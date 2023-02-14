《從讀書到考試，你可以更好！》：請問學霸——讀書時可以一邊聽音樂嗎？補習真的會讓我考得比較好嗎？
我們想讓你知道的是
累積點閱超過800萬次、近萬則回饋的高效讀書法完整版。北一女讀書法 未秧Winter ╳ 會考／學測雙榜首、台大醫科 湛樺，毫無保留提供學霸私房密技。第一本！手把手解析108課綱5科目攻略+學習重點，有如強大的家教在你家，解決學習痛點，幫助孩子開竅。
文：未秧（Winter）、湛樺（Alexander）
其他一切你想問的
Q1. 要在哪裡讀書比較好？
湛樺：大部分的人讀書的場所不外乎家裡、補習班、K書中心、圖書館、咖啡廳等等，實際上還是看自己會不會被外界環境影響，如果你需要一個很安靜的空間，那麼家裡、K書中心或圖書館會是比較好的選擇；而如果你喜歡有背景音樂，或有些微講話聲音的環境，咖啡廳亦是很好的地方，總之，試試看，再選擇一個最適合自己的讀書場所。
未秧：都去試試看，不是一定在圖書館讀書的人才能拿到滿分。我自己是從來不在圖書館讀書的人，太安靜反而讓我的心思混亂，我會開始想東想西，導致沒法專心在書本上。咖啡廳，特別是有點嘈雜的咖啡廳反而是我的第一選擇。
Q2. 讀書時可以一邊聽音樂嗎？
湛樺：我自己喜歡在讀書或工作時一邊聽音樂，通常會打開YouTube， 找旋律比較柔和的曲子當作背景聲音，最好是不需要花費心思去思考旋律或歌詞的音樂。網路上也有很多輕柔的讀書音樂，可以適度使用。
未秧：在讀書或者創作的時候，音樂對我來說就是蠻大的干擾，不管是輕音樂或者流行音樂都是，我習慣風的聲音、雨的聲音，或是白噪音等；若今天要做比較簡單的工作，那我會選擇一首歌，循環播放到這件事情結束。到底要不要聽音樂，這件事取決於什麼聲音可以真的屏蔽掉會干擾你的聲音，是音樂還是周遭的人？
Q3. 一天要睡多久才足夠？學霸都睡很少？
湛樺：其實每個人所需要的睡眠時間都不同，有些人可能需要九個小時，有些人可能只需要四、五個小時，重點在於你會不會覺得白天很疲憊。我念大學平均一天睡五個小時，上8:00∼9:00的課有時會滿想睡的，不過之後就還好。硬要保持清醒說真的很困難，因為睡覺是生理需求，只能喝杯咖啡或喝杯茶轉換一下注意力，或者在讀書或聽講時，同時動手寫點東西，多少也能幫助自己回神。但是如果發現自己長期處於疲勞狀態，那就要調整作息、重新規劃時間。
未秧：最奇怪的是，我自從回到台北，從原本一天只需要五、六個小時睡眠，直接拉長到九到十二個小時。我想影響睡眠有一個很大的因素是心情，強烈建議大家一定要運動，以前我的高中同學都會提早二十分鐘到學校跑操場，或者在讀書讀到一半的時候做一些短暫的肌力訓練或高強度的有氧運動，絕對可以有效幫助你提升當下的精神。
Q4. 要如何分配讀書和娛樂的時間？
湛樺：安排好計畫表，如同我們第二章所提到的，先統計這一次考試前有多少範圍要讀，估計大致需要花費的時間，然後做好長期和短期的規劃，剩下的時間就可以安排適度的娛樂。如果實際執行以後，覺得放鬆時間太多，或效率太差，就調整計畫，直到可以平衡讀書和娛樂的時間。
未秧：要先接受我們的本性就是這樣，喜歡先做輕鬆快樂的事，到最後不得已才拾起書本力挽狂瀾，所以第一件事是先評估自己到底需要多少時間準備考試，包括理解的時間、反覆背誦的時間等。再來如果你有餘力保有其他娛樂、閒暇的時間，就好好放鬆與紓壓，千萬不要捨不得放下書本，如果不是太緊迫，我絕對支持大家花點時間盡情休息、調整心態，準備好面對下一場戰役。
Q5. 要不要加入社團？
湛樺：有人說高中最重要的三件事，就是讀書、愛情和社團。經歷過國中三年的拚命讀書，我確定自己的高中生活一定不能只有讀書。加入社團絕對是人生中重要的經驗，人生中難得有機會跟一群志同道合的人一起練習表演、一起辦活動、一起狂歡。當然花時間在社團上，一定多少會壓縮到讀書時間，但重點是你要分清楚讀書時間、社團活動時間和娛樂休息時間，即使社團再忙，也要撥出時間讀書，你的成績並不會因為參加社團而一落千丈。
未秧：我也認為你不用在還沒有全力以赴之前，就一口咬定自己沒辦法兼顧社團與課業！我在高中最後悔的事，就是我在中途退出了北一女行進樂隊，我曾經為了想要在總統府前表演而努力，卻只是因為太累而放棄，要說我高中唯一的遺憾便是這個。想想你的十六歲、十七歲，那麼青春斑斕的日子，若有一群朋友能與你一起做那些你們熱愛的事，我想是一段非常棒的回憶吧！
Q6. 補習真的會讓我考得比較好嗎？
湛樺：沒補習是不是一定會輸給有補習的人？補習的優點在於，多數補習班會幫大家將課本內容做有條理的統整，有重點整理、精選試題，以及更嚴謹的管控機制，有經驗的老師常提供一些記憶訣竅，可以幫你把龐雜的內容整理成簡單的口訣，再加上很多老師講課妙語如珠，能讓學生加深印象，但這並不代表補習是唯一有效提升成績的管道。每個人都應該找到最適合自己的讀書方式，如果學校老師上課你聽不太懂、自己讀抓不到重點、缺少題目練習的科目，就可以考慮補習，同時要更認真聽課來加強。
不過最重要的是考量體力和時間分配，如果平日晚上要補習，等於一整天的「工作時數」動輒超過十一個小時，太疲累反而會影響學習成效；又或是你光顧著認真上補習班的課，白天在學校反而忍不住恍神或補眠，這兩種情況都是身體在向你反應：太累了！要回頭想想到底有沒有需要補習、要補幾科，還是有什麼增強體力的方法？以免整天精神不濟，花錢又傷身。
未秧：這一題應該是最多人私訊問過我的問題之一，但這件事真的因人而異。我高中的好朋友跟我說，補習讓她考上北一女，而我從小到大都很痛恨補習，我雖然會一窩蜂跟大家去報名，但去上課時總是百般不情願，反而效果不好。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。