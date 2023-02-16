俄烏戰爭將滿一週年：核戰危險重現，歐洲議會爭論戰與和；外媒盤點烏克蘭值得台灣借鏡的7大優勢
我們想讓你知道的是
美國總統拜登警告，自1962年古巴飛彈危機以來，全世界首次面臨到核子毀滅的風險。俄國官員設法釐清立場稱，俄國唯有在面臨「生存威脅」時才會動用核武。但去年9月普亭宣布兼併烏克蘭4州時，外界納悶，進攻這4州是否等於對俄構成「生存威脅」？
俄烏衝突近週年，核戰危險重現
（中央社）以往曾有數十年間，美國和前蘇聯的兒童都會演練核戰爆發後的自保動作。如今俄烏戰爭已進行近一年，核戰危險是否會在新世代重現？
《法新社》報導，在俄軍進攻烏克蘭數天內，俄國總統普亭（Vladimir Putin）即曾下令核子部隊動員而令全世界震驚。
美國當時抨擊這種言談「危險」且「不負責任」，並警告俄方，這麼做會產生「悲慘後果」。但俄國仍一再發出核戰威脅，令人擔心，普亭不惜展開核戰，從而可能造成世界末日。
美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）說：「自1960年代至今，我們從未見過俄羅斯如此公開宣示，升高核戰警戒狀態。」
美國總統拜登（Joe Biden）則警告，自1962年古巴飛彈危機以來，全世界首次面臨到核子毀滅的風險。
俄國官員設法釐清立場稱，俄國唯有在面臨「生存威脅」時才會動用核武。但去年9月普亭宣布兼併烏克蘭4州時，外界納悶，進攻這4州是否等於對俄構成「生存威脅」？
儘管俄國並無動員核武跡象，但「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）今年元月將其「末日時鐘」撥快，與末日午夜只有90秒距離。
公報指出：「俄羅斯幾乎不加掩飾地揚言動用核武，提醒了全世界，俄烏戰爭不論是因意外、蓄意或誤判而導致升溫，均是一項嚴重的風險。」 核戰威脅重現的原因不僅在於俄軍入侵烏克蘭，也在於以往緩和冷戰緊張情勢的美、蘇武器管制協定已失效或破裂。比如1972年反彈道飛彈條約（Anti-Ballistic Missile Treaty）因美國退出而在2002年終止，2019年美國又退出了中程核飛彈條約（INF），指俄方違反承諾。
至於限制美、俄核彈頭數量的2011新戰略武器裁減條約（2011 New Start Treaty）在過去一年已磨損，美方再次指控俄方不遵守條約內容。
但聯合國裁軍研究所（UN Institute for Disarmament Research）資深研究員波德維格（Pavel Podvig）指出，吊詭的是，俄羅斯的威脅可能反使全世界比較安全一些，因這會提醒新世代注意核戰不可想像的危險。
他表示，俄羅斯可能原先判定，可在烏克蘭開火並迅速結束戰事，因為俄國擁有核武，偏偏同樣擁有核武的北約（NATO）支持烏克蘭。
波德維格說，俄烏衝突甚至有助於說明一個道理，即核武已「過時」，因為俄方可能已發現，核武「不能帶來安全」。
俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會爭論戰與和
（中央社）俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會大會15日討論面對戰事持續該何去何從，雖然多數議員強調對烏克蘭的軍事支援必須更快更多，但也有不少議員質疑歐盟外交部門未積極尋求和平的可能。
歐洲議會（European Parliament）大會本週在史特拉斯堡總部召開，15日一早議程為盤點將近一年的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。首先致詞的歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）指出，未來的路還很長，因戰事將長期持續，而歐盟必須在尋求和平的同時繼續軍援烏克蘭。
波瑞爾說：「我們尋求的不是俄國獲得勝利的和平，想要和平，你需要先贏得戰爭。」他表示，為了穩定的和平，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）必須輸，而歐洲人必須明白，為自由得付出代價。
歐盟行政部門最高首長、執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在議會致詞強調：「這一年來，俄國將自己從歐洲完全孤立，普亭的帝國夢幻滅，烏克蘭（想加入歐盟）的夢想則更壯大。」
她認為過去一年來歐盟的3大目標都在落實，一是持續不斷支持烏克蘭抵抗侵略者，二是弱化俄國的戰爭機器，也就是歐盟擺脫對俄能源依賴並制裁俄國石油，使普亭的能源脅迫失敗，三是共同建立烏克蘭融入歐洲的未來。
多數發言的議員都支持歐盟援烏加速加大，例如曾任波蘭總理的席多（Beata Szydlo）說：「烏克蘭正在為我們而戰，我們必須在政治、經濟、人道、軍事上支持烏克蘭，要快速決策，沒有政治算計的空間。」
席多還舉出波蘭前總統卡臣斯基（Lech Aleksander Kaczyński）在2008年俄國意圖侵略喬治亞時的談話：「今日喬治亞，明日烏克蘭，下個可能是波蘭。」並批評歐洲當時未聽警訊，繼續與俄國合作、接待普亭來訪，提醒此時不該再有姑息想法。
然而，也有不少議員要求歐盟執委會不要只談軍援和制裁，應該提出和平方案。左派議員華勒斯（Mick Wallace）說：「俄國侵略不可原諒，但同樣不可原諒的是西方政治人物尋求讓這場戰爭永無止境，而沒有促進和平談判。」
他甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問歐盟只要求更多武器，卻沒一句提和平，引起議場一陣噓聲。
被批評未積極協商和平的波瑞爾則說，此時談和平不切實際，只會對普亭有利，並對質疑他的議員說：「現在是醒來的時候，把你的腳放在地上。」
（中央社）俄烏戰火延燒近1年，烏克蘭的坦克與壕溝戰看似老派，實則導入不少人工智慧與機器人等先進科技，助烏克蘭一路撐到今天。《法新社》盤點烏克蘭7大優勢，值得台灣借鏡。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。