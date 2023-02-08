《我是空軍新聞官》：我有幸認識並追隨沈一鳴和于親文兩位將軍，為軍旅生涯留下難以抹滅的回憶

文：王鳴中

二○二○年一月二日上午七時五○分，一架編號九三三的空軍救護隊UH-60M黑鷹直昇機搭載空軍司令部人員前往宜蘭東澳進行春節慰勉時，於新北市的坪林和宜蘭縣的交界處墜毀。機上共十三人，參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、黃聖航少校、韓正宏陸軍一等士官長，以及黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬罹難，其餘五人獲救。

「學長！黑鷹光點消失了！」

這一天，我正計畫要結束自己的軍旅生涯。在享受了四天的元旦連假之後，又填了一月二號的休假單，要趕在退伍前把慰勞假休完。

早上八點多悠哉出門去買早餐，想說只是買個早餐就沒隨身帶手機。我是資深新聞官，照理說手機應要無時無刻帶在身上，以防記者隨時打來問問題。沒多久回到家，隨手拿起手機一看，居然有近三十通「未接來電」。心中一驚，暗想：「出大事了，」直覺應該就是「飛安事件」。不知道是哪個基地的飛機出了什麼事，趕快打給值班新聞官問怎麼回事，他只說：

「學長！黑鷹光點消失了！」

我再問，「我們的，還是陸軍的？」

學弟說：「我們的。」

我心中一凜，再問學弟：「你在哪裡？」

「松指部的前進指揮所。」

我想如果是訓練機應該在嘉義才對，如果是任務機，那又是什麼性質的任務？救護的？還是專機？如果是專機我就不敢再往下想了。

放下電話，把早餐包一包，直接回到司令部了解狀況去。

一路上我邊開車邊聽廣播、看手機，此時訊息十分混亂，國防部也還沒個正式說法。只知道專機在烏來山區失事，大部分人員生還，但參謀總長、政戰局副局長、國防部參謀本部情報參謀次長（情次室助次）失蹤。

我還在想：「大概是迫降吧，」今年舊曆新年比較早，各級長官的慰問行程因此展開得特別早。

但為何總長慰問部隊要帶這麼多聯參長官隨行呢？一般長官親自去慰問的單位，通常是獨立或高山、偏遠單位，一年難得去一次。像這次要去的東澳嶺營區，位置很偏僻、交通也不方便，搭直昇機是最快到達的方法。帶著高階幹部主要是到基層、艱苦單位去聽聽有何需求，再將這些基層單位的需求帶回國防部處理，解決基層的忙、亂、煩。立意很好，可是在有限的經費，層層公文得下達之下，能否如質、如期的解決還不一定，但是有反映總比沒反映好。

進了辦公室後，消息依然混亂，總長、副局長還是不見蹤影。副局長是我們單位的老長官，大夥還在吐槽，笑說副局長一定是一身狼狽地爬回來。學弟一時興起，模仿副局長的口吻講話，逗得大伙哄堂大笑。

正當大家笑成一團的時候，電話響起了。

電話那頭，組長簡短地說下午空軍親自開記者會，要幾個人去松山指揮部幫忙。放下電話後，我帶著兩個學弟前去現場支援。松指部綜合教室坐滿了記者，當時正在發餐盒吃午餐。幾個記者見到我即圍過來討論情況。我是胸有成竹，樂觀得很——當時軍方已經跟隨機的軍聞社記者取得了聯繫——「洞悉先機」的我，正心情輕鬆，跟記者還有一搭沒一搭地聊天。

隨後，唐組長跟國防部新聞處長去貴賓室研討最近狀況。

快到下午兩點時，政戰局局長來到了松指部，記者一哄而上詢問最新狀況，局長只淡淡回應，稍後將會完整說明。沒多久，唐組長將我叫進貴賓室。還在納悶不明就裡的我，進去向各長官敬禮後，組長遞給了我松指部的放行名冊。

依據規定，要去松指部搭機的官兵，確認了搭機名冊之後，在前一天先傳真或電郵給松指部，當日營門衛兵再依名冊放行。即使是參謀總長進營門也沒特權，一樣要依據放行名冊。結果那張皺褶滿滿的名單遞了過來，組長說：「名字打圈的平安，沒有的就是沒有了，趕快打一打傳給記者，現在司令正在向記者說明，」一看到名單清冊，我驚呆了。

總長、副局長、助次、總士官督導長、組長侍從官、正、副駕駛、機工長均已殉職，其餘人員分別受輕重傷不等。我當時的心情非常沉重，含著眼淚把名單謄好。

想不到傷亡如此慘重，沈總長溫文儒雅、飛行技術高超。他從法國換裝幻象2000戰機回來即平步青雲，之後在計畫處擔任組長，那時我在空總勤務隊當輔導長，每次看到他就像看到了電影明星。後來我去新竹基地當營輔導長，他又來接基地聯隊長，我們中隊每次辦慶生餐會，他總會過來送禮物，與弟兄們同樂。每次看到聯隊長巡場，我就會跟旁人說，「聯隊長以後一定會當上總司令。」

果不其然，一○四年我回空軍司令部時，他已經是司令了。在他的領導下，司令部的向心力非常好。雖然發生許多事件，但對於新聞指導，他完全尊重新聞單位的做法。清泉崗毒品案發生時，企劃要拍攝宣傳影片，為展現全軍的反毒決心，我建議請司令親自入鏡。司令知道後，一口答應，使影片更有說服力。另外記者聯誼活動，他總是親切跟記者互動，增進感情與了解，後來我們辦「空軍社群見面會」，司令更以神秘嘉賓的身分到場，是受到粉絲熱烈歡迎的偶像。

總長畢業於總部附近的大直國小。有一年校慶，學校請總長以傑出校友身分出席活動，他非常高興，到場對小朋友多所勉勵。返程車上，我給他看十幾年前他還是中校時的新聞片，總長靦腆地笑說自己老了，我們說：「一點都沒變，」大家相視而笑。

最後一次與總長交談，是在西門町國賓戲院舉辦的軍官團教育。我們在廁所巧遇，他笑著對我說：「你們辦這些活動很辛苦啊，」我說：「服務部裡面同事是應該的。」因為快要開場了，也就不多說。

沒多久，我們歡天喜地送他去當副部長進而總長，期待有一天他能當上國防部的大家長。想不到總長這時忽然殉職，怎能不令人扼腕，不令人傷心。

于副局長是我的長官，他因為在國防部任內表現優異，晉任少將。不久之後回軍擔任軍團級主任及司令部政戰副主任，我真正跟他有交集要到司令部時期。當時我剛回軍，發現他嗓門很大，脾氣來得急去得快，起初還有點怕他。後來做的幾個案子，他發現我是聽得懂人話的參謀，也就是能夠了解長官的意圖，而且還能把事情辦得好，所以待我不錯。尤其辦了幾次記者聯誼活動跟幾次的新聞處理，對我的能力頗為滿意。