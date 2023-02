烏克蘭防長：俄羅斯計劃2/24大舉進攻，紀念「祖國保衛者日」與入侵烏克蘭週年

烏克蘭防長:俄羅斯計劃2/24大舉進攻,紀念入侵烏克蘭週年

(中央社)烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)表示,俄羅斯正在準備展開新的大舉進攻行動,警告俄羅斯可能最早將於2月24日發動攻勢。

《英國廣播公司》(BBC)報導,列茲尼科夫說,莫斯科當局已集結數以萬計部隊,可能「嘗試做些什麼」以紀念去年揮軍侵烏屆滿週年。這場攻擊也將紀念俄羅斯2月23日的軍人節日「祖國保衛者日」(Defender of the Fatherland Day)。

列茲尼科夫說,莫斯科當局已為這個攻勢動員約50萬名軍人。

去年9月,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)宣布動員約30萬名軍人,他稱這是確保俄羅斯「領土完整」的必要之舉。

但列茲尼科夫表示,俄羅斯招募與部署到烏克蘭的實際人數可能更高許多。

他向法國《BFM》電視台表示:「他們官方宣布招募30萬人,但當我們看到邊界的軍人時,評估人數高出更多。」《BBC》無法獨立證實這項數據。

儘管烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區爆出激烈戰鬥,但自烏克蘭奪回南部城市赫爾松(Kherson)後,俄烏戰爭最近幾個月進入僵持局面。

除了預期俄羅斯將攻占蘇勒答爾(Soledar)外,雙方都沒有在奪取領土上取得重大進展。

但各界一直認為俄羅斯可能會展開春季攻勢,烏克蘭也會發動反攻行動。總部設於美國的華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)最近表示,莫斯科可能會試圖「採取決定性行動」,在烏東「大舉進攻」。

列茲尼科夫說,烏克蘭指揮官將在俄羅斯據傳將發動進攻前,先尋求「穩定前線,為反攻行動做好準備。」

他說,「我相信2023年將是取得軍事勝利的一年」,他又說,烏克蘭部隊「不會失去他們最近幾個月取得的主動權。」

列茲尼科夫目前人在法國,以敲定採購更多MG-200防空雷達的協議,他說MG-200防空雷達能「大幅提升武裝部隊偵測空中目標的能力,包括有翼飛彈與彈道飛彈,以及各式無人機。」

美國擬追加20億美元軍援,首度對烏克蘭提供長程武器

2名知情的美國官員31日向《路透社》表示,美國最快本週宣布擴大對烏克蘭的軍事援助,首度提供射程達150公里的長程飛彈及其他武器彈藥,總價值超過20億美元。

這2名官員也指出,這次預計還會提供愛國者(Patriot)防空飛彈系統、精確制導彈藥(precision-guided munitions)及標槍(Javelin)反戰車武器。

其中一名官員表示,這次軍援計畫中約有17.25億美元將由「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative,USAI)資金支應。這筆資金讓美國總統拜登(Joe Biden)政府得以直接向相關業者採購武器,不必動用美國原有的武器庫存。

「烏克蘭安全援助倡議」資金預計將用來購買波音公司(Boeing Co)製造的「陸射小直徑炸彈」(GLSDB),這款新型武器射程達150公里,可讓烏克蘭攻擊過去打不到的目標,有助於擾亂俄軍戰線後方並持續反攻。

《路透社》去年11月曾率先報導波音公司提議為烏克蘭部署「陸射小直徑炸彈」,當時預估這款武器可能於今年春季運抵烏克蘭。

面對記者詢問,白宮方面拒絕置評。在總統正式簽署前,軍援計畫內容及規模都可能再增變數。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來,美國已向烏克蘭提供價值逾272億美元的安全援助。

援烏克蘭抗俄羅斯,西法2國供坦克火砲代訓飛行員

媒體2月1日報導,西班牙計畫送交烏克蘭4到6輛德製豹2A4式坦克。法國31日也表示,將再提供烏克蘭12門凱薩式榴彈砲,並已商討訓練烏國飛行員駕駛法製戰鬥機。

《路透社》報導,消息人士對西班牙《國家報》(El Pais)透露,提供烏克蘭豹2A4式(Leopard 2A4)坦克的確實數量,將視儲存中的這種主戰坦克狀況而定,也會考量最終有多少其他國家會供應此型軍備。

烏克蘭當局上月取得西方承諾,將提供主戰坦克以協助抵擋俄軍進犯,此時俄軍正大力在烏東漸次向前推進。

法國國防部長勒克努(Sebastien Lecornu)在巴黎會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫後表示,法國將派遣150名軍事人員前往波蘭,以訓練每月最多600名烏克蘭官兵。

法國已送交烏克蘭18門凱薩式(Caesar)榴彈砲,勒克努說,未來加送12門砲的經費將由法國國會通過的2億歐元(近65億台幣)支應。

他說,法國對提供烏克蘭軍備的立場是,不可削弱自身的防衛力量,必須能實際派上用場以有助於烏克蘭對俄作戰,而且僅供烏克蘭用於防衛。

勒克努表示,訓練烏克蘭飛行員駕駛法製戰機是他與列茲尼科夫「商討的內容之一,但在這個問題上尚未作出決定。」

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)31日指出,烏國政府預期將在第一波接獲西方12國總數120到140輛坦克,包括德製豹2式、英製挑戰者2式(Challenger 2)和美製M1艾布蘭(M1 Abrams);同時也「十分仰仗」法國提供已商定的雷克勒(Leclerc)坦克。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航