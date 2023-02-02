美國時隔30年重啟駐索羅門群島大使館，抗衡中國深入太平洋島國勢力

美國今天（當地時間2月1日）正式宣佈，時隔30年，將重啟在索羅門群島的大使館。外界認為，美國加強在印太地區的外交關係，目的是為了與中國抗衡。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日發布聲明，宣佈重啟在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的美國大使館，布林肯說，這象徵美國與索羅門群島 關係的更新，並凸顯「 對索羅門群島人民、對印太地區夥伴關係的堅定承諾」。

美國自1988年到1993年曾在索羅門群島設有大使館，為期5年。美國在冷戰過後，基於縮減外交人力、調整優先要務為由，於1993年關閉駐荷尼阿拉大使館。時隔30年，美國大使館已於1月27日正式啟用，2021年10月就抵達索羅門的科莫（Russell Comeau）將在大使館內繼續出任駐當地的臨時代辦。

布林肯強調，美國致力為印太地區自由開放、民主蓬勃發展的環境而努力。未來不僅要在該地區派駐「更多的外交人員」，也將進一步與我們的太平洋國家接觸，將美國的資源和計畫與當地的需求聯繫起來，並增進人員之間的關係。

The United States of America is pleased to announce the opening of its Embassy in Honiara. We are committed to strengthening the enduring relationship between the U.S. and Solomon Islands! pic.twitter.com/tLGR37TkCb — USEmbassyPOM (@USEmbassyPOM) February 1, 2023

美國國務院去年就提出警告，中國在印太地區日益增長的影響力，使得重啟大使館成為當務之急。中國在該地區動作頻頻，包括捐贈COVID-19疫苗、 重新向幾個島國派遣和平隊志願者，以及投資林業和旅遊項目。 另外 北京去（2022）年4月與索羅門群島達成秘密安全協議後，據稱10月索羅門群島已派32位警察赴中國接受一個月的警務訓練，更加深美國與其盟友對此地區的擔憂。

去年6月，美國、澳洲、日本、紐西蘭與英國創立了「藍色太平洋夥伴」（Blue Pacific）的非正式集團，旨在面對中國競爭的情況下，協調對太平洋地區的援助。去年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在美國主辦的首場太平洋島國峰會上，宣布提供逾8億美元援助太平洋島國，幫助這些國家避免中國的「經濟脅迫」，並承諾美國將與盟友更加努力解決島國人民的需求，與會者包括索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），但蘇嘉瓦瑞政府一度拒絕簽署宣言，升高外界對索羅門與中國關係的疑慮。

索羅門群島在2019年與台灣斷交，短短5天內，鄰近的太平洋島國吉里巴斯也宣布與台斷交，兩國隨後都與中國建交。

除了在索羅門群島重開大使館，美國也正尋求與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉等3個主要太平洋島國續簽 《自由聯合協定》（Compact of Free Association，COFA），根據1980年代首次達成的《自由聯合協定》，美國 保留對這些島嶼的防禦和進入太平洋大部分地區的專屬通道的責任。該協定在 2003年重新簽署，預計將在今（2023）年到期。

太平洋島國斐濟則在親西方的新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）上任後，宣布停止與中國警務培訓的交流協議，並正重新評估該國與中國的部分往來。

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核稿編輯：翁世航