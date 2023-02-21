《不要用別人的腦子思考你的人生》：如果連早睡早起都做不到，還談什麼未來？

文：采薇

為什麼你連早睡早起都做不到

越來越多的人患上了「睡前拖延症」。

下班後，拖著疲憊的身體回到家，明明很想洗個熱水澡，一身清爽地躺進被窩睡個好覺，但雙腳像是被灌了鉛，只想躺著。

「癱」在沙發上一會兒在微信上和朋友聊聊天，一會兒打開電視看新聞，一會兒拿起雜誌翻幾頁。拖到不得不起身時，才掙扎著起身走向浴室，溫熱的水流撫慰了一天的疲憊，明明二十分鐘就能洗完的澡，哼著小曲慢慢沖，又過去一個小時。

原本十分鐘就能吹乾頭髮上床睡覺，結果做個面膜、挑個衣服，中間再打開網頁，看看八卦，一個小時又過去了。待一切完成躺到床上時，時間已經遠遠超過既定的睡覺時間。

但即便時間已經很晚了，還是想再玩一會兒手機，再睏都得「堅持」玩一會兒，這是睡前的必備「功課」。好不容易進入夢鄉，還沒安睡多久，鬧鈴就開始催促起床，一遍一遍地關掉，每分鐘每分鐘地拖延，終於在瀕臨遲到前匆忙趕到公司，因為來不及買早飯，只得啃幾口昨天剩下的麵包填肚子。

接下來，帶著混沌的大腦和黑眼圈投入一天的工作，還沒到中午，身體卻已經被調到了「午睡模式」。於是不得不往空蕩蕩的胃裡灌入一大杯咖啡，才能強撐到下班。好不容易回到家，終於可以躺下了，卻又重複前一晚的行為。

這是很多人的真實寫照：晚睡晚起→忽略早餐→疲憊一天→重複昨日。於是每天都在「晚上睡不著，早上起不來，中午後悔前一天晚睡」的過程中糾結掙扎，越掙扎越焦慮，越焦慮晚上越睡不著。惡性循環的後果就是把人帶入無窮無盡的負能量中，猶如陷入沼澤地裡，生命的活力一點點被消耗殆盡。

我曾經也有過這樣的階段。生活陷入低谷，愈發頹喪，於是以解壓為由，一躺到床上就開始漫無目的地玩手機，看看這個軟體，翻翻那個網頁，一小時眨眼間就過去了，等我意識到該睡覺時，已經是凌晨二點了。睡眠不足，第二天自然無法早起，伴隨著噩夢睡到中午，掙扎著起床後頭昏腦漲，口舌發苦，喝口水都困難。

每到這個時候，我看著窗外刺眼的眼光，就愈發覺得生活無望，只想躲進黑暗裡，任焦慮在內心瘋狂加劇。

半年後，我的狀態更差了，面色枯黃，滿臉長痘，明明吃不下多少東西，體重卻不停地往上漲。更可怕的是，我無法集中注意力寫作，沒有靈感，腦袋裡空空如也，有時候看著過去發表過的文章，陌生得似乎不是我自己寫的。

眼看提款卡裡的餘額越來越少，文檔上卻空無一字，我慌了，大哭一頓以後決定和自己「開戰」。

清醒後我整理了思路，發現問題的根源就在晚睡晚起上。

為了讓自己在晚上十一點前睡著，我嘗試了喝牛奶、喝紅酒、喝中藥、點香薰、吃睡眠片、劇烈運動等辦法，終於在一個月內成功調整了自己的生物鐘，從凌晨二點睡覺、中午十二點起床，調整成晚上十一點睡覺、早上八點起床。

這時我發現，我原來的狀態又回來了，每天早上吃完早餐之後，坐在電腦前文思如泉湧。下午疲憊的時候出門運動一個小時，晚上安靜地看看書、聽聽歌，很容易就有了睏意，第二天醒來又能充滿活力。

我不再焦慮和絕望，也不再有想隨時發脾氣或痛哭的負面情緒，而丟掉這一切的辦法只不過是堅持早睡早起。

日本厚生勞動省的研究小組證實：與經常熬夜的人相比，早睡早起的人精神壓力較小，精神健康程度較高。分析結果表明，人體激素分早晨型和夜晚型兩種，皮質醇是早晨型激素的代表，起著分散壓力的作用。早睡早起者唾液中的皮質醇指標較低，他們的精神抑鬱度也較低。

心理健康和身體健康密不可分，早睡早起正是在增強身體健康的基礎上，促進了心理健康。

這些事實如果能夠給你一些觸動，就說明你已經有了徹底改變的勇氣。那麼，就從今晚開始早睡，多一個小時的睡眠，就多一份精力；從明早開始早起，多一個小時清醒，就多一種可能。如果連早睡早起都做不到，還談什麼未來？

相關書摘 ▶《不要用別人的腦子思考你的人生》：不是你的圈子，就不要硬往裡面擠

書籍介紹

本文摘錄自《不要用別人的腦子思考你的人生》，時報文化出版

作者：采薇

如果總是按照別人的期待活著，你就過不好自己的一生。

做一個優秀有主見的人，願你夠拼夠狠，脫胎換骨，找回人生的掌控感。

總覺得自己不行，想聽別人的……

糾結、偷懶、怕擔責，人生太難了

當一個人內心還不強大時，為了融入群體，難免會迎合討好他人，逃避退縮不敢做自己。但一個人真正想要在心靈上獲得成長，就必須活出自我；為人處世要清醒通透，不要依賴別人，用他人的眼光審視自己的人生。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航