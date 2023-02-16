俄烏戰爭將滿一週年：核戰危險重現，歐洲議會爭論戰與和；外媒盤點烏克蘭值得台灣借鏡的7大優勢

俄烏衝突近週年，核戰危險重現

（中央社）以往曾有數十年間，美國和前蘇聯的兒童都會演練核戰爆發後的自保動作。如今俄烏戰爭已進行近一年，核戰危險是否會在新世代重現？

《法新社》報導，在俄軍進攻烏克蘭數天內，俄國總統普亭（Vladimir Putin）即曾下令核子部隊動員而令全世界震驚。

美國當時抨擊這種言談「危險」且「不負責任」，並警告俄方，這麼做會產生「悲慘後果」。但俄國仍一再發出核戰威脅，令人擔心，普亭不惜展開核戰，從而可能造成世界末日。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）說：「自1960年代至今，我們從未見過俄羅斯如此公開宣示，升高核戰警戒狀態。」

美國總統拜登（Joe Biden）則警告，自1962年古巴飛彈危機以來，全世界首次面臨到核子毀滅的風險。

俄國官員設法釐清立場稱，俄國唯有在面臨「生存威脅」時才會動用核武。但去年9月普亭宣布兼併烏克蘭4州時，外界納悶，進攻這4州是否等於對俄構成「生存威脅」？

儘管俄國並無動員核武跡象，但「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）今年元月將其「末日時鐘」撥快，與末日午夜只有90秒距離。

公報指出：「俄羅斯幾乎不加掩飾地揚言動用核武，提醒了全世界，俄烏戰爭不論是因意外、蓄意或誤判而導致升溫，均是一項嚴重的風險。」 核戰威脅重現的原因不僅在於俄軍入侵烏克蘭，也在於以往緩和冷戰緊張情勢的美、蘇武器管制協定已失效或破裂。比如1972年反彈道飛彈條約（Anti-Ballistic Missile Treaty）因美國退出而在2002年終止，2019年美國又退出了中程核飛彈條約（INF），指俄方違反承諾。

至於限制美、俄核彈頭數量的2011新戰略武器裁減條約（2011 New Start Treaty）在過去一年已磨損，美方再次指控俄方不遵守條約內容。

但聯合國裁軍研究所（UN Institute for Disarmament Research）資深研究員波德維格（Pavel Podvig）指出，吊詭的是，俄羅斯的威脅可能反使全世界比較安全一些，因這會提醒新世代注意核戰不可想像的危險。

他表示，俄羅斯可能原先判定，可在烏克蘭開火並迅速結束戰事，因為俄國擁有核武，偏偏同樣擁有核武的北約（NATO）支持烏克蘭。

波德維格說，俄烏衝突甚至有助於說明一個道理，即核武已「過時」，因為俄方可能已發現，核武「不能帶來安全」。

俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會爭論戰與和

（中央社）俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會大會15日討論面對戰事持續該何去何從，雖然多數議員強調對烏克蘭的軍事支援必須更快更多，但也有不少議員質疑歐盟外交部門未積極尋求和平的可能。

歐洲議會（European Parliament）大會本週在史特拉斯堡總部召開，15日一早議程為盤點將近一年的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。首先致詞的歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）指出，未來的路還很長，因戰事將長期持續，而歐盟必須在尋求和平的同時繼續軍援烏克蘭。

波瑞爾說：「我們尋求的不是俄國獲得勝利的和平，想要和平，你需要先贏得戰爭。」他表示，為了穩定的和平，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）必須輸，而歐洲人必須明白，為自由得付出代價。

歐盟行政部門最高首長、執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在議會致詞強調：「這一年來，俄國將自己從歐洲完全孤立，普亭的帝國夢幻滅，烏克蘭（想加入歐盟）的夢想則更壯大。」

她認為過去一年來歐盟的3大目標都在落實，一是持續不斷支持烏克蘭抵抗侵略者，二是弱化俄國的戰爭機器，也就是歐盟擺脫對俄能源依賴並制裁俄國石油，使普亭的能源脅迫失敗，三是共同建立烏克蘭融入歐洲的未來。

多數發言的議員都支持歐盟援烏加速加大，例如曾任波蘭總理的席多（Beata Szydlo）說：「烏克蘭正在為我們而戰，我們必須在政治、經濟、人道、軍事上支持烏克蘭，要快速決策，沒有政治算計的空間。」

席多還舉出波蘭前總統卡臣斯基（Lech Aleksander Kaczyński）在2008年俄國意圖侵略喬治亞時的談話：「今日喬治亞，明日烏克蘭，下個可能是波蘭。」並批評歐洲當時未聽警訊，繼續與俄國合作、接待普亭來訪，提醒此時不該再有姑息想法。

然而，也有不少議員要求歐盟執委會不要只談軍援和制裁，應該提出和平方案。左派議員華勒斯（Mick Wallace）說：「俄國侵略不可原諒，但同樣不可原諒的是西方政治人物尋求讓這場戰爭永無止境，而沒有促進和平談判。」

他甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問歐盟只要求更多武器，卻沒一句提和平，引起議場一陣噓聲。

被批評未積極協商和平的波瑞爾則說，此時談和平不切實際，只會對普亭有利，並對質疑他的議員說：「現在是醒來的時候，把你的腳放在地上。」

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（中央社）俄烏戰火延燒近1年，烏克蘭的坦克與壕溝戰看似老派，實則導入不少人工智慧與機器人等先進科技，助烏克蘭一路撐到今天。《法新社》盤點烏克蘭7大優勢，值得台灣借鏡。