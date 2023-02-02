2023/02/02,
國際

北約秘書長：歐洲不能忽視東亞局勢，尋求在印太與更多朋友合作

北約秘書長：歐洲不能忽視東亞局勢，尋求在印太與更多朋友合作
北約秘書長史托騰伯格在日本東京慶應義塾大學演說｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管史托騰伯格說中國不是對手，但他表示，中國正在成為一個「愈來愈專制的強權」，不僅展現獨斷行為、威脅台灣，並發展出也可攻擊北約國家的軍事能力。他補充說：「我們非常願意進一步強化和擴大與該地區國家的夥伴關係。」

中俄抱團，北約秘書長：尋求在印太與更多朋友合作

（中央社）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）1日表示，中國態度日益強硬，並與俄羅斯合作，對亞洲及歐洲構成挑戰，他尋求在印太地區與更多「朋友」加強合作。

《美聯社》報導，史托騰伯格在日本東京慶應義塾大學告訴聽眾：「俄羅斯與中國正走得更進，中國的大量投資及新的先進軍事能力，恰恰凸顯中國構成威脅，也對北約盟邦構成挑戰。安全（問題）不僅是區域性的，同時也是全球性的。」

史托騰伯格指出，中國持續增加在核武及長距離飛彈的投資，不具備透明性，未就核武管控進行有意義的對話，同時加強對鄰國的恫嚇，並且威脅台灣。

此外，史托騰伯格也表示：「北約需要確保，我們有朋友。在印太地區與我們的夥伴更緊密合作有其重要性。」

他提及，中國日益與俄羅斯加強合作，兩國領導著「專制政體的抵制行動」，對抗基於規則、公開及民主的國際秩序。

但史托騰伯格也指稱，北約未將中國視為敵人，且未尋求對抗，北約將繼續在共同利益領域與中國交往，例如氣候變遷。

全球安全休戚與共，北約：歐洲不能忽視東亞局勢

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格1日強調北約與印太地區夥伴密切合作的重要性，並表示歐洲不能忽視東亞局勢，因為全球安全休戚與共。

《路透社》報導，史托騰伯格在慶應義塾大學（Keio University）主辦的活動中說：「與全球各地夥伴合作，尤其是在印太地區，是應對一個更加危險和不可預測世界的部分解方。」

他說：「烏克蘭戰爭表明（全球）安全休戚與共，顯示歐洲局勢會對東亞產生影響，而東亞發生的事情對歐洲也很重要。」他還說，認為中國不重要的主張在北約行不通。

史托騰伯格在訪問日本期間發表上述評論，他此行承諾將強化與東京的關係，以應對俄羅斯入侵烏克蘭及俄國與中國日益增加的軍事合作而日益緊張的安全環境。

儘管史托騰伯格說中國不是對手，但他表示，中國正在成為一個「愈來愈專制的強權」，不僅展現獨斷行為、威脅台灣，並發展出也可攻擊北約國家的軍事能力。

他補充說：「我們非常願意進一步強化和擴大與該地區國家的夥伴關係。」

到訪日本之前，史托騰伯格曾在首爾除敦促南韓增加對烏克蘭軍事援助，也針對與中國持續升高的緊張關係提出類似警告。

中國曾經批評北約對亞洲擴大夥伴關係之舉。將侵略烏克蘭說成「特別軍事行動」的俄羅斯，更一再批評北約的擴張威脅其安全。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。