因應太平洋島鏈潛在衝突，美海軍陸戰隊「2030軍力設計」如何面對中國威脅？

文：喬納森・馬庫斯（Jonathan Marcus，現任英國艾希特大學〔University of Exeter〕榮譽教授）

最近，美日領導人在白宮會晤時再次強調了美國對太平洋地區的軍事承諾。 但在幕後，這種對亞洲的重新關注在美國最著名的軍隊之一內部引發了一場激烈的辯論。美國軍方最「神聖」的機構之一、海軍陸戰隊為此爆發了一場激烈的「家庭爭端」。許多前高級指揮官正在排著隊抨擊現任領導層的重塑計劃。

受到爭議的是一項應對中美潛在衝突的調整計劃——「2030軍力設計」 （Force Design 2030）。

幾乎從一開始，該計劃就在軍方遭致嚴厲批評，美國一群退役將軍採取了不尋常的方式去告訴媒體他們對該計劃的失望；退休高級官員定期開會，在研討會和智囊團發表演講， 還設計出一套替代方案，以替代他們認為將對美國海軍陸戰隊未來造成災難的計劃。

一位著名的批評者是前美國海軍部長和前維州參議員韋伯（Jim Webb），他曾在越戰中擔任海軍陸戰隊軍官，並在2015年參選民主黨總統候選人。

他在《華爾街日報》上撰文稱，「2030軍力設計」計劃測試不足且「存有內在缺陷」。 他警告說，該計劃「引發了關於大幅削減部隊架構、武器系統和部隊人力水平智慧和長期風險的嚴重質疑，這將造成部隊在大多數戰鬥場景中持續的死傷」。

「2030軍力設計」是什麼？

該計劃2020年由海軍陸戰隊司令戴維・伯傑將軍（General David H Berger）發起，旨在為美國海軍陸戰隊提供裝備，以應對在印太地區與中國的潛在衝突，而非像面對伊拉克和阿富汗那樣的反叛亂戰爭。

新計劃將海軍陸戰隊設計為「跨島鏈」（chains of islands）進行分散作戰。 部隊的單位將更小並更分散，但通過各種新武器系統打包產生更大的攻擊力量。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 像第二戰期間那樣的大規模兩棲登陸或陸上部署——比如在伊拉克戰場上看到的——可能會成為過去。

像二戰期間那樣的大規模兩棲登陸或陸上部署——比如在伊拉克戰場上看到的——可能會成為過去。最不受批評者歡迎的是削減步兵並放棄所有坦克的計劃。這樣的提議讓一些批評者覺得軍團正在背棄它的過去。

歷史悠久

雖然海軍陸戰隊與美國海軍有著密切的聯繫，但它是一個獨立的軍種，在二戰中迅速發展，並在近幾次的伊拉克和阿富汗戰爭中發揮重要作用。

事實上，美國公眾對其海軍陸戰隊的看法深受二戰經歷的影響。

任何在1949年的電影《硫磺島》中看過約翰・韋恩或史蒂文・斯皮爾伯格和湯姆・漢克斯製作的較新迷你劇《太平洋》的人都會記得大規模的兩棲作戰； 一堆士兵從登陸艇上往岸上衝鋒等等。而這些都不再是新計劃提出的海軍陸戰隊的戰鬥方式。

海軍陸戰隊作為美國軍事「第一反應者」的傳統角色，能夠應對全球各地的不同挑戰，批評者認為新計劃對中國和印太地區的明確關注可能會使其角色受到影響。

那麼，計劃中到底有哪些內容？

一些步兵營將被削減。

約四分之三的牽引式火炮（towed artillery batteries）被遠程火箭系統取代。

削減幾個直升機中隊。

放棄所有的坦克。

新計劃將節省出大約182億美元資金，大部分將提供給總額為158億美元的新武器系統。

此外，除了設置新的火箭炮系統之外，還有可以從陸地上發射的新反艦導彈和新的無人機系統。目標是裝備和訓練海軍陸戰隊，以應對烏克蘭的戰鬥預示的新型戰爭。

影響「2030年軍力設計」的主要因素是海軍陸戰隊指揮官所說的「分佈式作戰」（distributed operations），亦即將大型部隊精簡成廣泛分佈的小型軍事單位，但確保它們有足夠的軍事力量來發揮實際作用。

辯論持續

不過，華盛頓智庫布魯金斯學會外交政策主任、軍事專家歐漢隆（Mike O'Hanlon）駁斥了對北京的新關注會損害海軍陸戰隊在其他區域行動的關鍵批評。

他認為，美國海軍陸戰隊將去到被派遣的地方，不會像一些人認為的那樣對這些行動產生影響：「真正重要的變動是近年來從伊拉克和阿富汗的撤軍，這才是大的變化，與伯傑將軍的新計劃無關（而且大多是在這個計劃制定之前）。」

不過，許多評論家堅持認為，如果海軍陸戰隊要面對現代戰場的挑戰，變革必不可少。

譬如，曾是海軍陸戰隊軍官，現任美國國防大學的傑出研究員霍夫曼博士（Frank Hoffma）說：「我認為對這一計劃的批評者是在回顧輝煌過去，而沒觀察到與中國和技術有關的戰略圖像，這實在令人失望。」

縮減海軍陸戰隊的坦克裝備引起了特別多的批評，但霍夫曼認為這是正確的做法。他說，仍然會部署大量的裝甲車輛，只是沒有「重型坦克和它們的輔助加油機」。他又強調，「這是一種適應性的調整，以更精確的火力組合覆蓋更深的區域，如我們在烏克蘭看到的那樣。海軍陸戰隊過去利用空中力量來擁有這種打擊範圍，現在則將增加傳統火炮和導彈家族的組合，這能增加海軍陸戰隊的火力支援和殺傷力。」

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對霍夫曼而言，這些都是許多人認為能從烏克蘭戰爭帶來的教訓中證實的。

此外，無人駕駛飛行器（UAVs）還有火箭炮的效用和重要性，以及在大範圍內精確打擊的能力，都在去年開打的俄烏戰爭中被正視了，這也是海軍陸戰隊新計劃的重要部分。但他們設想的戰場非常不同：不是烏克蘭的森林和草原，而是橫跨太平洋廣闊地帶的島鏈。

「2030年軍力設計」在很大程度上是一個不斷發展的軍事戰略計劃。已經有了一些變化，而且還會有更多。雖然其戰略鎖定的區域已經確定，但仍有很多問題需要解決，尤其是一支可能分佈在廣大地區的部隊所帶來的後勤挑戰。