【劇評】《開往羞恥心的夕陽列車》：如何做一場關於少女的獨腳戲？

文：王柏偉

編按：科技表演藝術為何？該如何定義科技表演藝術？如果不將之作為新媒材使用的一環，那麼劇場為何要混入「科技」？又，我們可以用何種角度重新思索科技藝術的出現？拿掉台灣作為科技島嶼的外衣、亦拿掉科技藝術蔚為趨勢的思維，本專欄特邀藝評王柏偉，透過剖析科技藝術相關作品，重新推敲釐定科技表演藝術在當代可能的意義。

由演員張欣、導演黃品媛與新媒體藝術家謝竺勳三位年輕創作者共同創作的《開往羞恥心的夕陽列車》（以下簡稱《夕陽列車》），在2021大稻埕國際藝術節「solo單人表演競賽」獲獎之後，加入了音樂及聲響設計馬特、服裝設計郭萱及與聲音演員楊琇涵等人，在去（2022）年10月底於大稻埕葉晉發商號演出。這場表演由張欣獨挑大樑，描述在黃昏夕陽開始的時刻，少女搭上一台開往羞恥心的列車的旅程。

這是一則生命與成長的隱喻，我們都是活在旁人眼光中的個體。對創作者們來說，他們非常好奇地想要知道：是不是成熟就意味著，主動將別人的眼光轉化成羞恥心這種情感機制，內建到我們每個人的人格之中？以及，在個體內在特質與他人外在眼光的拉扯中，「我」到底呈現甚麼樣的樣貌？

整場表演由18個段落所組成，故事正式開始前演出就開始了，張欣以工作人員的身分問了觀眾像是「列車啟動了，你看向窗外，發現月台上有一個人好像在對你大喊一句話。你覺得他說了什麼？」

這樣的五個問題。之後提醒大家注意劇場禮儀，然後我們就跟著表演者一起處在列車即將出發的月台上。這18個段落分別由〈無光車站〉、〈Linda〉、〈來電〉、〈眼睛〉、〈影子〉、〈吸菸車廂〉、〈得獎感言〉、〈不要臉〉、〈無人電台〉、〈舊情人／臉〉、〈跳車〉、〈無臉〉……等等段落所組成。

不過，表演開始沒多久之後，觀眾馬上就發現到，我們並不是在看某一個少女的成長故事。在列車的行進過程中，不同角色與少女的內在對話形成一幕又一幕的風景，這些內心風景彼此之間並不必然連續，亦無明確因果關聯，所以無法組成一個連續完整的旅程敘事。

我們看到的是等車、唱歌、車廂鄰居、迎面而來的其他乘客、夕陽、收拾行李、車站、點歌……等等這些相互獨立的場景與互動，捕捉到的，更多是一個又一個的印象。

張欣在這個作品中扮演的角色除了少女之外，還扮演協助點歌的DJ Guava、吸菸車廂中被靈感砸昏的離婚劇作家、死神與藝術之神等夕陽列車上遇到的許多角色，不過這些角色更多是透過少女折射出他們對少女所講的話，以及他們對於少女應該怎麼樣思考怎麼樣行為的想法與要求。

在主要跟少女有關的段落外，還穿插著跟少女不直接相關，卻跟表演及藝術思考有關的角色，像是得獎人、湖中女神、死神與藝術之神……等，創作者們並未在夕陽列車車廂中安排劇中劇讓這些角色出現，相反地，他們直接讓觀眾們經歷「死神與藝術之神」這麼一段敘事，彷彿在通往羞恥心的歷程中，不免地必須碰到「藝術是甚麼？」、「死亡與藝術的關係」、「靈感是怎麼出現的？」這類與敘事內容及對象交纏在一起的敘事形式問題。

甚至到了最後，少女提早跳車，作為觀眾的我們卻還被留在繼續前行的夕陽列車上。不，這時候我們已經不在車上，而是被留在關於少女搭上夕陽列車的敘事當中。

此時已經轉換成第三人稱敘事者的張欣以旁白的方式提醒我們，「這是一個關於，搭上一班列車的故事」，我們搭的車從夕陽列車瞬間變成敘事列車，而「列車要到站了。到站的時候，你們都會下車離開。」但是，我們真的到站了嗎？在敘事列車中，我們其實連夕陽列車是否抵達羞恥心的終點都不是那麼地確定。

當「少女」成為主體

在看戲的當下，我首先產生的疑惑是：為什麼是「少女」？以及，到底「少女」是誰？

在旁人眼光無所不在的時代，或許沒有哪一個社會角色比「少女」，更能夠感受到個體獨特性與群體規範之間的強烈拉扯。對創作者們來說，少女是擁有完整思考與感知能力，但是我們的社會卻沒有給予相應權力的生物。

在這齣表演裡，少女所指涉的是社會層面上的「角色」分配，而非生物層面或心理層面上的個人特質。也因為如此，創作者們認為，我們這個時代，是一個讓少女無法成為自主個體的少女時代。

當整個社會接受「啟蒙」式的標準作為「成人」的標準，就像康德（Immanuel Kant）在〈何謂啟蒙〉（What is enlightenment?）中所喊出的「勇於運用理性！」、「脫離自己的不成熟狀態！」口號那樣時，作為自主性個體的「我」能夠在他人面前成熟地運用理性，就意味著「我」擁有社會所允許的、獨身對抗社會其他人的力量、我就擁有屬於自己的獨特的「臉」。

然而，《夕陽列車》中由張欣飾演的少女，並未擁有這樣被社會所允許的權力，他的「自我」的邊界因而處在一個並不全然封閉的狀態，無法全然自主地選擇要或不要接受來自環境與旁人眼光的影響。

「少女」這種社會角色無法堅持個體自主性的無臉狀態，恰恰好對應創作者們對於「獨腳戲」這種單人表演形式的思考。由於獨腳戲在形式上相對精簡，所以絕大多數的獨腳戲一開始就必須清楚地告知「戲中角色」的人設，也就是將劇中角色特殊化成為某個獨特的個體。

不僅如此，還常常必須在表演開始的時候交代自身的背景，協助觀眾清楚地意識到整場表演的時空環境，只留下幾條潛在的敘事線等待實現。這種因應表演形式精簡要求而不得不然的原初設定，在面對相對複雜又必須在時空中開展的文本時，就會對「表演者的表演」產生過於強大的束縛，限制表演者只能大幅趨近「劇中角色」，並明確地劃分不同的劇中角色的特質。