禁書有著悠久而不光彩的歷史，永遠保持警惕是我們必須為思想活力付出的代價

傳說中的西比林神諭說，很久以前，在一個古老的城市，有一個女人向市民高價出售12本書，書的內容涵蓋了世界上所有知識和智慧。他們拒絕了，認為她的要價很荒謬。於是，她立刻燒掉了一半的書，然後提出以雙倍的價格出售剩下的六本書。市民們還是嘲笑她，但這次似乎有點不太確定。她又燒掉三本書，剩下三本價格再翻一倍。人們猶猶豫豫，因為生活艱難，平日裡遇到的麻煩似乎倍增，所以他們再次拒絕了她。最後，只剩下一本書，而市民們終於支付了女人開出的天價。她獨自離去，給那些人留下的只有世界上十二分之一的知識和智慧。

書籍承載知識。它們是思想的傳播者，通過空間和時間傳播自我複製的想法。我們忘了一件事：書頁或屏幕上的那些標記可以讓一個大腦和地球另一端，或這個世紀另一端的一個大腦聯通、交流，那是個怎樣的奇蹟。

史蒂芬・金（Stephen King）說，書籍是「一種獨特的便攜式魔法」——便攜式和魔法同樣重要。一本書可以隨身帶著，可以藏起來；那是你自己的私人知識庫。（我兒子的日記本掛著一個無效但具有象徵意義的鎖。）書中的文字具有強大的威力，以至於長期以來約定俗成的做法是將某些字詞留空：例如髒話，任何閲讀19世紀小說時遇到「d--d」的人都知道，或者那些過於危險而不能訴諸筆端的詞，比如一些宗教文本中上帝的名字。

書籍承載知識，而知識就是力量。也正因此，書籍對當權者——政府和自封的領袖之類人物——構成威脅。他們希望壟斷知識並控制公民的思想，而對書籍行使這種權力的最有效方法就是下禁令。

禁書有著悠久而不那麼光彩的歷史，但它並沒有消亡：它仍然是一個生機勃勃的行業。1982年，針對書籍在學校、圖書館和書店遭遇日益加劇的挑戰，「禁書周」啟動。這個「慶祝閲讀自由」的年度活動迄今已持續了40年。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 《尤利西斯》曾經名列當局禁書榜單。

即使識字率有所提高，就像英國19世紀末開始實施教育法之後，書籍仍然很昂貴，特別是那些文字和思想最持久（可能也是最危險）的高端文學作品。直到1930年代，隨著信天翁出版社和企鵝出版社問世，大眾對優質平價書籍的需求才得到滿足。

而與此同時，對書籍的禁制也即將脫胎換骨，重獲新生，因為後來成為文字審查員的人竭力跟上新書激增的步伐，這些新書使讀者接觸到新的顛覆性的思想。但是，20世紀禁書行為擴展之所以最令人驚訝，卻是對這種「保護」的渴望竟如此普遍。

「敗壞思想」

例如，今天，中國政府還在不斷針對學校裡那些「不符合（國家的）社會主義核心價值觀、具有偏離正軌的世界觀、人生觀和價值觀」的書籍發佈禁令——這些是可以靈活使用的經典詞彙，適用於因為任何原因不被當局許可的一切書籍。（儘管「學生們反正也不會真的去讀這些書，」2020年一位教師在清理學校圖書館書架上的《動物農場》和《一九八四》時這麼說。）

俄羅斯的禁書方法是一種非常公開的冒險，因為這個國家向世界各地輸送了大量偉大的作家——無論是否自願。在蘇聯時代，政府試圖像控制民眾生活的方方面面一樣控制他們的閲讀習慣。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1958年，鮑里斯・帕斯捷爾納克（Boris Pasternak）的小說《齊瓦哥醫生》 為他贏得諾貝爾文學獎，但迫於蘇聯當局的壓力他不得不拒絕接受。

1958年，鮑里斯・帕斯捷爾納克（Boris Pasternak）因小說《齊瓦哥醫生》（Doctor Zhivago）獲得諾貝爾文學獎。這部小說前一年在義大利出版，但沒有在蘇聯國內出版。他獲諾獎激怒了蘇聯當局（國家控制的媒體稱其為「藝術上骯髒、惡意的作品」），以至於他被迫拒絕了這個獎項。

政府鄙視這本書，因為它並不包含慶祝俄國革命的內容；它包含的是宗教色彩，頌揚的是個人價值。後來，美國中央情報局看到了《齊瓦哥醫生》的「巨大宣傳價值」，遂設法安排在俄羅斯境內印刷。

蘇聯對書籍的禁制導致了為自我出版（samizdat）寫作的興起。諸如奧西普・曼德爾施塔姆（Osip Mandelstam）的詩歌得以保存，應該歸功於這一潮流。政治異見作家弗拉基米爾・布科夫斯基（Vladimir Bukovsky）對samizdat如此解釋：「我自己寫，自己編輯，自己審查，自己出版，自己發行，自己為它坐牢。」

但是，西方人如果認為西方國家不會出現這種情況，那無疑是在自我安慰。當書籍被禁，或者試圖禁書時，蘇聯當局的論點和其他地方沒有不同：這麼做是為了保護普通人免於接觸腐敗思想，因為他們太弱智，沒有獨立判斷能力。

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在英國，禁書令往往是針對被視為色情淫穢讀物的打擊工具。一般來說，那通常是利用法律的粗暴力量來阻止社會變革的努力；這種策略總是失敗，但對於目光短淺的當局來說它具有無法抗拒的吸引力。

許多作家都因為跟英國反淫穢法打了擦邊球而聲名大振。詹姆斯・喬伊斯（James Joyce）在寫《尤利西斯》（Ulysses）時一針見血地指出，「即便有警察盯著，我還是要把一切都納入我的小說裡」——這本書1922-1936年期間在英國被禁，而負責實施禁令的司法官員只讀了該書732頁中的42頁。喬伊斯在《尤利西斯》中納入的「一切」包括手淫、咒罵、性愛和上廁所。

DH 勞倫斯（DH Lawrence）是一個特例。勞倫斯的作品經常包含他以崇敬恭謹態度相待的性行為，英國檢察長髮起的一場打壓運動持續了許多年：燒燬他的書《彩虹》，攔截他的郵件以沒收他的詩歌《三色堇》，還突襲了他的藝術展。