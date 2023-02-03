AI創作時代來臨，寫作、說話、畫圖、做影片樣樣行——職場「大風吹」，人類坐哪裡？

文：Crystal（創新拿鐵）

2022年末，網路上最受討論的，是一隻聊天機器人—「ChatGPT」。由美國人工智慧研究機構「OpenAI」發表，短短兩週內吸引了上百萬人使用。專家認為「ChatGPT」的出現，跟智慧型手機、網際網路的出現一樣，將根深蒂固地改變人類的工作和生活。

「ChatGPT」的「生成式AI」（Generative AI）技術，讓任何人都可以用簡單的自然對話（而非程式語言），指揮AI創作各種內容。

什麼是「生成式AI」？如何爆紅？目前有哪些應用？而人類在AI創作時代如何「另謀高就」？

創新點：AI已能根據簡單的文字指令來創作文字、圖片、影音、設計。原本做這些事的人怎麼辦？

這篇文章的首圖是我用AI繪圖工具「Stable Diffusion」完成的，而文字是由我和「ChatGPT」一起完成。猜得出哪些是AI寫的？哪些是真人寫的嗎？謎底在文章最後揭曉。

「生成式AI」（Generative AI）的發展歷程

生成式AI（Generative AI），是指讓「機器學習模型」研究類似作品的數據，然後去創造一個全新的作品，可以是文字、圖像、音訊檔、影片、程式碼、甚至建築設計。

過去七年，Google、Meta等科技巨頭、以及微軟投資的OpenAI，都在打造Generative AI的「語言模型」（Language Model）。這三家先驅者用大量電腦運算能力和數據「訓練」這些「語言模型」，讓它們能自己創作內容。訓練過程，可分成三個階段：

A. 萌芽期（2015年之前）：

只有小型模型。這些模型在「數據分析」上表現出色，如預測外送抵達時間、詐騙訊息分類……等。但在模仿人類語言的「內容創作」上並不及格，無法像真人一般寫作、寫程式、畫圖。

B. 突破期（2015年至2022年）：

2017年，Google Research 發表「Transformer模型」，是自然語言運算（Natural Language Processing, NLP）領域的里程碑。Transformer模型需要被訓練的時間比以往少，產出的品質卻大幅提高，並且容易針對各應用領域的需求客製化。（詳細可參考維基百科之介紹）

如Google開發出BERT、LaMDA。Meta開發的OPT-175B、BlenderBot。微軟投資的OpenAI開發出GPT-3（用於文字）、DALL-E2（用於繪圖）、Whisper（用於語音辨識）。

Photo Credit: GettyImages

為什麼都是富可敵國的大公司？因為訓練這些模型的成本很高。

例如，GPT-3最初在45TB的數據上進行訓練、運用了高達1750億個參數來預測結果，單次訓練就要1200萬美元。中國的悟道預訓練模型，則使用了1.75兆個參數進行訓練，動員了清華大學、北京大學、中國科學院等機構的資源。

2015年到2020年之間，訓練這些模型的計算量增加了六個數量級，使得這些模型能夠以近乎、甚至超越人類的水平，來執行任務。

只不過在這個階段，這些模型並未進入大眾視野。因為他們需要龐大資源才能運轉，成本也還沒降低到可以供大眾在雲端使用。

C. 業界落地期（2022年～）：

隨著電腦運算成本降低、新技術如擴散模型（Diffusion Model）出現，訓練和營運行逐漸降低。Google等公司陸續公開這些模型，讓開發者可以試用。

當核心的生成模型被訓練出來後，不用太大量的數據，就可依據各領域進行客製化調整。於是Google開發的BERT便有專注生醫領域的模型BioBERT、法律領域的模型Legal-BERT。這讓很多專業人士也開始試用。

然後在2022年，生成式AI在一般大眾之間爆紅。

文字影音等多種內容，AI都可以做得比人更好

2022年，生成式AI出現了殺手級應用，讓一般大眾開始使用。如繪圖領域的Midjourney、Stable Diffusion、DALL·E2，以及聊天機器人ChatGPT。

同時，先驅者公開它們的語言模型（如OpenAI開放GPT-3），讓新創公司省掉耗費金錢和時間的訓練階段，直接在各專業領域推出應用產品。

這些新創涵蓋的範圍，不僅是透過文字生成文字、圖片、聲音、程式、音樂、影像、3D、NFT，甚至可以反向操作，用語音生成文字（如逐字稿應用）、圖片生成圖片（如快速去背、圖像編輯）、連結生成文字（如快速擷取url網頁內文產出腳本）、影片生成影片（如從會議影片快速生成部落格文章、推特推文、精彩花絮......等等）。這裡有網友整理出的生成式AI的各類型應用。

以商機龐大的行銷產業為例，生成式AI的商業應用潛力已經相當驚人。

從部落格文章撰寫、SEO優化、影片編輯、社群行銷文案產生、廣告素材生成……等，全部有AI可幫你代勞。各賽道都塞滿競爭者：

（以下只列出部分）

（文字生成行銷文案公司Jasper的使用情境）

（文字生成行銷影片公司Synthesia的使用情境）

從點子發想，到實際撰寫內容、拍攝圖片、拍攝影片，如今生成各式各樣的行銷素材，都可以坐在電腦前面一鍵完成。不需抓耳撓腮、腸枯思竭，也不必為了打光跑進跑出，NG重來數遍。

美國已有許多公司開始採用這類的AI工具。如雲端運算大廠VMWare的內容行銷人員，就運用Japser產出行銷郵件內容、廣告文案、社群內容。當AI已經可以執行大部分的寫作任務時，寫手就可以專注於尋找更好的寫作題材、研究內容方向、制定內容策略方向。這種跟AI玩「大風吹，換位子」的現象，已經在大企業發生。