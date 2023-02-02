美防長奧斯汀將會晤小馬可仕，盼允許美軍使用臨近台灣的呂宋島北部軍事基地

（中央社）美國國防部長奧斯汀1月31日抵達菲律賓訪問。奧斯汀此行將會見總統小馬可仕和代理國防部長加維斯，商談加速實施菲美「加強國防合作協議」，即擴大美軍於菲律賓軍事基地的建設。

奧斯汀（Lloyd Austin）31日深夜推文表示他已抵達菲律賓，訪菲期間將會見加維斯（Carlito Galvez Jr.）和其他高階官員，「以鞏固我們緊密的雙邊關係，討論一系列安全舉措，並推進我們對自由開放的印太地區共同遠景」。

Wheels down in the 🇵🇭 Philippines where I’ll meet with Secretary of National Defense Galvez & other senior leaders to build on our strong bilateral relationship, discuss a range of security initiatives, and advance our shared vision of a #freeandopenpacific. pic.twitter.com/Cu5lhfmqBh — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 31, 2023

根據美國國防部聲明，奧斯汀將與菲國官員商討加速實施「加強國防合作協議」（EDCA）。這項協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐並在菲國基地興建設施。

新聞網站Rappler報導，奧斯汀訪菲重點是期望菲美兩國宣布EDCA納入5個新地點，作為美軍可在菲律賓使用的軍事基地。

美軍目前可使用的菲國基地包括4個空軍基地和1個陸軍基地，但這些基地都不在呂宋島北部。菲律賓軍方去年指美國希望將卡加延省（Cagayan）2個基地和伊薩貝拉省（Isabela）一個基地納入EDCA。這2個省分都鄰近台灣。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1月下旬接受媒體訪問時曾說，華府和北京在台灣海峽的緊張情勢升級「令我們非常非常擔憂」。他也預期菲美將強化軍事關係，更多美軍和軍事裝備設施將輪駐菲律賓。

奧斯汀此行能否與馬尼拉達成協議，允許美軍使用呂宋島北部的菲國軍事基地，以應對可能出現的台海衝突，引發各界關注。

美國國防部聲明指出，奧斯汀訪菲期間將首度會見小馬可仕，並尋求美菲同盟現代化以因應新出現的威脅。

聲明表示，奧斯汀此行彰顯印太地區是美國的優先戰區（theater of operations）。聲明引述未具名官員說，去年美菲兩國舉行史上最大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，「我們真的很期待今年春天在這些成就的基礎上再接再厲」。

Photo Credit: 中央社 圖為奧斯汀於2021年7月30日訪問馬尼拉。 （菲律賓外國記者協會提供）

官員表示，華府一直明確表達美菲共同防禦條約（MDT）「確實適用於南海，在南海對菲律賓軍隊、船隻或飛機發動武裝攻擊，將與我們的國防條約承諾相關」。

美方聲明未指明特定國家，但這名官員說，近來在南海「是相當顯著的騷擾和脅迫時期」，美菲兩國「將積極商討我們可以共同做些什麼來因應」。

另據菲律賓國防部聲明，加維斯說，他期待與奧斯汀會晤，為菲美兩國尋求更強大的聯合防禦能力開創更多可能性。

他表示：「我們考慮透過『肩並肩』等演習擴展我們跟盟友的訓練與活動。國防部希望持續強化我們與美國堅若磐石的夥伴關係。」

美中南海競逐近日加劇。去年12月下旬，一架中國殲11戰機曾在南海上空逼近美軍RC-135偵察機，美方稱此舉是「不安全操作」，美方飛機被迫採取迴避動作，以避免碰撞。

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）1月30日發布報告說，數據顯示，中國海警去年幾乎每天都在南海關鍵地物周邊巡邏，「中國海警在南海的存在比以往任何時候都要強大」。

報告指出，中國海警在黃岩島周邊巡邏天數從2020年的287天增加到去年的344天，在仁愛暗沙周邊巡邏天數從2020年的142天增加到去年的310天。

菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。

另外，菲律賓於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範