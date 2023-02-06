Instagram兩位創辦人打造社交新聞App「Artifact」，短影音世代是否買單「文字版TikTok」？
我們想讓你知道的是
如今類似閱讀器產品已有不少，究竟結合社群與閱讀器加上AI能變出什麼新花樣，捲土重來後能否創造出IG的成功，目前仍有待觀察，需等推出後由市場來鑑定了！
文：Anny
Instagram兩位共同創辦人凱文・斯特羅姆（Kevin Systrom）與邁克・克里格（Mike Krieger）在2018年臉書母公司Meta收購IG以後離開了公司，過著新生活之餘也持續懷抱著創業的熱情，最新的消息是他們打造了一款新的社群應用程式《Artifact》。
Artifact顧名思義，背後代表文章、事實和人工智慧的結合，根據Kevin Systrom的介紹，「Artifact」透過AI技術打造，是一款個人化的新聞動態牆（news feed）應用程式。App將支援iOS、Android，目前還在封測階段，有興趣者可以從官方頁面輸入手機號碼加入等候名單。
《Platformer》的Casey Newton針對《Artifact》採訪到Systrom本人，他評論道，《Artifact》像是一款文字版的TikTok，也可以說像是行動版Google Reader重生，甚至是直接與Twitter競爭。《Artifact》將利用AI演算法在社群平台發揮更強大的效果，重塑社交的未來。
復刻App？Artifact結合更多社群元素
這款App怎麼玩呢？打開《Artifact》便會陳列一系列熱門文章，精選自的不同的內容出版商，像是《紐約時報》等大型新聞媒體，或是小眾主題的部落客文章，並會根據興趣推薦個人化內容給用戶，形式上為內容聚合器，再融入社群元素。也結合社群平台的演算法推薦，隨時間更換牆上內容，並能看到社群朋友的對於新聞內容的評論，乍聽之下像是社群與內容資訊的混合體，如同推特結合閱讀器的一款產品。
此外，他們也預計加入兩項核心功能，其一是能關注用戶發表文章的摘要，以及他們對於內容的評論，不過據了解，目前尚無法在沒有新聞內容連結下發布純文字內容。第二個功能是具有收件匣，也就是可以與好友傳訊分享閱讀的內容並進行討論。
事實上，兩位創辦人過去對於人工智慧推薦抱持高度懷疑態度，但顯然這件事情在Instagram奏效了，兩個人在幾年前就萌生打造「Artifact」產品的想法。
不過如今類似閱讀器產品已有不少，究竟結合社群與閱讀器加上AI能變出什麼新花樣，捲土重來後能否創造出IG的成功，目前仍有待觀察，需等推出後由市場來鑑定了！目前看來主要的商業模式應該還是以廣告為主。
在短影音浪潮的世代下，顯然兩位創辦人並不想跟風，反倒是推出以文字為載體的應用程式別開生面，或許在也有機會在市場上重新喚醒社群世代對於文字內容的關注。比如有時候想要看新聞卻不想要關注個人生活時，直接收取新聞內容，並瞭解社群好友的觀點，有個乾淨清新的閱讀區域，也能緩解現代人資訊焦慮的文明病。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。