《從讀書到考試，你可以更好！》：請問學霸——讀書時可以一邊聽音樂嗎？補習真的會讓我考得比較好嗎？

文：未秧（Winter）、湛樺（Alexander）

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Q1. 要在哪裡讀書比較好？

湛樺：大部分的人讀書的場所不外乎家裡、補習班、K書中心、圖書館、咖啡廳等等，實際上還是看自己會不會被外界環境影響，如果你需要一個很安靜的空間，那麼家裡、K書中心或圖書館會是比較好的選擇；而如果你喜歡有背景音樂，或有些微講話聲音的環境，咖啡廳亦是很好的地方，總之，試試看，再選擇一個最適合自己的讀書場所。

未秧：都去試試看，不是一定在圖書館讀書的人才能拿到滿分。我自己是從來不在圖書館讀書的人，太安靜反而讓我的心思混亂，我會開始想東想西，導致沒法專心在書本上。咖啡廳，特別是有點嘈雜的咖啡廳反而是我的第一選擇。

Q2. 讀書時可以一邊聽音樂嗎？

湛樺：我自己喜歡在讀書或工作時一邊聽音樂，通常會打開YouTube， 找旋律比較柔和的曲子當作背景聲音，最好是不需要花費心思去思考旋律或歌詞的音樂。網路上也有很多輕柔的讀書音樂，可以適度使用。

未秧：在讀書或者創作的時候，音樂對我來說就是蠻大的干擾，不管是輕音樂或者流行音樂都是，我習慣風的聲音、雨的聲音，或是白噪音等；若今天要做比較簡單的工作，那我會選擇一首歌，循環播放到這件事情結束。到底要不要聽音樂，這件事取決於什麼聲音可以真的屏蔽掉會干擾你的聲音，是音樂還是周遭的人？

Q3. 一天要睡多久才足夠？學霸都睡很少？

湛樺：其實每個人所需要的睡眠時間都不同，有些人可能需要九個小時，有些人可能只需要四、五個小時，重點在於你會不會覺得白天很疲憊。我念大學平均一天睡五個小時，上8:00∼9:00的課有時會滿想睡的，不過之後就還好。硬要保持清醒說真的很困難，因為睡覺是生理需求，只能喝杯咖啡或喝杯茶轉換一下注意力，或者在讀書或聽講時，同時動手寫點東西，多少也能幫助自己回神。但是如果發現自己長期處於疲勞狀態，那就要調整作息、重新規劃時間。

未秧：最奇怪的是，我自從回到台北，從原本一天只需要五、六個小時睡眠，直接拉長到九到十二個小時。我想影響睡眠有一個很大的因素是心情，強烈建議大家一定要運動，以前我的高中同學都會提早二十分鐘到學校跑操場，或者在讀書讀到一半的時候做一些短暫的肌力訓練或高強度的有氧運動，絕對可以有效幫助你提升當下的精神。

Q4. 要如何分配讀書和娛樂的時間？

湛樺：安排好計畫表，如同我們第二章所提到的，先統計這一次考試前有多少範圍要讀，估計大致需要花費的時間，然後做好長期和短期的規劃，剩下的時間就可以安排適度的娛樂。如果實際執行以後，覺得放鬆時間太多，或效率太差，就調整計畫，直到可以平衡讀書和娛樂的時間。

未秧：要先接受我們的本性就是這樣，喜歡先做輕鬆快樂的事，到最後不得已才拾起書本力挽狂瀾，所以第一件事是先評估自己到底需要多少時間準備考試，包括理解的時間、反覆背誦的時間等。再來如果你有餘力保有其他娛樂、閒暇的時間，就好好放鬆與紓壓，千萬不要捨不得放下書本，如果不是太緊迫，我絕對支持大家花點時間盡情休息、調整心態，準備好面對下一場戰役。

Q5. 要不要加入社團？

湛樺：有人說高中最重要的三件事，就是讀書、愛情和社團。經歷過國中三年的拚命讀書，我確定自己的高中生活一定不能只有讀書。加入社團絕對是人生中重要的經驗，人生中難得有機會跟一群志同道合的人一起練習表演、一起辦活動、一起狂歡。當然花時間在社團上，一定多少會壓縮到讀書時間，但重點是你要分清楚讀書時間、社團活動時間和娛樂休息時間，即使社團再忙，也要撥出時間讀書，你的成績並不會因為參加社團而一落千丈。

未秧：我也認為你不用在還沒有全力以赴之前，就一口咬定自己沒辦法兼顧社團與課業！我在高中最後悔的事，就是我在中途退出了北一女行進樂隊，我曾經為了想要在總統府前表演而努力，卻只是因為太累而放棄，要說我高中唯一的遺憾便是這個。想想你的十六歲、十七歲，那麼青春斑斕的日子，若有一群朋友能與你一起做那些你們熱愛的事，我想是一段非常棒的回憶吧！

Q6. 補習真的會讓我考得比較好嗎？

湛樺：沒補習是不是一定會輸給有補習的人？補習的優點在於，多數補習班會幫大家將課本內容做有條理的統整，有重點整理、精選試題，以及更嚴謹的管控機制，有經驗的老師常提供一些記憶訣竅，可以幫你把龐雜的內容整理成簡單的口訣，再加上很多老師講課妙語如珠，能讓學生加深印象，但這並不代表補習是唯一有效提升成績的管道。每個人都應該找到最適合自己的讀書方式，如果學校老師上課你聽不太懂、自己讀抓不到重點、缺少題目練習的科目，就可以考慮補習，同時要更認真聽課來加強。

不過最重要的是考量體力和時間分配，如果平日晚上要補習，等於一整天的「工作時數」動輒超過十一個小時，太疲累反而會影響學習成效；又或是你光顧著認真上補習班的課，白天在學校反而忍不住恍神或補眠，這兩種情況都是身體在向你反應：太累了！要回頭想想到底有沒有需要補習、要補幾科，還是有什麼增強體力的方法？以免整天精神不濟，花錢又傷身。

未秧：這一題應該是最多人私訊問過我的問題之一，但這件事真的因人而異。我高中的好朋友跟我說，補習讓她考上北一女，而我從小到大都很痛恨補習，我雖然會一窩蜂跟大家去報名，但去上課時總是百般不情願，反而效果不好。