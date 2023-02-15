《投機與投資的藝術》：投機和投資是分不開的，聰明的投資人會追求特定的投機性獲利
我們想讓你知道的是
菲利浦・凱瑞特是美國傳奇投資大師兼基金管理人，1928年他率先在美國創辦了共同基金——先鋒基金，後來發展為富達共同基金，長期雄踞美國基金公司前列。他親身經歷了31個牛市、30個熊市、20次衰退和一次蕭條，始終戰績彪炳，甚至安然度過1929年的金融災難，本書自問世以來一直成為西方投資經典，經久不衰。
文：菲利浦・凱瑞特（Philip Carret）
投資就是投機
一本介紹投資的專書不需要多做辯解，只要不是社會主義或共產主義者，多少都會感受到資金在現代社會扮演重要的角色。我們會毫不遲疑地承認，犧牲享樂以累積財富，並用於投資的人，有權得到公平的報酬。智力不差的人也都會承認，因為有數十萬名投資人，我們的電話系統才能不斷成長，所以讓他們領取平均8%的報酬是非常公平的。
同樣也要承認的是，我們必須維護一個複雜的金融體系，如此一來，紐約教師辛苦儲蓄的1,000美元，才能投資建設加州的水力發電廠。只有對經濟學一竅不通的人，才會認為債券銷售員、券商和其他金融從業人員是「寄生蟲」或「不事生產的人」。
投機卻是另一回事，一般人完全不知道，成功投機者的財務增加對社會有什麼貢獻。以一般人對投機操作方式的了解，看到的都是虧損大於獲利。因為表面上看來，金融市場的投機操作對社會似乎沒有好處，所以一般人相信，投機就像賭博一樣，獲利和虧損的金額只是此消彼長。難怪像是傑伊．古爾德（Jay Gould）、丹尼爾．德魯（Daniel Drew）及其他知名的投機者，一直都不受大眾歡迎。
小麥的投機
很可惜，對大部分的人來說，一提到「投機」（speculation）這個詞彙就會想到「股票」（stock）。當地麵粉廠老闆亨利．羅賓森（Henry Robinson）的鄰居聚集在鄉村俱樂部高爾夫球場第19洞附近，當他們聊到羅賓森時，很自然地認為羅賓森是精明的生意人。但是他之所以事業有成，主因可能是他對小麥市場的眼光精準，而不是因為他在製造或做生意的能力很好，但卻沒有人會說羅賓森是成功的投機者。雖然麵粉廠營運涉及的投機行為，只是主要業務的附帶工作，但仍是投機的行為。
「百萬財富之舞」
不需要什麼深奧的研究就可以知道，各行各業都存在這種投機行為。1920年，正在興起的糖業市場將糖價推升到最高點，每磅22.5美分，世界上所有的糖製造商或精製業者，都從這個短暫的榮景中獲利。產糖國古巴因而陷入過度的狂歡，史上稱為「百萬財富之舞」（Dance of the Millions）。到了1921年崩盤時，糖價跌至每磅2美分，幾乎沒有任何製造商能獲利。幸好這些極端的情況都很罕見，但是每種商品期貨的價格卻不斷波動，無論是鋼鐵製造商或布料行的老闆，每個做生意的人都會受到自己交易產品的價格波動影響。
必要的投機者
要能成功經營棉花廠，精明採購原料的能力幾乎就和管理工廠運作效率的能力一樣重要，因此一個成功的棉布料製造商，在很大的程度上可以算是一個成功的棉花原料投機者。如果他在錯的時間買進棉花，或是沒有在對的時間買進，獲利就會減少，或是根本賺不到錢。這被認為是理所當然的，就連那些反對股票投機的人也這麼認為。
看到這裡，馬上就會有人說，股票投機者和生意人兩者之間有很大的差別。這些人會說，後者並非自行選擇當投機者，做生意本來就會有一些投機性風險，所以必須運用良好的判斷力，盡可能將風險降到最低。然而，投機是他的生意附帶的，棉布製造商經營棉花廠，並非為了利用棉花來投機，他經營棉花廠是為了供給世人棉製品，投機是必要之惡。
有些人可能會說，股票投機者就沒有這麼值得敬重的藉口。股票投機者只是無形資產的買方和賣方，而這個無形資產在他持有時，並未轉變成任何其他東西。如果他賣出的股票下跌，只是犧牲不幸的買方，使他變得更富有；如果他買進的股票上漲，也不是因為他而如此。事實上，他是應該忙碌的閒人，是資金可能有更好用途的資本家。
有些人對股票券商的客戶也有類似觀點，更是強化一般人對投機者的看法。舉例來說，律師事務所合夥人放著工作不管，浪費時間研讀早報的報價，還待在號子裡盯著股價不肯離開，這是其中一個對股票投機很強烈的批評；商人看著前途大好的下屬失去對工作的興趣，卻熱衷研究股票；還有一些眾所皆知的數據，例如95%買股票的人長期都賠錢，卻沒有人知道這些數據是怎麼來的，也沒有人質疑真實性。這些都是隨處可見，對股票投機的批判。
投資人必須投機
但會不會有人認為證券投機是伴隨生意而來無法避免的一部分，就像棉花投機對布料商來說是無法避免的？當然！投資人本身就像任何生意人一樣是投機者。如果有人自豪地說：「我從不投機。」他就是無知的投機者，而且可能投機都賠錢。正如大宗商品價格不斷改變，對生意人的財富會有非常大的影響，證券價格同樣也在持續變動。
舉例來說，一位寡婦在1914年以單價95美元買進殖利率4%的債券，後來請銀行員解釋「到期殖利率」（Yield to Maturity）的意思，這就表示她也知道情況。她聽說除了每年40美元的利息，投資報酬還包括支付價格和票面價格之間的50美元價差，所以當持有債券愈接近到期日時，理論上，債券價格每年都會提高一點。她說：「聽起來很好，但是其實價格已經下跌了。」即使是最高評等的證券，還是有無法逃避的投機風險。學鴕鳥把頭埋在沙子裡，然後說：「我從不投機！」也不會降低投機的風險。
字典怎麼說？
那麼，投機（speculation）到底是什麼？著名的《韋氏字典》（Webster’s Dictionary）給予speculation這個字幾個定義，包括：(1)「對任何事物各層面的看法；思索」；(2)「買進土地或商品等，並且預期價格上漲，然後賣出獲利」。韋氏對第二個字義還加上自己的觀察，指出「少數人因投機獲得財富，但是許多人卻因此破產」。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。