中立國也不顧中國反對：瑞士國會友台小組5日訪台，稱「想了解這個充滿活力的民主國家」
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去（2022）年瑞士傳出議員要於今年組團訪台時，北京就已表達強烈不滿，當時中國駐蘇黎世總領事趙清華就公開反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會「引起混亂」。不過綠黨下議員瓦德無視中方抗議，直言自己不認為這次訪問會侵害瑞士的中立性，「中國應該接受瑞士作為民主國家，議會和政府的角色是分立的，別把議員訪台跟聯邦委員會的行動混為一談」。
外交部今（2）日證實，瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於本月5日至10日訪問台灣，訪問團由友台小組主席社會黨下議員莫麟納（Fabian Molina）、綠黨下議員瓦德（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨尼德格下議員（Yves Nidegger）、社會黨下議員阿堤契（Mustafa Atici）及綠黨波雪下議員（Léonore Porchet）一行5人。外交部對瑞士聯邦國會友台小組於疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達誠摯歡迎之意。
瑞士媒體《週日晨報》（Le Matin Dimanche） 上月15日就報導，瑞士聯邦國會跨黨派友台小組將於今年2月訪台的消息。報導另指出，去年瑞士傳出議員要於今年組團訪台時，北京就已表達強烈不滿，當時中國駐蘇黎世總領事趙清華就公開反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會「引起混亂」。
不過綠黨下議員瓦德無視中方抗議，直言自己不認為這次訪問會侵害瑞士的中立性，「中國應該接受瑞士作為民主國家，議會和政府的角色是分立的，別把議員訪台跟聯邦委員會的行動混為一談」。瓦德強調，此次國會團訪台的目的不是要與北京進行角力，只是要展示瑞士對民主的支持，他認為這是作為民主國家國會議員應該去做的事。
瓦德並於推特表示，到台灣的訪問象徵台灣與瑞士的友誼，以及瑞士對台灣朋友的支持。瓦德強調，「這也是一個機會，可以更多地了解這個充滿活力的民主國家及其面臨的挑戰。」
外交部表示，訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴，另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，以及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉由實地訪察，瞭解我國發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。
外交部指出，友台小組2位共同主席莫麟納與瓦德，以及阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中瓦德共同主席主導提出之「改善與台灣關係」議案於2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域。
外交部強調，台灣與瑞士是共享民主、自由及人權價值的夥伴，相信此行將增進訪團對我國了解，並促進台瑞在各領域友好合作關係。
中國頻頻施壓國際與台接觸，但國際社會最近顯得越來越無視中國的抗議。捷克眾議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）預計3月率團訪台，日前傳出美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於今年春季訪台，中國外交部發言人毛寧1月30日以未指名的方式呼籲麥卡錫勿訪台，「我們敦促美國某些人士恪守一個中國原則」，「停止做任何違反國際關係基本準則的事情。」麥卡錫2月1日被問道如何回應中國警告時表示：「我不認為中國能告訴我什麼時候能去、能去哪裡。」
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核稿編輯：翁世航
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