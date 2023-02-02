北約秘書長：歐洲不能忽視東亞局勢，尋求在印太與更多朋友合作
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儘管史托騰伯格說中國不是對手，但他表示，中國正在成為一個「愈來愈專制的強權」，不僅展現獨斷行為、威脅台灣，並發展出也可攻擊北約國家的軍事能力。他補充說：「我們非常願意進一步強化和擴大與該地區國家的夥伴關係。」
中俄抱團，北約秘書長：尋求在印太與更多朋友合作
（中央社）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）1日表示，中國態度日益強硬，並與俄羅斯合作，對亞洲及歐洲構成挑戰，他尋求在印太地區與更多「朋友」加強合作。
《美聯社》報導，史托騰伯格在日本東京慶應義塾大學告訴聽眾：「俄羅斯與中國正走得更進，中國的大量投資及新的先進軍事能力，恰恰凸顯中國構成威脅，也對北約盟邦構成挑戰。安全（問題）不僅是區域性的，同時也是全球性的。」
史托騰伯格指出，中國持續增加在核武及長距離飛彈的投資，不具備透明性，未就核武管控進行有意義的對話，同時加強對鄰國的恫嚇，並且威脅台灣。
此外，史托騰伯格也表示：「北約需要確保，我們有朋友。在印太地區與我們的夥伴更緊密合作有其重要性。」
他提及，中國日益與俄羅斯加強合作，兩國領導著「專制政體的抵制行動」，對抗基於規則、公開及民主的國際秩序。
但史托騰伯格也指稱，北約未將中國視為敵人，且未尋求對抗，北約將繼續在共同利益領域與中國交往，例如氣候變遷。
全球安全休戚與共，北約：歐洲不能忽視東亞局勢
北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格1日強調北約與印太地區夥伴密切合作的重要性，並表示歐洲不能忽視東亞局勢，因為全球安全休戚與共。
《路透社》報導，史托騰伯格在慶應義塾大學（Keio University）主辦的活動中說：「與全球各地夥伴合作，尤其是在印太地區，是應對一個更加危險和不可預測世界的部分解方。」
他說：「烏克蘭戰爭表明（全球）安全休戚與共，顯示歐洲局勢會對東亞產生影響，而東亞發生的事情對歐洲也很重要。」他還說，認為中國不重要的主張在北約行不通。
史托騰伯格在訪問日本期間發表上述評論，他此行承諾將強化與東京的關係，以應對俄羅斯入侵烏克蘭及俄國與中國日益增加的軍事合作而日益緊張的安全環境。
儘管史托騰伯格說中國不是對手，但他表示，中國正在成為一個「愈來愈專制的強權」，不僅展現獨斷行為、威脅台灣，並發展出也可攻擊北約國家的軍事能力。
他補充說：「我們非常願意進一步強化和擴大與該地區國家的夥伴關係。」
到訪日本之前，史托騰伯格曾在首爾除敦促南韓增加對烏克蘭軍事援助，也針對與中國持續升高的緊張關係提出類似警告。
中國曾經批評北約對亞洲擴大夥伴關係之舉。將侵略烏克蘭說成「特別軍事行動」的俄羅斯，更一再批評北約的擴張威脅其安全。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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