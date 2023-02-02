【藝文圖表】賀歲片票房破億神話不再？近年只有角頭系列達標
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農曆春節向來是台灣本土電影的必爭之地，各大片商紛紛推出適合闔家觀賞的賀歲片，力圖趁假期人潮衝高票房取得佳績。但觀察近年台灣賀歲片票房冠軍，票房破億越來越困難，近年僅有角頭系列電影破億...
每逢連續假期，總是可以看見電影院洶湧的人潮，而農曆新年短則5天，長則10天的春節假期，更是台灣本土電影搶攻票房大餅的好時機。從2010年鈕承澤導演作品《艋舺》於春節檔期上映，創下2.6億票房紀錄，2011年《雞排英雄》與2013年《大尾鱸鰻》在知名主持人暨喜劇演員豬哥亮主演的加持下皆有破億成績，從此奠定賀歲國片的地位。
但賀歲國片票房破億神話還在嗎？我們整理近10年資料發現，隨著個人主演魅力強烈的豬哥亮過世之後，票房奇蹟神話不再，賀歲國片票房連年滑落，僅角頭系列作品有衝破億元票房門檻。
其中2020年是整體賀歲票房最慘淡的一年，當年票房冠軍《你的情歌》由知名演員傅孟柏、柯佳嬿主演，卻只有近2千萬的票房，表現差強人意。雖然當年1月中國傳出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），但對娛樂活動的影響多是在春節假期結束後才逐漸浮現，影響程度有限。
2023年連續10天的春節假期，總計有3部賀歲國片推出，包含為延續口碑電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、集結各年齡層大牌明星的《詐團圓》、及黑幫電影《山中森林》，在COVID-19疫情趨緩下，應能有不錯的表現，其中票房冠軍《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》截至目前為止的票房為3215萬台幣，但相比去年同個檔期推出的《我吃了那男孩一整年的早餐》約7393萬的票房，表現顯然不如預期。
同樣於春節檔期上映的日本動畫電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，全台賣破3.1億，顯見台灣電影市場的復甦與熱絡，但國片為何無法搶下這塊春節票房大餅？賀歲國片票房神話仍存在嗎？有待後續觀察與分析。
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核稿編輯：林奕甫
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。