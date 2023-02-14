《把壞日子過好》：為什麼「孤獨」會傷人？這份痛苦對人生有什麼啟示呢？

文：基倫．賽提亞（Kieran Setiya）

孤獨

我還記得七歲的時候，滿心期待開學，於是寫了第一首詩。我很早就到校了，學校的門窗還關著。在我虛構的記憶中，風滾草在操場漫天飛舞，我打開筆記本，寫下四句押韻的詩句。「身處如此荒蕪之地」，這是第一句，把校園比喻成沙漠，而我是遠離家園的寂寞旅人。謝天謝地，其他三句，我都忘記了，只記得小時候我形單影隻，只有幾個朋友，但還好不是很寂寞。

當年的我並沒有想太多，但還好我懂得分辨孤立和孤獨。社交孤立的痛苦，不可以跟孤獨混為一談。一個人獨處，不一定會覺得孤獨；被人群包圍，反而有可能覺得孤獨。突發性孤獨（transient loneliness）或處境性孤獨（situational loneliness）是對失落或情感轉移的反應，跟慢性孤獨（chronic loneliness）不一樣，慢性孤獨會持續數個月或數年。有些人又特別容易感到孤獨。

這些日子以來，就連不易孤獨的人，也開始孤獨了。新冠肺炎疫情高峰期，大約落在二○二○年三月底，全球有二十五億人口的行動受到限制，相當於全球三分之一的人口。有些人跟家人一起隔離，有些人自己隔離。病毒四處蔓延，而寂寞也是。我的反應很普通：我開了播客節目，叫做《五個問題》（Five Questions），我會在節目中訪問哲學家。這一招確實管用，但我的情況還算好，還有老婆和小孩陪著我；有些人就痛苦多了，例如：完全獨居；遭受家暴；失去外援，只好獨力照顧老人和幼兒；住院治療，卻沒人訪視，也無法訪視所愛的人......這餘波可能會持續數年之久。

早在疫情之前，孤獨的問題就日益嚴重。二○一八年，特蕾西・克勞奇（Tracey Crouch）成為英國首位的「孤獨事務大臣」，出版一份政策文件《相連的社會》（A Connected Society），後來她卸任了，由米姆斯・戴維斯（Mims Davies）和黛安娜・巴蘭（Diana Barran）陸續繼任。

美國也在近七十年，出現大量關於孤獨的勸世書籍，包括一九五○年出版的《寂寞的人群》（The Lonely Crowd）；一九七○年代出版的《追求寂寞》（The Pursuit of Loneliness）和《陌生人的國度》（A Nation of Strangers）；還有更晚近的《獨自打保齡球》（Bowling Alone）和《在一起孤獨》（Alone Together）。二○○六年有一份研究報告登上頭條，至今仍廣為引用，宣稱二○○四年找不到人聊一聊「要事」的美國人，竟是一九八五年的三倍之多。

這段論述非常有道理： 兩個世紀以來，「 占有式個人主義」（possessive individualism）的意識形態（把每個人看成社會原子，拼命累積私有財），正在消磨西方的社會結構，變得破破爛爛，每況愈下。英文的「孤獨」一詞，最早是在西元一八○○年出現。在更早之前，最貼近的字，就只有「單獨」（oneliness），意即獨自一人，這個字就如同「獨處」（solitude），並沒有隱含情緒的痛苦。有些人甚至認為，不只是孤獨一詞，就連孤獨的經驗，也是在一八○○年出現的。

浪漫主義詩人還在推崇獨自反思，想一想拜倫勳爵的《恰爾德・哈羅爾德遊記》（Childe Harold’s Pilgrimage），珀西・雪萊（Percy Shelley）的《阿拉斯特》（alastor）或《孤獨的精神》（The Spirit of Solitude），或是威廉・渥茲華斯（William Wordsworth）的代表作《我孤獨地漫遊，像一朵雲》（I Wondered Lonely as a Cloud）。

可是到了一八三六年，查爾斯・狄更斯（Charles Dickens）卻是這樣描述工業大都會的隔閡：人在倫敦，是死是活，無人知曉，無關痛癢，無人關心。每天一覺醒來，從未同情過誰。自己的存在，只有自己在意。如果有一天離世，也不能說被世人遺忘，因為大家從未記得過。

然而，孤獨評論家倒認為，孤獨的資料和歷史沒那麼簡單。二○○六年那份美國人孤獨研究報告發布後，社會學家克勞德・費雪（Claude Fischer）隨即質疑過了。

他懷疑那份研究報告利用「統計的把戲」（數據收集的方式），捏造美國孤獨的趨勢，後續研究也拆穿了這件事。原來是研究人員調整提問順序，影響了受訪者的答覆。同樣的問題，搬到二○一○年再做一次問卷，二○一○年找不到人聊一聊「要事」的美國人，竟然比一九八五年還要少。費雪在《依然相連》（Still Connected）一書中，提供大量的證據，證實美國從一九七○年以來，社會連結仍維持質與量，只不過形式改變而已。

說到孤獨的歷史：一八○○年以前，孤獨的痛苦鮮為人知。如果不問「孤獨」的字源，只追究人從何時開始需要朋友，最早應該是在亞里斯多德（他說「沒有朋友，誰還會選擇活下去呢？」）。至於更抒情一點的文字，莫過於蘇格蘭哲學家大衛・休謨（David Hume）在十八世紀中葉的作品：