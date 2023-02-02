烏克蘭防長：俄羅斯計劃2/24大舉進攻，紀念「祖國保衛者日」與入侵烏克蘭週年

烏克蘭防長：俄羅斯計劃2/24大舉進攻，紀念入侵烏克蘭週年

（中央社）烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，俄羅斯正在準備展開新的大舉進攻行動，警告俄羅斯可能最早將於2月24日發動攻勢。

《英國廣播公司》（BBC）報導，列茲尼科夫說，莫斯科當局已集結數以萬計部隊，可能「嘗試做些什麼」以紀念去年揮軍侵烏屆滿週年。這場攻擊也將紀念俄羅斯2月23日的軍人節日「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。

列茲尼科夫說，莫斯科當局已為這個攻勢動員約50萬名軍人。

去年9月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布動員約30萬名軍人，他稱這是確保俄羅斯「領土完整」的必要之舉。

但列茲尼科夫表示，俄羅斯招募與部署到烏克蘭的實際人數可能更高許多。

他向法國《BFM》電視台表示：「他們官方宣布招募30萬人，但當我們看到邊界的軍人時，評估人數高出更多。」《BBC》無法獨立證實這項數據。

儘管烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區爆出激烈戰鬥，但自烏克蘭奪回南部城市赫爾松（Kherson）後，俄烏戰爭最近幾個月進入僵持局面。

除了預期俄羅斯將攻占蘇勒答爾（Soledar）外，雙方都沒有在奪取領土上取得重大進展。

但各界一直認為俄羅斯可能會展開春季攻勢，烏克蘭也會發動反攻行動。總部設於美國的華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）最近表示，莫斯科可能會試圖「採取決定性行動」，在烏東「大舉進攻」。

列茲尼科夫說，烏克蘭指揮官將在俄羅斯據傳將發動進攻前，先尋求「穩定前線，為反攻行動做好準備。」

他說，「我相信2023年將是取得軍事勝利的一年」，他又說，烏克蘭部隊「不會失去他們最近幾個月取得的主動權。」

列茲尼科夫目前人在法國，以敲定採購更多MG-200防空雷達的協議，他說MG-200防空雷達能「大幅提升武裝部隊偵測空中目標的能力，包括有翼飛彈與彈道飛彈，以及各式無人機。」

美國擬追加20億美元軍援，首度對烏克蘭提供長程武器

2名知情的美國官員31日向《路透社》表示，美國最快本週宣布擴大對烏克蘭的軍事援助，首度提供射程達150公里的長程飛彈及其他武器彈藥，總價值超過20億美元。

這2名官員也指出，這次預計還會提供愛國者（Patriot）防空飛彈系統、精確制導彈藥（precision-guided munitions）及標槍（Javelin）反戰車武器。

其中一名官員表示，這次軍援計畫中約有17.25億美元將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）資金支應。這筆資金讓美國總統拜登（Joe Biden）政府得以直接向相關業者採購武器，不必動用美國原有的武器庫存。

「烏克蘭安全援助倡議」資金預計將用來購買波音公司（Boeing Co）製造的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），這款新型武器射程達150公里，可讓烏克蘭攻擊過去打不到的目標，有助於擾亂俄軍戰線後方並持續反攻。

《路透社》去年11月曾率先報導波音公司提議為烏克蘭部署「陸射小直徑炸彈」，當時預估這款武器可能於今年春季運抵烏克蘭。

面對記者詢問，白宮方面拒絕置評。在總統正式簽署前，軍援計畫內容及規模都可能再增變數。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供價值逾272億美元的安全援助。

援烏克蘭抗俄羅斯，西法2國供坦克火砲代訓飛行員

媒體2月1日報導，西班牙計畫送交烏克蘭4到6輛德製豹2A4式坦克。法國31日也表示，將再提供烏克蘭12門凱薩式榴彈砲，並已商討訓練烏國飛行員駕駛法製戰鬥機。

《路透社》報導，消息人士對西班牙《國家報》（El Pais）透露，提供烏克蘭豹2A4式（Leopard 2A4）坦克的確實數量，將視儲存中的這種主戰坦克狀況而定，也會考量最終有多少其他國家會供應此型軍備。

烏克蘭當局上月取得西方承諾，將提供主戰坦克以協助抵擋俄軍進犯，此時俄軍正大力在烏東漸次向前推進。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在巴黎會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫後表示，法國將派遣150名軍事人員前往波蘭，以訓練每月最多600名烏克蘭官兵。

法國已送交烏克蘭18門凱薩式（Caesar）榴彈砲，勒克努說，未來加送12門砲的經費將由法國國會通過的2億歐元（近65億台幣）支應。

他說，法國對提供烏克蘭軍備的立場是，不可削弱自身的防衛力量，必須能實際派上用場以有助於烏克蘭對俄作戰，而且僅供烏克蘭用於防衛。

勒克努表示，訓練烏克蘭飛行員駕駛法製戰機是他與列茲尼科夫「商討的內容之一，但在這個問題上尚未作出決定。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）31日指出，烏國政府預期將在第一波接獲西方12國總數120到140輛坦克，包括德製豹2式、英製挑戰者2式（Challenger 2）和美製M1艾布蘭（M1 Abrams）；同時也「十分仰仗」法國提供已商定的雷克勒（Leclerc）坦克。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航