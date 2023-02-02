美防長奧斯汀將會晤小馬可仕，盼允許美軍使用臨近台灣的呂宋島北部軍事基地
我們想讓你知道的是
美國國防部長奧斯汀1月31日抵達菲律賓，奧斯汀將與菲國官員商討加速實施「加強國防合作協議」（EDCA），以及訪問菲總統小馬可仕。這項協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐並在菲國基地興建設施。 美軍目前可使用的菲國基地包括4個空軍基地和1個陸軍基地，但這些基地都不在呂宋島北部。菲律賓軍方去年指美國希望將卡加延省（Cagayan）2個基地和伊薩貝拉省（Isabela）一個基地納入EDCA。這2個省分都鄰近台灣。 奧斯汀此行能否與馬尼拉達成協議，允許美軍使用呂宋島北部的菲國軍事基地，以應對可能出現的台海衝突，引發各界關注。
（中央社）美國國防部長奧斯汀1月31日抵達菲律賓訪問。奧斯汀此行將會見總統小馬可仕和代理國防部長加維斯，商談加速實施菲美「加強國防合作協議」，即擴大美軍於菲律賓軍事基地的建設。
奧斯汀（Lloyd Austin）31日深夜推文表示他已抵達菲律賓，訪菲期間將會見加維斯（Carlito Galvez Jr.）和其他高階官員，「以鞏固我們緊密的雙邊關係，討論一系列安全舉措，並推進我們對自由開放的印太地區共同遠景」。
根據美國國防部聲明，奧斯汀將與菲國官員商討加速實施「加強國防合作協議」（EDCA）。這項協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐並在菲國基地興建設施。
新聞網站Rappler報導，奧斯汀訪菲重點是期望菲美兩國宣布EDCA納入5個新地點，作為美軍可在菲律賓使用的軍事基地。
美軍目前可使用的菲國基地包括4個空軍基地和1個陸軍基地，但這些基地都不在呂宋島北部。菲律賓軍方去年指美國希望將卡加延省（Cagayan）2個基地和伊薩貝拉省（Isabela）一個基地納入EDCA。這2個省分都鄰近台灣。
小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1月下旬接受媒體訪問時曾說，華府和北京在台灣海峽的緊張情勢升級「令我們非常非常擔憂」。他也預期菲美將強化軍事關係，更多美軍和軍事裝備設施將輪駐菲律賓。
奧斯汀此行能否與馬尼拉達成協議，允許美軍使用呂宋島北部的菲國軍事基地，以應對可能出現的台海衝突，引發各界關注。
美國國防部聲明指出，奧斯汀訪菲期間將首度會見小馬可仕，並尋求美菲同盟現代化以因應新出現的威脅。
聲明表示，奧斯汀此行彰顯印太地區是美國的優先戰區（theater of operations）。聲明引述未具名官員說，去年美菲兩國舉行史上最大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，「我們真的很期待今年春天在這些成就的基礎上再接再厲」。
官員表示，華府一直明確表達美菲共同防禦條約（MDT）「確實適用於南海，在南海對菲律賓軍隊、船隻或飛機發動武裝攻擊，將與我們的國防條約承諾相關」。
美方聲明未指明特定國家，但這名官員說，近來在南海「是相當顯著的騷擾和脅迫時期」，美菲兩國「將積極商討我們可以共同做些什麼來因應」。
另據菲律賓國防部聲明，加維斯說，他期待與奧斯汀會晤，為菲美兩國尋求更強大的聯合防禦能力開創更多可能性。
他表示：「我們考慮透過『肩並肩』等演習擴展我們跟盟友的訓練與活動。國防部希望持續強化我們與美國堅若磐石的夥伴關係。」
美中南海競逐近日加劇。去年12月下旬，一架中國殲11戰機曾在南海上空逼近美軍RC-135偵察機，美方稱此舉是「不安全操作」，美方飛機被迫採取迴避動作，以避免碰撞。
美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）1月30日發布報告說，數據顯示，中國海警去年幾乎每天都在南海關鍵地物周邊巡邏，「中國海警在南海的存在比以往任何時候都要強大」。
報告指出，中國海警在黃岩島周邊巡邏天數從2020年的287天增加到去年的344天，在仁愛暗沙周邊巡邏天數從2020年的142天增加到去年的310天。
菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。
另外，菲律賓於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制。
新聞來源：
延伸閱讀：
- 美軍即將獲准使用菲律賓軍事基地：專家認為對台海局勢意義重大，中國學者反擊：「對地區和平穩定極為不利」
- 習近平會小馬可仕同意重啟油氣談判，同意友好協商處理「海上問題」
- 中菲聯合聲明：南海爭議非雙邊關係的全部，盼早日達成「南海行為準則」
- 強調美國協防菲律賓承諾堅定不移，賀錦麗明將登上南海主權爭議的巴拉旺島
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析大廠SAS也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。