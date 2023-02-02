教宗方濟各非洲行：首站訪民主剛果譴責經濟剝削，稱富裕世界必須理解「人比腳下礦物更珍貴」

教宗啟程訪問非洲中部6天，首站民主剛果

（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）31日展開第5次訪問非洲行程，他搭乘座機飛往剛果民主共和國（民主剛果），之後還將前往南蘇丹，為這兩個暴力活動猖獗的國家祈求和平。

《法新社》報導，86歲的方濟各透過升降機搭上教宗座機後，在當地時間8時28分（台灣時間15時28分）飛離羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）。

教宗座機預計於當地時間下午3時左右抵達民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）的恩吉里機場（Ndjili airport），現場將有數以千計的信眾迎接。

這將是繼1985年後首次有教宗訪問民主剛果，這個極度貧困的國家擁有近1億人口，其中4成是天主教徒。

教宗訪問民主剛果與南蘇丹的行程將持續6天，原本計劃在2022年7月進行，但因為教宗膝部疼痛而延後，膝痛也迫使他近幾個月以輪椅代步。

據傳安全考量也是教宗延後出訪的原因，而且梵蒂岡已取消原定訪問果瑪（Roma）的計畫，有數十個武裝團體活躍於果瑪所在的民主剛果東部。

教宗方濟各29日結束在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的三鐘經祈禱後說：「我心懷關愛問候那些等著我的、親愛的人們。」

「這些位於非洲大陸中心的土地深受漫長的衝突所苦。」

他對民主剛果的「武裝衝突與剝削」表達悲痛，還說南蘇丹「受多年戰爭折磨，渴望接連不斷的暴力事件能夠結束」。

民主剛果儘管礦藏豐富，卻有約三分之二人民一天只能靠不到2.15美元（約新台幣65元）過活，且東部省分暴力活動猖獗。

由圖西族（Tutsi）領導的武裝團體「3月23日運動」（M23）已征服北基伍省（North Kivu）大片土地，金夏沙政府指控鄰國盧安達在背後支持M23。

民主同盟軍（Allied Democratic Forces）也曾在這個區域發動一波奪命攻擊，包括一座五旬節教派教堂本月遭到炸彈攻擊，造成14人死亡。激進組織「伊斯蘭國」（IS）稱民主同盟軍為旗下分支。

方濟各訪非洲譴責經濟剝削：人比腳下礦物更珍貴

天主教教宗方濟各31日在訪問剛果民主共和國（民主剛果）的第一天，譴責他所謂的非洲「經濟殖民主義」。

《路透社》報導，方濟各抨擊引發非洲衝突的「貪婪毒藥」，稱富裕世界必須理解人比他們腳下的礦物更珍貴。

他譴責民主剛果「可怕的剝削形式，缺乏人道」，豐饒的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。

民主剛果擁有全球最豐富的鑽石、黃金、銅、鈷、錫、鉭和鋰礦，但這些礦產資源引發民兵、政府軍和外國入侵者之間的衝突，且與不人道剝削勞工、童工及環境惡化息息相關。

他說：「貪婪的毒藥，讓鮮血玷污了民主剛果的鑽石。」

方濟各在民主剛果首都金夏沙總統府發表談話時說，剛果民主共和國的歷史因衝突和外國統治而中斷。

86歲的方濟各談到民主剛果的歷史時表示：「同樣奴役人民的經濟殖民主義取代了政治剝削。」

他用義大利文對民主剛果的政要說：「結果，這個遭受大規模掠奪的國家並未從其巨大的資源中充分受益。」

阿根廷籍的方濟各說：「放開剛果民主共和國，放開非洲。停止扼殺非洲：它不是待開採的礦產，也不是該被掠奪的土地。」他一說完，台下響起一片掌聲。

他在談話中勉勵為區域和平付出努力，並表示「我們不能對這個國家數十年來的流血事件習以為常。」

他也強調「自由、透明和可靠選舉」的重要性。民主剛果預計將在今（2023）年12月20日舉行總統大選。

方濟各說：「願無人會被那些在這個國家煽動暴力，並利用它進行可恥商業交易的人操縱和收買。」

坐在方濟各身旁的現任總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）是在2018年一場充滿爭議的選舉後上台執政。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航