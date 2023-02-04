【專訪】人口專家易富賢：人口危機將讓中國和歐美都衰落，世界歸根結底是印度和非洲的

文：德國之聲中文網

德國之聲：近期兩則有關中國人口的消息引發了大家的關注：一則是中國官方的最新數字顯示，中國的人口出現了60年來的首次負增長，還有一則是印度人口會在近期超越中國。您如何看待這一趨勢對中國經濟的影響？

易富賢：其實根據我的計算，中國的人口負增長在2018年左右就已開始，但是北京官方一直否認，還堅持認為人口下降會出現在2031年左右，聯合國也持類似觀點。可是現在中國國家統計局不得不承認人口從2022年就開始減少，生育率更是只有1.0到1.1，遠遠低於此前「2030年前會穩定在1.8左右」的預測。

回到您的問題：中國人口下降、印度人口超越中國，說明世界的地緣政治、地緣經濟形勢正在發生歷史性改變。人口是經濟的基礎，與生產、消費、創新息息相關。中國的勞動力人口從2012年開始就在下降，經濟增長率也是從那個時候開始下滑，今後還會繼續。

中國人口提前進入下降期意味著黯淡的經濟前景。2018年中國人口年齡結構大約相當於日本1992年的水準，2040年的中國人口年齡結構則會類似於日本2020年水準，這意味著中國經濟疲軟將會是長期的。

2022年中國經濟增長率僅有3％，並不能完全歸咎於清零防疫政策；取消清零之後，也不太可能回復到以往的8％增長率，反彈幅度將會低於預期。到了2030年代後，中國的人口結構將會差於美國，意味著屆時的經濟活力也會差於美國，那時的經濟增長率也許只會有1％左右。

現在的年出生人口只有800、900萬，意味著中國的很多產業會後繼無人，製造業會越過頂峰然後快速下降。

德國之聲：中國人口結構快速老化，是否是能主要歸咎於實行了30多年的計劃生育政策？

易富賢：中國人口的減少是長期趨勢，必然導致經濟持續疲軟，不論是製造業危機還是養老危機，抑或是國際地位下滑、地緣環境惡化都與其有關。造成這一現象的原因主要有二：計劃生育政策以及社會經濟環境本身的改變。

隨著健康水準、醫療水準、教育水準的提高，生育率總是會直線下降的，我們可以參考嬰幼兒死亡率、人均預期壽命等指標。我們可以對比與中國文化背景相類似的日韓等東亞鄰國，他們的生育率也很低。當然中國的計劃生育政策進一步加劇了這一過程。

換而言之，假如當初沒有計劃生育政策，中國生育率現在至多也不過是1.2左右。而現在實際數字更低，是因為計劃生育政策潛移默化改變了幾代人的生育觀念。而且中國經濟這些年來都是圍繞獨生子女家庭規劃的，這在住房市場、城市密度等方面都有體現。中國住房市值總額是經濟總量的4倍，美國則只有1.6倍，日本也只有2.1倍。

另外獨生子女家庭也導致政府規模擴大，居民可支配收入現在只佔GDP的44％，遠低於1983年時的62％。而國際社會普遍在60％到80％之間。房價高昂、可支配收入比例低，反過來再壓低了人們的生育意願。

德國之聲：接下來的中國人口政策究竟應該怎樣制訂，才能改善上述局面？

易富賢：這會非常困難。中國人有三大難題：養不起孩子、不願意生孩子、生不了孩子。

養不起孩子是因為物質條件不滿足，比如住房壓力、可支配收入過低等等。而作為政府，也只能在這一方面做點文章，比如提供生育補貼、提供育兒便利服務、提高相應醫療保障、提供住房補貼。這些中國政府現在想做的措施日本基本都已經做過，況且中國是「未富先老」，沒有足夠財力來達到日本的福利水準。

而且，中國若想把居民可支配收入比重提高到60％，將意味著一場規模超過改革開放的全面變革；若想降低住房成本壓力，則會導致房地產泡沫突然破裂，從而引發全國乃至全球的經濟危機，這是兩難局面。

「不願意生孩子」則是心理層面上的，獨生子女政策改變了兩代人的生育觀念，根據中國國家衛健委2021年的女性生育意願調查，平均每個中國女性只願意生1.6個孩子，其中「90後」只有1.54、「00後」甚至只有1.48，顯著低於台灣2.1、香港1.8的水準。如此低的生育意願，讓中國今後把生育率穩定保持在0.8都有相當難度。

「生不了孩子」則是指生理層面。中國的不孕不育發病率，80年代初期只有1％到3％，到了2020年劇增到18％，一方面是由於生活習慣的改變，另一方面則是因為婚育年齡不斷推遲。以前女性20歲出頭就結婚了，現在平均結婚年齡已經逼近30歲，而且還在繼續上升。對於「不願意生」、「生不了」這後兩個問題，政府能做的事情就更加有限了。所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀。

德國之聲：您的意思是，真的就只能坐以待斃了嗎？

易富賢：因為只有顛覆性的社會模式變革才能扭轉這種趨勢，需要一場「範式革命」，這需要巨大勇氣以及世界各國的通力合作。因為這樣規模的變革，對國際經濟體系會有巨大衝擊，如果只有中國這麼幹，是難以取得成果的。這是人類文明面臨的威脅。

德國之聲： 「範式革命」具體指哪些變革？

易富賢：比如社保制度的全面改革，要讓生育更多孩子的人獲得實實在在的物質與精神回報；再比如教育制度改革，不再讓求學擠壓生育時間，因為平均結婚年齡超過25歲就難以讓生育率回到維持平衡的2.1。同時就業模式也要改變，讓年輕人不至於沒時間沒財力生孩子。

德國之聲：我們把視線脫離中國，注意到印度的人口正在快速增長，非洲大陸更是有近80％的人口年齡在35％以下。按照您的經濟發展取決於人口結構的觀點，今後世界經濟的重心是否會向這些國家轉移？

易富賢：世界地緣政治和地緣經濟正在發生歷史性改變，重心確實將向印度、非洲轉移。印度經濟不但會超越中國，也會超越美國成為全球第一。非洲也在經歷緩慢、沉默的崛起。奈及利亞等國今後也會成為地位重要的大國。

世界是你們的，也是我們的，但歸根結底是他們的。不管是中國還是日本，或者歐洲以及美國，今後都會衰落，儘管人口結構稍好的美國衰落速度會慢一點，畢竟美國的生育率也只剩1.66左右。