2023/02/02,
經濟

澳門新春吸大陸旅客勝香港，博彩業恢復興旺

澳門新春吸大陸旅客勝香港，博彩業恢復興旺
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我們想讓你知道的是

澳門有賭場，但香港的旅遊資源則更為雄厚。今年春節期間，更多的中國大陸遊客卻寧願前往澳門消費，而不是去有著購物天堂美譽的香港。

文：德國之聲中文網

澳門博彩業迎來2023年的開門紅。週三（2月1日），根據官方公佈的訊息，澳門博彩業今年1月毛收入為115.8億澳門元（約14億美元）。這是自2020年1月以來的新高，同比增長82.5%。公佈消息的當天，股市歡呼，博彩股漲幅達到3%至5%。不過，同疫情前相比，現在的亮眼成績仍遜色於2019年春節期間的博彩收入。

澳門博彩業恢復興旺，同春節期間近50萬遊客來澳門消費直接掛鉤。今年1月8日，澳門取消了對來自大陸、香港和台灣遊客實施核酸檢測的規定。作為唯一允許經營賭場的中國城市，春節期間澳門的博彩業迎來一片繁榮景象。

據《澳門日報》1月29日報導，自1月21日至27日，7天共有45.1萬人次入境澳門，平均每日6.44萬人次，其中，內地旅客共有26.47萬人次，同比增長149.7%；入境澳門的香港旅客也達到16.5萬人次。

遊客大量湧入澳門也是當地政府的「歡迎政策」的功勞。從1月8日起，香港旅客入境澳門免疫通關，沒有人數限制。澳門旅遊局同時推出活動，向訪澳的香港旅客提供買一送一船票或車票的優惠，前提是必須在澳門留宿一晚。

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香港逐漸恢復與大陸通關，但現時來往兩地仍須做核酸檢測。

內地人赴港需出示核酸陰性證明

大陸遊客前往澳門相對於其它地方也便捷得多。2022年11月1日起，大陸遊客可以使用自助簽注機直接辦理赴澳門旅遊簽注，沒有名額限制，入境澳門也不用核酸檢測。

與此相比，大陸旅客前往香港則麻煩一些，香港也沒有出現澳門那樣的旅遊火爆。據《財新網》報導，中國各地赴港旅遊的自助簽注機尚未開放，人們需要提前預約通過窗口辦理簽注。其次，大陸入境香港仍需要持有48小時內的核酸陰性證明，而中國內地大多數的核酸檢測點已經取消。今年通關開放後，春節期間造訪香港的內地遊客平均每日只有1.3萬人次，相當於疫情前的一成，而同期前往澳門的內地人每日約3.6萬人次。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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