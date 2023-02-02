2023/02/02,
影劇

【藝文圖表】賀歲片票房破億神話不再？近年只有角頭系列達標

【藝文圖表】賀歲片票房破億神話不再？近年只有角頭系列達標

我們想讓你知道的是

農曆春節向來是台灣本土電影的必爭之地，各大片商紛紛推出適合闔家觀賞的賀歲片，力圖趁假期人潮衝高票房取得佳績。但觀察近年台灣賀歲片票房冠軍，票房破億越來越困難，近年僅有角頭系列電影破億...

每逢連續假期，總是可以看見電影院洶湧的人潮，而農曆新年短則5天，長則10天的春節假期，更是台灣本土電影搶攻票房大餅的好時機。從2010年鈕承澤導演作品《艋舺》於春節檔期上映，創下2.6億票房紀錄，2011年《雞排英雄》與2013年《大尾鱸鰻》在知名主持人暨喜劇演員豬哥亮主演的加持下皆有破億成績，從此奠定賀歲國片的地位。

但賀歲國片票房破億神話還在嗎？我們整理近10年資料發現，隨著個人主演魅力強烈的豬哥亮過世之後，票房奇蹟神話不再，賀歲國片票房連年滑落，僅角頭系列作品有衝破億元票房門檻。

歷年台灣賀歲片票房冠軍

其中2020年是整體賀歲票房最慘淡的一年，當年票房冠軍《你的情歌》由知名演員傅孟柏、柯佳嬿主演，卻只有近2千萬的票房，表現差強人意。雖然當年1月中國傳出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），但對娛樂活動的影響多是在春節假期結束後才逐漸浮現，影響程度有限。

2023年連續10天的春節假期，總計有3部賀歲國片推出，包含為延續口碑電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、集結各年齡層大牌明星的《詐團圓》、及黑幫電影《山中森林》，在COVID-19疫情趨緩下，應能有不錯的表現，其中票房冠軍《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》截至目前為止的票房為3215萬台幣，但相比去年同個檔期推出的《我吃了那男孩一整年的早餐》約7393萬的票房，表現顯然不如預期。

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Photo Credit: 中央社

同樣於春節檔期上映的日本動畫電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，全台賣破3.1億，顯見台灣電影市場的復甦與熱絡，但國片為何無法搶下這塊春節票房大餅？賀歲國片票房神話仍存在嗎？有待後續觀察與分析。

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核稿編輯：林奕甫


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