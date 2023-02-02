文化部長史哲再訪台北國際書展，以新書出版比喻自己，「請不要看到封面就決定好壞」
我們想讓你知道的是
新任文化部長史哲在台北國際書展表示，在歷經疫情影響2年停辦、去年6成參展率後，首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館，更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表等閱讀推廣活動，邀請大家在展覽期間購書、參與活動，透過閱讀進入文字的美好世界，更以實際行動支持台灣的出版產業。
第31屆台北國際書展於1月31日在台北世貿展覽一館開幕，而新上任的文化部長史哲，繼出席開幕典禮之後，於昨（2）日天再度現身書展，並表示：「2023台北國際書展是疫後恢復文化生活的重要途徑」。
今年書展的主題為「閱讀的多重宇宙」，至於主題國則是波蘭，波蘭書展協會及波蘭台北辦事處共同規劃了3檔特展，帶領讀者更加認識波蘭。多位波蘭籍重量級作家也應邀來台，包含暢銷小說《獵魔士》作者安傑・薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）；報導文學作家、《獨裁者的廚師》作者維特多・沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）等人。
甫接任文化部長一職的史哲在開幕典禮提到，今天到書展之前，他才完成職位交接。史哲也以出版作為比喻，「我應該是剛出印刷廠還是熱騰騰的那本書剛剛到通路上，今天是第一天在通路上和大家見面，也是要拜託大家秉持著文字閱讀出版的精神，請也不要看到封面就決定好壞。」
而過去7年，每年政府都以新台幣3.7億元預算支持六大出版策略支持台灣出版，新任文化部長的史哲，也期許未來文化部以更強大支持原創內容端的最根本的力量，讓文字的力量真正變成社會沉澱，增進人類思考、客觀中立思辨能力的基石。
至於根據文化部指出，史哲昨日進一步表示，在歷經疫情影響2年停辦、去（2022）年6成參展率後，首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館，更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表等閱讀推廣活動，邀請大家在展覽期間購書、參與活動，透過閱讀進入文字的美好世界，更以實際行動支持台灣的出版產業。
除了再度造訪書展之外，也在此次行程中購買了35本書，同時參與《跨越世紀的信號3》、《一直走就不怕孤獨了》的新書分享。
《跨越世紀的信號3》由貓頭鷹出版社出版，由國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18-20世紀的台灣歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。
史哲表示，本系列圖書第一本《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》於2019年出版，自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書，期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言，在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版，使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。
至於大塊出版的《一直走就不怕孤獨了》，以四種視角，引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。新書分享會上，作者也是著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態，以踏上旅程的方式，重新出發。經常與黃婷旅行也為本書寫推薦序的瑪莎則說，享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局，而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。
最後，文化部也指出，據現場出版同業觀察，截至昨日書展，參與人數明顯高於去年，甚至超越疫前。今年書展辦理期間在年後且仍值寒假期間，正是以閱讀收心的大好時機。
台北國際書展活動期間為1月31日到2月5日，每天早上10時到晚間6時，2月3-4日延長到晚間10時。單日全票價格為每人100元，18歲以上學生、65歲以上老人持有效證件購買優待票為50元。全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務。
新聞來源
延伸閱讀
- 【島嶼文學漫遊錄】後疫情時代的台北國際書展，能否持續靠三大誘因吸引讀者進場？
- 「疫情版」台北國際書展的曲折、體驗與啟發：短期靠補貼，但長期的閱讀復振策略是什麼？
- 台北國際書展今日開幕：書展主題「閱讀的多重宇宙」，《獵魔士》作者等多位波蘭籍重量作家應邀來台
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。