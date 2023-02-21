《不要用別人的腦子思考你的人生》：不是你的圈子，就不要硬往裡面擠
我們想讓你知道的是
小雅是公司新來的人事助理，報到第一天，經理就叮囑她，人事工作是一門技術活，做好工作的前提是處理好人際關係。小雅牢牢記住經理的話，一門心思地想著和同事搞好關係。但凡遇到同事一起聊天，無論什麼話題她都要參與進去聊兩句。一開始大家都很願意和她聊天，但一段時間之後，同事們都開始不耐煩，和她的聊天也慢慢變成了敷衍。
文：采薇
不是你的圈子就別忙著擠進去
我們的生活被不同的人分割成不同的圈子，你有你的圈子，我也有我的圈子。圈子和圈子之間存在著看不見的邊界和規則，如果與圈子裡的人不具有共同點，就無法理解這種邊界和規則，更遑論加入圈子了。
小雅是公司新來的人事助理，報到第一天，經理就叮囑她，人事工作是一門技術活，做好工作的前提是處理好人際關係。小雅牢牢記住經理的話，一門心思地想著和同事搞好關係。但凡遇到同事一起聊天，無論什麼話題她都要參與進去聊兩句。一開始大家都很願意和她聊天，但一段時間之後，同事們都開始不耐煩，和她的聊天也慢慢變成了敷衍。
某天午飯時間，公司的幾個業務員聚在茶水間聊起當下一款熱門的對戰類競技網遊，什麼走位、操作、戰術、C位等詞一個個蹦入小雅的耳朵裡，小雅似乎在網上看過，卻完全不懂這些詞的意思。但看到同事們談笑風生，小雅又湊了上去，硬生生地打斷同事的話，開始和大家聊。
她先是表達了她對遊戲的喜歡，雖然同事問她在遊戲裡喜歡玩哪個位置的時候她有些結巴，但總算是應付了過去。但當同事開始吐槽遊戲中遇到不靠譜的隊友有多氣憤時，小雅卻說，因為她是女生，打遊戲的時候隊友都會讓著她，不但好東西都會讓給她，有危險還會擋在自己前面。
此言一出，就像炸開了一個冰窖，氣氛立刻降到冰點，沒有人再接話，幾位同事的臉上滿是詫異。小雅不知道自己說錯了什麼，被這種氣氛嚇住。良久，小雅堆上滿臉笑容，正準備開口，卻發現同事們紛紛默契地起身，離開了茶水間。
小雅追出去，拉住走在最後的女同事詢問原因，女同事有些無奈地告訴她，玩遊戲的都想贏，隊友和她不存在競爭關係，根本不會讓著她。而且在這種競技網遊裡，資源都集中在輸出最高的玩家身上，就是為了最後帶領隊伍走向勝利。沒有人會以「自己是個女生」為由要求特殊照顧，畢竟，女生玩遊戲也想贏。小雅剛才的話漏洞百出不說，還犯了玩遊戲的大忌諱——自己不負責任，也降低了隊友的遊戲體驗。
小雅覺得自己很無辜，這些她都不懂啊。女同事歎了口氣，留下一句話：不懂的話可以不說，不是你的圈子就不要硬往裡擠，免得被別人看輕，讓自己難堪，想想都覺得尷尬。
小雅的故事只不過是生活百態的一個縮影，在我們身邊，甚至在我們自己身上，都多多少少發生過一些強行加入別人圈子的尷尬事件，有時候連自己也意識不到。
物以類聚，人以群分，古人早在幾千年前就總結出了人際交往的基本原則。人的一生會認識很多人，經歷很多事，面對陌生的圈子，有好奇心在所難免，這種好奇心會促使我們想進入別人的圈子一探究竟。可是當我們接近時，就會發現自己無論如何都擠不進那個圈子，那些我們認為有效的方法在別人眼裡可能都變成了笑話。在這樣的拉扯中，我們能收穫的，除了更多的疑問和不愉快，什麼也沒有。
所以，何必呢？
其實我們什麼都沒有做錯，和圈子裡的單獨個體相處也沒有任何問題。但圈子有它自己的邊界和規則，一味好奇，使蠻力想要突破這種邊界和規則，註定不會得到好結果。
朋友說起一個小企業老闆，他一直想要加入一個企業家聯盟，但加入這個聯盟的門檻非常高，裡面的成員幾乎都是「世界五百強」企業的總裁。小老闆很聰明，人脈也很廣，多番活動之後終於找到一個合適的時機，宴請聯盟裡的主要人物，希望與他們拉近關係，以便自己加入聯盟。
宴席上，小老闆為了表現自己的誠意，包下了五星級酒店裡所有的魚子醬和鵝肝醬，足足有二十斤之多。用大碗公盛著，放到長桌的最前端，還在一旁立了個牌子——任君享用。結果，小老闆的賓客一到，看到兩個大碗公，瞬間沒了食慾，對小老闆也敬而遠之了。
雖然其行為可笑，但小老闆並沒有錯，只要他負擔得起，買多少魚子醬和鵝肝醬是他的自由。但在商務宴席中，魚子醬和鵝肝醬作為佐料，只需要一勺的量，就能讓食物變得美味。小老闆削尖了腦袋往那些總裁的圈子裡擠，結果只收穫了一個「暴發戶」的諷刺稱號。
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書籍介紹
本文摘錄自《不要用別人的腦子思考你的人生》，時報文化出版
作者：采薇
如果總是按照別人的期待活著，你就過不好自己的一生。
做一個優秀有主見的人，願你夠拼夠狠，脫胎換骨，找回人生的掌控感。
總覺得自己不行，想聽別人的……
糾結、偷懶、怕擔責，人生太難了
當一個人內心還不強大時，為了融入群體，難免會迎合討好他人，逃避退縮不敢做自己。但一個人真正想要在心靈上獲得成長，就必須活出自我；為人處世要清醒通透，不要依賴別人，用他人的眼光審視自己的人生。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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