子的日記本掛著一個無效但具有象徵意義的鎖。）書中的文字具有強大的威力，以至於長期以來約定俗成的做法是將某些字詞留空：例如髒話，任何閲讀19世紀小說時遇到「d--d」的人都知道，或者那些過於危險而不能訴諸筆端的詞，比如一些宗教文本中上帝的名字。
書籍承載知識，而知識就是力量。也正因此，書籍對當權者——政府和自封的領袖之類人物——構成威脅。他們希望壟斷知識並控制公民的思想，而對書籍行使這種權力的最有效方法就是下禁令。
禁書有著悠久而不那麼光彩的歷史，但它並沒有消亡：它仍然是一個生機勃勃的行業。1982年，針對書籍在學校、圖書館和書店遭遇日益加劇的挑戰，「禁書周」啟動。這個「慶祝閲讀自由」的年度活動迄今已持續了40年。
即使識字率有所提高，就像英國19世紀末開始實施教育法之後，書籍仍然很昂貴，特別是那些文字和思想最持久（可能也是最危險）的高端文學作品。直到1930年代，隨著信天翁出版社和企鵝出版社問世，大眾對優質平價書籍的需求才得到滿足。
而與此同時，對書籍的禁制也即將脫胎換骨，重獲新生，因為後來成為文字審查員的人竭力跟上新書激增的步伐，這些新書使讀者接觸到新的顛覆性的思想。但是，20世紀禁書行為擴展之所以最令人驚訝，卻是對這種「保護」的渴望竟如此普遍。
「敗壞思想」
例如，今天，中國政府還在不斷針對學校裡那些「不符合（國家的）社會主義核心價值觀、具有偏離正軌的世界觀、人生觀和價值觀」的書籍發佈禁令——這些是可以靈活使用的經典詞彙，適用於因為任何原因不被當局許可的一切書籍。（儘管「學生們反正也不會真的去讀這些書，」2020年一位教師在清理學校圖書館書架上的《動物農場》和《一九八四》時這麼說。）
俄羅斯的禁書方法是一種非常公開的冒險，因為這個國家向世界各地輸送了大量偉大的作家——無論是否自願。在蘇聯時代，政府試圖像控制民眾生活的方方面面一樣控制他們的閲讀習慣。
1958年，鮑里斯・帕斯捷爾納克（Boris Pasternak）因小說《齊瓦哥醫生》（Doctor Zhivago）獲得諾貝爾文學獎。這部小說前一年在義大利出版，但沒有在蘇聯國內出版。他獲諾獎激怒了蘇聯當局（國家控制的媒體稱其為「藝術上骯髒、惡意的作品」），以至於他被迫拒絕了這個獎項。
政府鄙視這本書，因為它並不包含慶祝俄國革命的內容；它包含的是宗教色彩，頌揚的是個人價值。後來，美國中央情報局看到了《齊瓦哥醫生》的「巨大宣傳價值」，遂設法安排在俄羅斯境內印刷。
蘇聯對書籍的禁制導致了為自我出版（samizdat）寫作的興起。諸如奧西普・曼德爾施塔姆（Osip Mandelstam）的詩歌得以保存，應該歸功於這一潮流。政治異見作家弗拉基米爾・布科夫斯基（Vladimir Bukovsky）對samizdat如此解釋：「我自己寫，自己編輯，自己審查，自己出版，自己發行，自己為它坐牢。」
但是，西方人如果認為西方國家不會出現這種情況，那無疑是在自我安慰。當書籍被禁，或者試圖禁書時，蘇聯當局的論點和其他地方沒有不同：這麼做是為了保護普通人免於接觸腐敗思想，因為他們太弱智，沒有獨立判斷能力。
在英國，禁書令往往是針對被視為色情淫穢讀物的打擊工具。一般來說，那通常是利用法律的粗暴力量來阻止社會變革的努力；這種策略總是失敗，但對於目光短淺的當局來說它具有無法抗拒的吸引力。
許多作家都因為跟英國反淫穢法打了擦邊球而聲名大振。詹姆斯・喬伊斯（James Joyce）在寫《尤利西斯》（Ulysses）時一針見血地指出，「即便有警察盯著，我還是要把一切都納入我的小說裡」——這本書1922-1936年期間在英國被禁，而負責實施禁令的司法官員只讀了該書732頁中的42頁。喬伊斯在《尤利西斯》中納入的「一切」包括手淫、咒罵、性愛和上廁所。
DH 勞倫斯（DH Lawrence）是一個特例。勞倫斯的作品經常包含他以崇敬恭謹態度相待的性行為，英國檢察長髮起的一場打壓運動持續了許多年：燒燬他的書《彩虹》，攔截他的郵件以沒收他的詩歌《三色堇》，還突襲了他的藝術展。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。