明曜百貨家族8.3億現金打包2戶「冠德信義」豪宅，專家：房市尚未見底不要跟著有錢人買房

台灣富豪趁著豪宅價跌入市，知名零售業者明曜百貨，以新台幣8.3億打包2戶信義區豪宅，引起市場關注。不過，業內人士再三提醒，民眾千萬不要跟著有錢人一起買房。全球經濟面臨衰退，股匯市亦持續上下震盪，升息陰霾未散情況下，貸款成本恐再升高。

明曜百貨家族8.3億打包2戶信義豪宅

全球通膨高漲，以美國為首的國家啟動循環升息，使得經濟逐漸熄火，台灣國內也接二連三推出打房措施，讓房地產量價雙雙下跌。但根據新實價登錄顯示，台北知名百貨業者明曜百貨卻逆勢操作，於2022年年底，以「明曜百貨」及「世偉開發」的2家名義，以現金買下信義計畫區豪宅「冠德信義」13、14樓兩戶，單價分別約每坪192、194萬元，總價合計新台幣8.39億元。

明曜百貨設立初期曾與京王百貨技術合作，創辦人出自於知名食品業者義美的家族，百貨地上共地上12層、地下3層位於台北市大安區的精華地段。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅告訴《經濟日報》，「冠德信義」共有3棟，屋齡約5年，其中B、C兩棟比鄰，其中C棟為一層一戶大坪數規劃，每戶達200多坪、單戶要價新台幣4億元左右。

向秦毅指出，過去行情均在每坪200萬以上，這次明曜百貨以低於過去價格購入，是相當精準且划算的交易。不過，位於文山區的房仲業者Tony（匿名）卻直言過去2年，包含台灣在內的國家，為應付疫情快速降息、大撒幣造成所有資產飆漲，如今經濟熄火相較於股匯市的變動，房市仍相較處於平穩，未來也可能有繼續量縮下跌的風險。

此外，豪宅市場和其它不動產市場區隔明顯，也很難將此案例作為整體房市「見底」的訊息。Tony強調，單一且自住、融資的投資客，以及豪宅等市場邏輯也不太相同，呼籲要購屋自住的民眾仍可在觀望，而「千萬不要跟著有錢人一起買房」，因為他們無須背負貸款壓力，而一般民眾則可能受利率調升而受到影響負擔加重。

目前，六都分別公布2023年1月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計為1萬2613棟，其中台北市月減26.5%，新北市減少48.0%，桃園市月減35.4%，台中市月減48.7%量縮幅度最大，台南市量縮26.9%，高雄市月減28.6%。

景氣風險大，買屋仍需要停看聽

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，1月的建物買賣移轉棟數反映的是2022年12月至2023年1月初的市況，在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守。

再加上，史上最長的農曆春節10天連假均落在1月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，年後再進行購屋計畫，而交易天數減少也的確影響到房市量能。

陳金萍提醒，全球經濟面臨衰退風險，股匯市也持續上下震盪，各預測機構陸續下調全球今年的經濟成長預測，顯示今年經濟成長面臨相當大的挑戰性。

陳金萍強調，國內經濟也不例外，去年台灣經濟成長率確定不保3，而民眾也普遍看壞今年經濟景氣，景氣燈號也亮出象徵低迷的藍燈，加上國內在去年四度升息、全年升息2.5碼，牽動各類貸款利率，五大行庫新增房貸利率已達1.864%，

最後，相關打炒房政策仍在進行中，同時中央銀行行也示警1月房貸利率還會上調，有感升息讓民眾房貸負擔更為吃重，購屋態度轉趨保守，市場氛圍觀望氣氛濃厚，今年房市交易不容過度樂觀。

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核稿編輯：翁世航