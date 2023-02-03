四川生育登記取消結婚前提，中國網友：為了催生，開始無所不用其極了
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「中國目前這種生育環境，民不聊『生』，居民可支配收入只佔GDP的44%，而國際社會佔60%至80%，中國住房市場總值是GDP的4倍，美國只是1.6倍，日本是2.1倍，教育成本也奇高。」易富賢說，「雙親家庭都養不起兩個孩子，何況單親母親。」
近日，中國四川當局發布消息稱生育登記取消結婚限制引發關注和熱議。官方回應指，新規並非鼓勵非婚生子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益。
人口專家對《BBC》表示，新規是是尊重民眾生育權的一種進步，但對提高中國低迷的生育率影響甚微。
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四川省衛健委官網印發《四川省生育登記服務管理辦法》，廣受關注的首先是生育登記取消了是否結婚的限制，將生育登記的中心轉移到生育意願和生育結果上，回歸人口監測及生育服務本位；其次取消了生育數量的限制，凡生育子女的公民，均辦理生育登記。
官方確認，該辦法將在今年2月15日起施行，有效期五年。
四川當局稱，完善生育登記制度，是實施好三孩生育政策及配套支持措施的內在要求。
四川衛健委還表示，辦理生育登記，是為了保證更好開展婦幼服務，保障相關部門對當地人口的有效監測。《辦法》並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。
根據中國媒體報導，此前廣東、安徽、陝西等省份在其生育登記辦法中，都放寬了生育登記的要求，不將是否結婚作為限制。
長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學研究員易富賢對《BBC中文》表示，過去政策是有「生育配額」的一孩、二孩、三孩。「現在相當於完全取消『配額』，因此沒有必要將結婚為前提。主要是與國際接軌，尊重非婚生育權，但並不意味著鼓勵非婚生育。」
他還指出，生育登記並非上戶口，進行生育登記可以享受醫療保險、圍產期婦幼保健服務。
北京市兩高律師事務所副主任、北京市律協婚姻家庭專業委員會副主任張荊對中國媒體稱，這項規定能夠在一定程度上保障單身媽媽在生育中的合法權利，對於工薪人群來說，有了生育登記後可辦理出生證明，可以享受生育津貼和產假。
能否提高生育率？
今年1月17日，中國的國家統計局稱，中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人，人口比上一年年末減少85萬人。這是1960年代初毛澤東領導"大躍進"運動後，中國遭遇大饑荒以來，人口首次下降。
去年8月，中國國家衛健委等17個部門發布多項支持生育的措施，涵蓋住房、托兒等多個方面，期望以政策帶動低迷的生育率。但這些措施目前似乎並未奏效。
在生育率低迷的背景下，四川新推出的規定也被很多網友解讀為，政府鼓勵未婚生孩子，是政府在「催生」。
微博網民「楠楠的果園」說：「為了催生，開始無所不用其極了。」
微博網民「LeoBarca」說：「我一直想生二胎，可條件不允許我生，十年沒有漲工資了，還在降！你讓我拿什麼生！」
易富賢指出，光有生育權是不夠的，還需要得到保障。就如嬰兒光有生存權是不夠的，還需要精心撫養才能長大。
他認為，今後中國的生育率難以逆轉，非婚生育比例也不可能高。
「中國目前這種生育環境，民不聊『生』，居民可支配收入只佔GDP的44%，而國際社會佔60%至80%，中國住房市場總值是GDP的4倍，美國只是1.6倍，日本是2.1倍，教育成本也奇高。」易富賢說，「雙親家庭都養不起兩個孩子，何況單親母親。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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