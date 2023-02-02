2022年英特爾營收衰退20%，執行長季辛格帶頭減薪25%，坦承遭到超微、蘋果的激烈競爭
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英特爾（Intel）的衰退已不是景氣下行所造成的庫存問題這麼簡單，是集團的結構和產業趨勢有相當矛盾，而晶圓代工的巨額投資，成無法割捨且拖累的存在。當其它公司要下單給英特爾代工晶片時，首先想到的是「我的CPU設計圖會不會被偷走」。
全球市況不佳，美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）宣布帶頭砍薪25%，其餘高階主管跟進減薪5至15%，而未來營運將受到包含超微（AMD）在內的眾多對手激烈挑戰，市占率將持續下滑。
英特爾執行長帶頭砍薪25%
2022年英特爾營收達到631億美元，將較於上年合併營收790億美元，衰退20%。而如此衰退並非僅是英特爾的單一情況，全球科技業者均面臨經濟下來所帶來的困境。
全球景氣開始走衰，歐美各大科技業者紛以裁員來縮減企業開支。近日美國晶片大廠英特爾執行長季辛格宣布帶頭砍薪25%、中高階主管減薪5至15%。
英特爾發言人柏爾（Addy Burr）強調，減薪只對中高階主管帶來影響，這有助於公司的人力運作；而季辛格也帶來另一個壞消息，英特爾除了再電子消費市場摔了一大跤以外，市占率也持續被包含超微等競爭對手瓜分。
但值得注意的是，英特爾的主要應用產品是PC的核心處理器，隨疫情宅經濟發威，個人電腦的需求已經大幅度滿足，而近年來市場又面臨飽和的情況下，英特爾也難以將獲利進一步提升。
根據集邦科技（TrendForce）數據顯示，去（2022）年需求快速反轉，全球電腦出貨量逐季衰退，其中，去年第4季為傳統週期性動能未能發酵，在品牌業者在北美及中國雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期。
集邦科技指出，終端庫存去化將持續延長至2023年第二季，進一步影響通路下單更為保守及謹慎。除了需求前景低迷，零組件供給問題恐再次出現。
集邦科技表示，品牌業者選擇拉抬熱賣機種庫存，挪移部分訂單提前至2022年底出貨，此舉也導致2023年第1季筆電出貨量呈現季減9.5%，預估僅3510萬台，創下10年同期新低，並預估2023年減幅度約7.8%，出貨量僅1.71億台。
英特爾勁敵環伺，晶圓代工業務成包袱
此外，英特爾是典型半導體IDM（設計製造一條龍）公司。英特爾要拉抬製程業績，並向持續往下一階段的先進製程邁進，但卻受到包含超微在內的IC設計公司在本命業務中搶市占，還得抽出資源於「晶圓製造」上擴大資本支出，造成了入不敷出的窘境。
然而，超微轉注於晶片設計，並將代工較於台積電（TSMC）製造，在有效率的分工之下，無論是成本、晶片效能或者產能調度均獲得優化。
《華爾街日報》點出關鍵，台積電服務蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等多年，也有理想的成本結構，最重要的是，英特爾有「既設計也販售晶片」的包袱。雖然，英特爾不斷對外強調，「晶圓代工業務是獨立運作」，但仍受到超微（AMD）與蘋果等客戶質疑，擔心設計圖等機密外洩。
由於這層利害關係，蘋果早在2020年6月的蘋果全球開發者大會上，執行長庫克（Tim Cook）正式宣布，Mac電腦系列將從英特爾的CPU遷移至自行設計的晶片，至今除Mac Pro外，其所有蘋果產品皆搭載Apple Silicon架構晶片。
事實上，英特爾的衰退已不是景氣下行所造成的庫存問題這麼簡單，是其結構和產業趨勢有相當矛盾，而晶圓代工的巨額投資，成無法割捨且拖累的存在。儘管，日前代工服務部門總裁Randhir Thakur告訴《日經亞洲》目標是現在2030年成為全世界第2大晶圓代工廠，但在資本支出上遠遠不及台積電、三星，而未來將如何突破重圍引起市場高度關注。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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