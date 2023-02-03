2023/02/03,
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立法院長游錫堃訪美，強調捍衛台灣「民主燈塔」的重要性

立法院長游錫堃訪美，強調捍衛台灣「民主燈塔」的重要性
Photo Credit: 中央社

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台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

台灣立法院長游錫堃週三（2月1日）在美國華府出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit），透過口譯在峰會上致詞。

據《路透社》報導，游錫堃嚴厲批評中國政府迫害少數群體，並稱台灣為華語世界唯一的民主政體。台灣身為關鍵國際海上航道的中心，又是半導體的重要生產者，「捍衛台灣，特別是台灣的民主，是非常重要的。」

游錫堃指出，全球約有五成的航運行經台灣海峽，此處對全球貿易具有重要經濟意義；此外，「台灣做得出最好的半導體晶片，這一點對國際貿易也非常重要。」

游錫堃表示，要是台灣落入中國共產黨的勢力範圍，「民主的燈塔就會被摧毀」。如此一來，中國可能入侵第一島鏈，「對全世界都是嚴重威脅」。他說：「如果不能好好守住台灣，全球貿易與全球和平都岌岌可危。」

麥卡錫訪台消息引風波

游錫堃訪美之際，新任美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出有意在今年春季訪台，中國外交部發言人毛寧1月30日回應稱，此舉將「影響中美關係，破壞台海和平穩定。」對此，游錫堃認為中國反應過度，台美交流是「非常正常」的事。至於他在美期間是否會晤麥卡錫或其他美國官員，他並未正面回應。

《路透社》報導，面對中國政府的警告，麥卡錫2月1日在白宮外的記者會上回應提問，直言「不管什麼時候，中國都不能吩咐我該去哪裡。」

此前，前美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾無視中國政府反對，於去（2022）年8月造訪台灣，並與台灣總統蔡英文會面。對此，中國採取激烈行動，在台灣周邊發動軍演，讓中國武力奪取台灣的隱憂再次浮上檯面，也掀起全世界對台灣的關注。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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