2023/02/06,
商業

Instagram兩位創辦人打造社交新聞App「Artifact」，短影音世代是否買單「文字版TikTok」？

Instagram兩位創辦人打造社交新聞App「Artifact」，短影音世代是否買單「文字版TikTok」？
Artifact的介面 | Photo Credit: Artifact

我們想讓你知道的是

如今類似閱讀器產品已有不少，究竟結合社群與閱讀器加上AI能變出什麼新花樣，捲土重來後能否創造出IG的成功，目前仍有待觀察，需等推出後由市場來鑑定了！

文：Anny

Instagram兩位共同創辦人凱文・斯特羅姆（Kevin Systrom）與邁克・克里格（Mike Krieger）在2018年臉書母公司Meta收購IG以後離開了公司，過著新生活之餘也持續懷抱著創業的熱情，最新的消息是他們打造了一款新的社群應用程式《Artifact》。

Artifact顧名思義，背後代表文章、事實和人工智慧的結合，根據Kevin Systrom的介紹，「Artifact」透過AI技術打造，是一款個人化的新聞動態牆（news feed）應用程式。App將支援iOS、Android，目前還在封測階段，有興趣者可以從官方頁面輸入手機號碼加入等候名單。

《Platformer》的Casey Newton針對《Artifact》採訪到Systrom本人，他評論道，《Artifact》像是一款文字版的TikTok，也可以說像是行動版Google Reader重生，甚至是直接與Twitter競爭。《Artifact》將利用AI演算法在社群平台發揮更強大的效果，重塑社交的未來。

復刻App？Artifact結合更多社群元素

這款App怎麼玩呢？打開《Artifact》便會陳列一系列熱門文章，精選自的不同的內容出版商，像是《紐約時報》等大型新聞媒體，或是小眾主題的部落客文章，並會根據興趣推薦個人化內容給用戶，形式上為內容聚合器，再融入社群元素。也結合社群平台的演算法推薦，隨時間更換牆上內容，並能看到社群朋友的對於新聞內容的評論，乍聽之下像是社群與內容資訊的混合體，如同推特結合閱讀器的一款產品。

此外，他們也預計加入兩項核心功能，其一是能關注用戶發表文章的摘要，以及他們對於內容的評論，不過據了解，目前尚無法在沒有新聞內容連結下發布純文字內容。第二個功能是具有收件匣，也就是可以與好友傳訊分享閱讀的內容並進行討論。

事實上，兩位創辦人過去對於人工智慧推薦抱持高度懷疑態度，但顯然這件事情在Instagram奏效了，兩個人在幾年前就萌生打造「Artifact」產品的想法。

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Photo Credit: GettyImages
Instagram創辦人Kevin Systrom與Mike Krieger

不過如今類似閱讀器產品已有不少，究竟結合社群與閱讀器加上AI能變出什麼新花樣，捲土重來後能否創造出IG的成功，目前仍有待觀察，需等推出後由市場來鑑定了！目前看來主要的商業模式應該還是以廣告為主。

在短影音浪潮的世代下，顯然兩位創辦人並不想跟風，反倒是推出以文字為載體的應用程式別開生面，或許在也有機會在市場上重新喚醒社群世代對於文字內容的關注。比如有時候想要看新聞卻不想要關注個人生活時，直接收取新聞內容，並瞭解社群好友的觀點，有個乾淨清新的閱讀區域，也能緩解現代人資訊焦慮的文明病。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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