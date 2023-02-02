文化部長史哲再訪台北國際書展，以新書出版比喻自己，「請不要看到封面就決定好壞」

第31屆台北國際書展於1月31日在台北世貿展覽一館開幕，而新上任的文化部長史哲，繼出席開幕典禮之後，於昨（2）日天再度現身書展，並表示：「2023台北國際書展是疫後恢復文化生活的重要途徑」。

今年書展的主題為「閱讀的多重宇宙」，至於主題國則是波蘭，波蘭書展協會及波蘭台北辦事處共同規劃了3檔特展，帶領讀者更加認識波蘭。多位波蘭籍重量級作家也應邀來台，包含暢銷小說《獵魔士》作者安傑・薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）；報導文學作家、《獨裁者的廚師》作者維特多・沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）等人。

甫接任文化部長一職的史哲在開幕典禮提到，今天到書展之前，他才完成職位交接。史哲也以出版作為比喻，「我應該是剛出印刷廠還是熱騰騰的那本書剛剛到通路上，今天是第一天在通路上和大家見面，也是要拜託大家秉持著文字閱讀出版的精神，請也不要看到封面就決定好壞。」

而過去7年，每年政府都以新台幣3.7億元預算支持六大出版策略支持台灣出版，新任文化部長的史哲，也期許未來文化部以更強大支持原創內容端的最根本的力量，讓文字的力量真正變成社會沉澱，增進人類思考、客觀中立思辨能力的基石。

至於根據文化部指出，史哲昨日進一步表示，在歷經疫情影響2年停辦、去（2022）年6成參展率後，首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館，更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表等閱讀推廣活動，邀請大家在展覽期間購書、參與活動，透過閱讀進入文字的美好世界，更以實際行動支持台灣的出版產業。

除了再度造訪書展之外，也在此次行程中購買了35本書，同時參與《跨越世紀的信號3》、《一直走就不怕孤獨了》的新書分享。

Photo Credit: 文化部提供 文化部長史哲（右2）再訪2023台北國際書展

《跨越世紀的信號3》由貓頭鷹出版社出版，由國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18-20世紀的台灣歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。

史哲表示，本系列圖書第一本《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》於2019年出版，自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書，期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言，在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版，使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。

至於大塊出版的《一直走就不怕孤獨了》，以四種視角，引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。新書分享會上，作者也是著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態，以踏上旅程的方式，重新出發。經常與黃婷旅行也為本書寫推薦序的瑪莎則說，享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局，而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。

Photo Credit: 中央社 作詞人黃婷（前左2）新書〈一直走就不怕孤獨了〉 分享會1日在2023台北國際書展現場舉行，會後文化部長史哲（前左3）、大塊文化董事長郝明義（前右）等人合影留念

最後，文化部也指出，據現場出版同業觀察，截至昨日書展，參與人數明顯高於去年，甚至超越疫前。今年書展辦理期間在年後且仍值寒假期間，正是以閱讀收心的大好時機。

台北國際書展活動期間為1月31日到2月5日，每天早上10時到晚間6時，2月3-4日延長到晚間10時。單日全票價格為每人100元，18歲以上學生、65歲以上老人持有效證件購買優待票為50元。全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務。

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核稿編輯：翁世航