《不要用別人的腦子思考你的人生》：如果連早睡早起都做不到，還談什麼未來？
我們想讓你知道的是
這是很多人的真實寫照：晚睡晚起—忽略早餐—疲憊一天—重複昨日。於是每天都在「晚上睡不著，早上起不來，中午後悔前一天晚睡」的過程中糾結掙扎，越掙扎越焦慮，越焦慮晚上越睡不著。惡性循環的後果就是把人帶入無窮無盡的負能量中，猶如陷入沼澤地裡，生命的活力一點點被消耗殆盡。
文：采薇
為什麼你連早睡早起都做不到
越來越多的人患上了「睡前拖延症」。
下班後，拖著疲憊的身體回到家，明明很想洗個熱水澡，一身清爽地躺進被窩睡個好覺，但雙腳像是被灌了鉛，只想躺著。
「癱」在沙發上一會兒在微信上和朋友聊聊天，一會兒打開電視看新聞，一會兒拿起雜誌翻幾頁。拖到不得不起身時，才掙扎著起身走向浴室，溫熱的水流撫慰了一天的疲憊，明明二十分鐘就能洗完的澡，哼著小曲慢慢沖，又過去一個小時。
原本十分鐘就能吹乾頭髮上床睡覺，結果做個面膜、挑個衣服，中間再打開網頁，看看八卦，一個小時又過去了。待一切完成躺到床上時，時間已經遠遠超過既定的睡覺時間。
但即便時間已經很晚了，還是想再玩一會兒手機，再睏都得「堅持」玩一會兒，這是睡前的必備「功課」。好不容易進入夢鄉，還沒安睡多久，鬧鈴就開始催促起床，一遍一遍地關掉，每分鐘每分鐘地拖延，終於在瀕臨遲到前匆忙趕到公司，因為來不及買早飯，只得啃幾口昨天剩下的麵包填肚子。
接下來，帶著混沌的大腦和黑眼圈投入一天的工作，還沒到中午，身體卻已經被調到了「午睡模式」。於是不得不往空蕩蕩的胃裡灌入一大杯咖啡，才能強撐到下班。好不容易回到家，終於可以躺下了，卻又重複前一晚的行為。
這是很多人的真實寫照：晚睡晚起→忽略早餐→疲憊一天→重複昨日。於是每天都在「晚上睡不著，早上起不來，中午後悔前一天晚睡」的過程中糾結掙扎，越掙扎越焦慮，越焦慮晚上越睡不著。惡性循環的後果就是把人帶入無窮無盡的負能量中，猶如陷入沼澤地裡，生命的活力一點點被消耗殆盡。
我曾經也有過這樣的階段。生活陷入低谷，愈發頹喪，於是以解壓為由，一躺到床上就開始漫無目的地玩手機，看看這個軟體，翻翻那個網頁，一小時眨眼間就過去了，等我意識到該睡覺時，已經是凌晨二點了。睡眠不足，第二天自然無法早起，伴隨著噩夢睡到中午，掙扎著起床後頭昏腦漲，口舌發苦，喝口水都困難。
每到這個時候，我看著窗外刺眼的眼光，就愈發覺得生活無望，只想躲進黑暗裡，任焦慮在內心瘋狂加劇。
半年後，我的狀態更差了，面色枯黃，滿臉長痘，明明吃不下多少東西，體重卻不停地往上漲。更可怕的是，我無法集中注意力寫作，沒有靈感，腦袋裡空空如也，有時候看著過去發表過的文章，陌生得似乎不是我自己寫的。
眼看提款卡裡的餘額越來越少，文檔上卻空無一字，我慌了，大哭一頓以後決定和自己「開戰」。
清醒後我整理了思路，發現問題的根源就在晚睡晚起上。
為了讓自己在晚上十一點前睡著，我嘗試了喝牛奶、喝紅酒、喝中藥、點香薰、吃睡眠片、劇烈運動等辦法，終於在一個月內成功調整了自己的生物鐘，從凌晨二點睡覺、中午十二點起床，調整成晚上十一點睡覺、早上八點起床。
這時我發現，我原來的狀態又回來了，每天早上吃完早餐之後，坐在電腦前文思如泉湧。下午疲憊的時候出門運動一個小時，晚上安靜地看看書、聽聽歌，很容易就有了睏意，第二天醒來又能充滿活力。
我不再焦慮和絕望，也不再有想隨時發脾氣或痛哭的負面情緒，而丟掉這一切的辦法只不過是堅持早睡早起。
日本厚生勞動省的研究小組證實：與經常熬夜的人相比，早睡早起的人精神壓力較小，精神健康程度較高。分析結果表明，人體激素分早晨型和夜晚型兩種，皮質醇是早晨型激素的代表，起著分散壓力的作用。早睡早起者唾液中的皮質醇指標較低，他們的精神抑鬱度也較低。
心理健康和身體健康密不可分，早睡早起正是在增強身體健康的基礎上，促進了心理健康。
這些事實如果能夠給你一些觸動，就說明你已經有了徹底改變的勇氣。那麼，就從今晚開始早睡，多一個小時的睡眠，就多一份精力；從明早開始早起，多一個小時清醒，就多一種可能。如果連早睡早起都做不到，還談什麼未來？
相關書摘 ▶《不要用別人的腦子思考你的人生》：不是你的圈子，就不要硬往裡面擠
書籍介紹
本文摘錄自《不要用別人的腦子思考你的人生》，時報文化出版
作者：采薇
如果總是按照別人的期待活著，你就過不好自己的一生。
做一個優秀有主見的人，願你夠拼夠狠，脫胎換骨，找回人生的掌控感。
總覺得自己不行，想聽別人的……
糾結、偷懶、怕擔責，人生太難了
當一個人內心還不強大時，為了融入群體，難免會迎合討好他人，逃避退縮不敢做自己。但一個人真正想要在心靈上獲得成長，就必須活出自我；為人處世要清醒通透，不要依賴別人，用他人的眼光審視自己的人生。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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