洛杉磯將興建「好市多公寓」引發熱議，將提供184戶給低收入家庭申請
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房地產公司Thrive Living的代表柏瑞（Jordan Brill）在一份書面聲明中表示，該公司聚焦在解决洛杉磯嚴重的住房可負擔性危機，同時吸引願意做出長期承諾並提供社區產品和服務的零售商，藉此豐富居民們在此的生活經驗。
（中央社）洛杉磯市南區一處新發表的建案引發討論，將800戶公寓和大型量販店好市多（Costco）合為一體，網路上稱為好市多公寓。
《洛杉磯時報》等多家媒體報導，總部在紐約的房地產公司Thrive Living昨（1）日發表示意圖，介紹這一家新型態的好市多。
建商計畫在5英畝（約6000坪）商業用地上，興建一棟住商混合建築。地點位在洛杉磯市南區。
跟一般好市多一樣，販售生鮮食品，設有眼鏡部門、藥局和外送服務。但不同的是，這家好市多與800戶公寓在同一棟建築物裡。
據報導，這將是洛杉磯市南區第一家好市多，占地5英畝，提供800戶公寓住宅，可望創造400個工作機會。
建商聲明表示，建案配合洛杉磯新任市長巴斯（Karen Bass）解決遊民問題的決心，將提供184戶給低收入家庭申請。建築25%為零售，75%為住宅，符合洛杉磯市政府對公共交通友善社區的補助計畫。
《洛杉磯時報》報導，根據Thrive Living的說法，這項建案目的在於支持社區內的家庭、年長者以及其他居民。建商表示公寓將針對年長者和低收入家庭，制定出他們可負擔的購買價格。
Thrive Living的代表柏瑞（Jordan Brill）在一份書面聲明中表示，該公司聚焦在解决洛杉磯嚴重的住房可負擔性危機，同時吸引願意做出長期承諾並提供社區產品和服務的零售商，藉此豐富居民們在此的生活經驗。
建商表示它們將與Costco合作雇用及訓練當地居民，預計此商場可為社區帶來400個工作機會。
根據商業房地產及開發新聞網站Urbanize LA的報導，此建案的規劃包含了五個庭院、一條綠化步道、一座屋頂泳池、籃球場、遊樂設施及健身區。此外，此建築也預期會設計適合舉辦電影之夜、社區花園及課程的室外空間。
新聞來源
- 好市多結合800戶公寓 將進駐洛杉磯南區（中央社）
- Costco wants to build a different kind of store in South L.A. — with bulk housing（Los Angeles Times）
- Rumor Confirmed: Big Costco-anchored development coming to 5035 W Coliseum Street（Urbanize LA）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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